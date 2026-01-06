Индивидуальная
до 7 чел.
Балтийск с мэром
Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:30
15 мар в 10:30
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Начало: Здание Ж/Д вокзала Балтийска
Расписание: Ежедневно, по договоренности
3900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Балтийск с мэром - на групповой экскурсии
Посмотреть на главные достопримечательности с человеком, который знает о городе всё
Начало: Ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в 10:00
15 мар в 10:00
16 мар в 10:00
2400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 января 2026Фаниль очень любит свой город и дело, которым он занимается-а это залог успеха
Посмотрели много необычных и интересных мест
- ТТимур22 октября 2025В сентябре мы побывали в г. Балтийске (Калининградской обл.)-самом западном городе России.
С этим городом нас познакомил гид-
Александр Николаевич,человек с широким
- ААнастасия3 октября 2025Невероятная экскурсия!!
Если Вы хотите перевернуть сознание в тематике погружения в тему, то Вам на эту экскурсию! Экскурсию ведет бывший руководитель
- ИИлья23 сентября 2025Потрясающая экскурсия с потрясающим экскурсоводом! Александр Николаевич - прекрасный рассказчик, который не просто рассказывает историю города, но и раскрывает его душу, создаёт уникальный микс из исторических фактов и личных воспоминаний.
Ей-богу, одна эта экскурсия уже является основанием посетить Балтийск!
- ЯЯков19 сентября 2025Это было просто неописуемо.
Мы посетили такие места, куда туристов не водят. И услышали про Балтийск и его становление с разных
- KKarina18 сентября 2025Экскурсия с Александром Николаевичем превзошла все ожидания. Такого качественного и одновременно очень разностороннего и увлекательного содержания экскурсии я еще не
- ССергей28 августа 2025Доброго времени суток! Экскурсия по Балтийску понравилась, благодарим. Было познавательно, узнали много нового, нам немного не хватило исторических событий и подробностей касательно военных действий, а в остальном все отлично!
- ССветлана26 августа 2025Благодарим Александра Николаевича за интересный рассказ. Это настоящий патриот своего города, многое знает. Соберетесь в Балтийск-смело заказывайте экскурсию с мэром
