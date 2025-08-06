Индивидуальная
до 5 чел.
Барнаул сто лет назад
Прогуляться по старинным улочкам и узнать эксклюзивные архивные истории о жителях «Сибирских Афин»
Начало: У Дома союзов
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
7937 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Увидеть главные памятники и познакомиться с историей и культурой города
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽
6250 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 августа 2025Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсияДата посещения: 6 августа 2025Спасибо Антону за увлекательную экскурсию, дождь не стал помехой. Перед нами через историю улиц и зданий была раскрыта история города. Отдельно стоит отметить грамотную, профессиональную речь экскурсовода, его эрудированность, умение работать с аудиторией. Однозначно рекомендуем
- ИИлья5 декабря 2025Отличная экскурсия. Все понравилось. Для знакомства с городом рекомендую 👍
- ККлименко4 ноября 2025Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.
- IIRINA23 сентября 2025Хотим выразить огромную благодарность гиду Светлане за замечательную экскурсию по «старому» Барнаулу. Ее глубокие знания, любовь к городу, истории позволили
- ААнна22 сентября 2025Знаниями, увлеченностью, грустью и негодованием, надеждой- всем поделилась Светлана! Организация, маршрут все было идеально построено под мои просьбу и возможности. Спасибо огромное за познавательную, душевную прогулку.
- ООльга20 сентября 2025Экскурсия прошла на одном дыхании. Антон - увлеченный человек, любящий свой город. Рассказ о старом Барнауле и связь с сегодняшними буднями города - это всегда интересно. Остались прекрасные впечатления и у детей 8 и 15 лет. Рекомендую
- ТТатьяна9 сентября 2025Хорошая экскурсия, которая даст общее впечатление о городе и его истории.
- ССмыкова16 августа 2025Мы всей семьей гуляли с Антоном по старому Барнаулу) все было супер! Много нового и интересного узнали!
- CCергей15 августа 2025Очень хорошая экскурсия, несмотря на то что проходила в дождь, остались самые приятные воспоминания. Интересный маршрут, хорошее знание материал. Всем рекомендуем
- ААнастасия11 августа 2025Были в Барнауле в командировке на один день, но все равно хотелось познакомиться с городом и его историей. На экскурсии
- ССпиридонов9 августа 2025Спасибо большое Антону! Это была прекрасная экскурсия,много нового и интересного узнали о городе,в котором были в первый раз,он стал нам
- ААнна5 августа 2025Были в Барнауле в первый раз, экскурсия очень понравилась, было интересно) спасибо!
- ККира5 августа 2025Это наше первое знакомство не только с Барнаулом, но и даже с Сибирью, и Антон стал нам в нём проводником:) это был ёмкий и увлекательный рассказ о прошлом и настоящем города, особенно чувствуется, что автор любит архитектуру) мы остались довольны)
- ММария4 августа 2025Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!
- ЕЕкатерина31 июля 2025Антон показал интересные достопримечательности, рассказал про историю города! Заинтересовал буквами города, это было очень увлекательно собирать коллекцию))
Спасибо большое, нам всё очень понравилось!
- ААнастасия31 июля 2025Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и
- ЕЕвгений30 июля 2025Данная экскурсия наполнена многими фактами и результатами личных архивных поисков автора. Она лучше подойдёт реально любознательному и эрудированному туристу. Туристам, которым нужны народные сказки, городские слухи и развлечения лучше искать иного гида.
- ССветлана30 июля 2025Очень понравился маршрут - за 2 часа обошли с Антоном самые значимые и исторические места Барнаула. Для туристов, имеющих 1
- ППетровская25 июля 2025Спасибо огромное Светлане за экскурсию, она знаток города и его истории.
- ЕЕвгений15 июля 2025Светлана удивительный человек – филолог, журналист, исследователь и много кто еще. За интерес к Барнаулу и краю стократно воздающая своей
