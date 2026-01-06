Мои заказы

Экскурсии от Ж/Д вокзала Балтийска

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Балтийске, цены от 2400 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Балтийск с мэром
Пешая
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Балтийск с мэром
Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:30
15 мар в 10:30
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Пешая
1.5 часа
144 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Начало: Здание Ж/Д вокзала Балтийска
Расписание: Ежедневно, по договоренности
3900 ₽ за всё до 4 чел.
Балтийск с мэром - на групповой экскурсии
4 часа
Групповая
Балтийск с мэром - на групповой экскурсии
Посмотреть на главные достопримечательности с человеком, который знает о городе всё
Начало: Ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в 10:00
15 мар в 10:00
16 мар в 10:00
2400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 января 2026
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Фаниль очень любит свой город и дело, которым он занимается-а это залог успеха
    Посмотрели много необычных и интересных мест
  • Т
    Тимур
    22 октября 2025
    Балтийск с мэром
    В сентябре мы побывали в г. Балтийске (Калининградской обл.)-самом западном городе России.
    С этим городом нас познакомил гид-
    Александр Николаевич,человек с широким
    читать дальше

    кругозором,умеющий вести разговоры на различные темы.
    Интересно и увлекательно рассказал Александр Николаевич о жизни города и его жителях в разные отрезки времени, оперировал не сухими фактами,а все переводил в плоскость человеческих отношений и переживаний.
    Человек очень светлый,доброжелательный,увлеченный своим делом,слушать его можно бесконечно.
    Никакой аудиогид не заменит живого общения и не даст столько информации.
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасную, познавательную экскурсию.

  • А
    Анастасия
    3 октября 2025
    Балтийск с мэром
    Невероятная экскурсия!!
    Если Вы хотите перевернуть сознание в тематике погружения в тему, то Вам на эту экскурсию! Экскурсию ведет бывший руководитель
    читать дальше

    города, абсолютно глубоко погруженный в исторический и текущий контекст развития города. Все детали экскурсии точно выстраивают единую содержательную линию глубокой привязанности к своей территории! Подобных экскурсия я еще не встречала! Рекомендую всем!!!

  • И
    Илья
    23 сентября 2025
    Балтийск с мэром
    Потрясающая экскурсия с потрясающим экскурсоводом! Александр Николаевич - прекрасный рассказчик, который не просто рассказывает историю города, но и раскрывает его душу, создаёт уникальный микс из исторических фактов и личных воспоминаний.
    Ей-богу, одна эта экскурсия уже является основанием посетить Балтийск!
  • Я
    Яков
    19 сентября 2025
    Балтийск с мэром
    Это было просто неописуемо.
    Мы посетили такие места, куда туристов не водят. И услышали про Балтийск и его становление с разных
    читать дальше

    сторон, за что огромное спасибо Александру Николаевичу, который поистине любит свой город. Вся наша группа из поездки по Калининградской области особенно отмечает именно посещение Балтийска.
    К сожалению предложенного времени не хватило в полной мере насладиться городом и общением с Александром Николаевичем, на время которого выпало крайне важные и интересные геополитические события.
    Отдельно хочется отметить, что покидаешь Балтийск после экскурсии с ощущением что этот город пропитан духом Александра Николаевича.
    Безмерно рад знакомству как с городом, так и самим Александром Николаевичем.

  • K
    Karina
    18 сентября 2025
    Балтийск с мэром
    Экскурсия с Александром Николаевичем превзошла все ожидания. Такого качественного и одновременно очень разностороннего и увлекательного содержания экскурсии я еще не
    читать дальше

    встречала. Экскурсия пешая, но мы были на арендованной машине и поэтому Александр Николаевич показал нам такие места и предоставил возможность посетить, доступ к которым не получить на обычной экскурсии.
    Мы были в составе 3 возрастов: 70 лет, 38 и 16 лет. Было интересно всем независимо от пола и возраста. Узнали много нового не только о городе, но и о становлении морского флота, о возникновении Калининградской области, о ВОВ.
    Мне кажется 1 экскурсия заменила несколько прочитанных книг и просмотренных документальных фильмов.
    То, что Александр Николаевич столько лет служит на благо города, раскрывает город с абсолютно неожиданных сторон.
    Однозначно это было лучшее решение заказать именно эту экскурсию.

  • С
    Сергей
    28 августа 2025
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Доброго времени суток! Экскурсия по Балтийску понравилась, благодарим. Было познавательно, узнали много нового, нам немного не хватило исторических событий и подробностей касательно военных действий, а в остальном все отлично!
  • С
    Светлана
    26 августа 2025
    Балтийск с мэром
    Благодарим Александра Николаевича за интересный рассказ. Это настоящий патриот своего города, многое знает. Соберетесь в Балтийск-смело заказывайте экскурсию с мэром

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балтийске
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Балтийск с мэром;
  2. Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау;
  3. Балтийск с мэром - на групповой экскурсии.
Какие места ещё посмотреть в Балтийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Крепость Пиллау;
  2. Балтийская коса;
  3. Лоцманская башня;
  4. Водонапорная башня Пехотных казарм;
  5. Пехотные казармы;
  6. Памятник Петру I;
  7. Самое главное;
  8. Свято-Георгиевский морской собор;
  9. Кладбище военных кораблей;
  10. Северный мол.
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в марте 2026
Сейчас в Балтийске в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 2400 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии в Балтийске с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Балтийска, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2026 от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май