М Марина Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия Дата посещения: 6 августа 2025 Спасибо Антону за увлекательную экскурсию, дождь не стал помехой. Перед нами через историю улиц и зданий была раскрыта история города. Отдельно стоит отметить грамотную, профессиональную речь экскурсовода, его эрудированность, умение работать с аудиторией. Однозначно рекомендуем

И Илья Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия Отличная экскурсия. Все понравилось. Для знакомства с городом рекомендую 👍

К Клименко Барнаул сто лет назад Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.

I IRINA Барнаул сто лет назад читать дальше нам увидеть город во всей его красе, с противоречиями и контрастами. Мы узнали много очень нинтересных фактов и увидели много неизвестных объектов. Революционная лестница в доме профсоюзов, пролетарская доска на доме… и много другого!! Спасибо огромное!!! Мы очень впечатлены!! Хотим выразить огромную благодарность гиду Светлане за замечательную экскурсию по «старому» Барнаулу. Ее глубокие знания, любовь к городу, истории позволили

А Анна Барнаул сто лет назад Знаниями, увлеченностью, грустью и негодованием, надеждой- всем поделилась Светлана! Организация, маршрут все было идеально построено под мои просьбу и возможности. Спасибо огромное за познавательную, душевную прогулку.

О Ольга Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия Экскурсия прошла на одном дыхании. Антон - увлеченный человек, любящий свой город. Рассказ о старом Барнауле и связь с сегодняшними буднями города - это всегда интересно. Остались прекрасные впечатления и у детей 8 и 15 лет. Рекомендую

Т Татьяна Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия Хорошая экскурсия, которая даст общее впечатление о городе и его истории.

С Смыкова Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия Мы всей семьей гуляли с Антоном по старому Барнаулу) все было супер! Много нового и интересного узнали!

C Cергей Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия Очень хорошая экскурсия, несмотря на то что проходила в дождь, остались самые приятные воспоминания. Интересный маршрут, хорошее знание материал. Всем рекомендуем

А Анастасия Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия читать дальше с гидом Антоном получили все, что хотели: интересные и увлекательные истории про город и старинные здания.

Антон профессионал своего дела, спасибо ему за время, настроение и любовь к городу! Нам очень понравилось! Были в Барнауле в командировке на один день, но все равно хотелось познакомиться с городом и его историей. На экскурсии

С Спиридонов Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия читать дальше ближе,как хороший знакомый. Дети так же хорошо приняли и им было интересно послушать в простой и понятной форме,как рождался этот город,через какие прошел трудности в своей судьбе и какие замечательные люди творили и жили на этой земле. Спасибо большое,Антон! Успехов и благодарных клиентов,тебе! 👍 Спасибо большое Антону! Это была прекрасная экскурсия,много нового и интересного узнали о городе,в котором были в первый раз,он стал нам

А Анна Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия Были в Барнауле в первый раз, экскурсия очень понравилась, было интересно) спасибо!

К Кира Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия Это наше первое знакомство не только с Барнаулом, но и даже с Сибирью, и Антон стал нам в нём проводником:) это был ёмкий и увлекательный рассказ о прошлом и настоящем города, особенно чувствуется, что автор любит архитектуру) мы остались довольны)

М Мария Барнаул сто лет назад Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!

Е Екатерина Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия Антон показал интересные достопримечательности, рассказал про историю города! Заинтересовал буквами города, это было очень увлекательно собирать коллекцию))

Спасибо большое, нам всё очень понравилось!

А Анастасия Барнаул сто лет назад читать дальше современная жизнь Барнаула в его больших и маленьких радостях и трагедиях.



Светлана, благодарим Вас за невероятно увлекательную экскурсию и проведенное вместе время! Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и

Е Евгений Барнаул сто лет назад Данная экскурсия наполнена многими фактами и результатами личных архивных поисков автора. Она лучше подойдёт реально любознательному и эрудированному туристу. Туристам, которым нужны народные сказки, городские слухи и развлечения лучше искать иного гида.

С Светлана Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия читать дальше день в городе, данный формат экскурсии - отличный способ емко и информативно ознакомиться с городом и его историей.

Также получили рекомендации, что можно еще посмотреть за оставшиеся полдня. Воспользовались советом и посетили очень красивый Покровский собор и Нагорный парк. Очень жаль, что в истории Барнаула было много пожаров и много исторического утрачено. Но радует, что реконструкция все же ведется, особенно понравился восстановленный дом "Аптека Э. Ф. Крюгера". Очень понравился маршрут - за 2 часа обошли с Антоном самые значимые и исторические места Барнаула. Для туристов, имеющих 1

П Петровская Барнаул сто лет назад Спасибо огромное Светлане за экскурсию, она знаток города и его истории.