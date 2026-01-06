читать дальше

встречала. Экскурсия пешая, но мы были на арендованной машине и поэтому Александр Николаевич показал нам такие места и предоставил возможность посетить, доступ к которым не получить на обычной экскурсии.

Мы были в составе 3 возрастов: 70 лет, 38 и 16 лет. Было интересно всем независимо от пола и возраста. Узнали много нового не только о городе, но и о становлении морского флота, о возникновении Калининградской области, о ВОВ.

Мне кажется 1 экскурсия заменила несколько прочитанных книг и просмотренных документальных фильмов.

То, что Александр Николаевич столько лет служит на благо города, раскрывает город с абсолютно неожиданных сторон.

Однозначно это было лучшее решение заказать именно эту экскурсию.