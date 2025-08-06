Мои заказы

Доходный дом Аверина – экскурсии в Барнауле

Найдено 3 экскурсии в категории «Доходный дом Аверина» в Барнауле, цены от 5000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Барнаул сто лет назад
Пешая
3 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Барнаул сто лет назад
Прогуляться по старинным улочкам и узнать эксклюзивные архивные истории о жителях «Сибирских Афин»
Начало: У Дома союзов
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Архитектурные образы Барнаула
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
7937 ₽ за всё до 10 чел.
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
-
20%
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Увидеть главные памятники и познакомиться с историей и культурой города
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽6250 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 августа 2025
    Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
    Дата посещения: 6 августа 2025
    Спасибо Антону за увлекательную экскурсию, дождь не стал помехой. Перед нами через историю улиц и зданий была раскрыта история города. Отдельно стоит отметить грамотную, профессиональную речь экскурсовода, его эрудированность, умение работать с аудиторией. Однозначно рекомендуем
  • И
    Илья
    5 декабря 2025
    Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия. Все понравилось. Для знакомства с городом рекомендую 👍
  • К
    Клименко
    4 ноября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.
    Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.
  • I
    IRINA
    23 сентября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Светлане за замечательную экскурсию по «старому» Барнаулу. Ее глубокие знания, любовь к городу, истории позволили
    читать дальше

    нам увидеть город во всей его красе, с противоречиями и контрастами. Мы узнали много очень нинтересных фактов и увидели много неизвестных объектов. Революционная лестница в доме профсоюзов, пролетарская доска на доме… и много другого!! Спасибо огромное!!! Мы очень впечатлены!!

  • А
    Анна
    22 сентября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Знаниями, увлеченностью, грустью и негодованием, надеждой- всем поделилась Светлана! Организация, маршрут все было идеально построено под мои просьбу и возможности. Спасибо огромное за познавательную, душевную прогулку.
  • О
    Ольга
    20 сентября 2025
    Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Антон - увлеченный человек, любящий свой город. Рассказ о старом Барнауле и связь с сегодняшними буднями города - это всегда интересно. Остались прекрасные впечатления и у детей 8 и 15 лет. Рекомендую
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Антон - увлеченный человек, любящий свой город. Рассказ о старом Барнауле и связь с сегодняшними буднями города - это всегда интересно. Остались прекрасные впечатления и у детей 8 и 15 лет. Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    9 сентября 2025
    Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
    Хорошая экскурсия, которая даст общее впечатление о городе и его истории.
  • С
    Смыкова
    16 августа 2025
    Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
    Мы всей семьей гуляли с Антоном по старому Барнаулу) все было супер! Много нового и интересного узнали!
    Мы всей семьей гуляли с Антоном по старому Барнаулу) все было супер! Много нового и интересного узнали!
  • C
    Cергей
    15 августа 2025
    Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
    Очень хорошая экскурсия, несмотря на то что проходила в дождь, остались самые приятные воспоминания. Интересный маршрут, хорошее знание материал. Всем рекомендуем
  • А
    Анастасия
    11 августа 2025
    Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
    Были в Барнауле в командировке на один день, но все равно хотелось познакомиться с городом и его историей. На экскурсии
    читать дальше

    с гидом Антоном получили все, что хотели: интересные и увлекательные истории про город и старинные здания.
    Антон профессионал своего дела, спасибо ему за время, настроение и любовь к городу! Нам очень понравилось!

    Были в Барнауле в командировке на один день, но все равно хотелось познакомиться с городом и его историей. На экскурсии
  • С
    Спиридонов
    9 августа 2025
    Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
    Спасибо большое Антону! Это была прекрасная экскурсия,много нового и интересного узнали о городе,в котором были в первый раз,он стал нам
    читать дальше

    ближе,как хороший знакомый. Дети так же хорошо приняли и им было интересно послушать в простой и понятной форме,как рождался этот город,через какие прошел трудности в своей судьбе и какие замечательные люди творили и жили на этой земле. Спасибо большое,Антон! Успехов и благодарных клиентов,тебе! 👍

    Спасибо большое Антону! Это была прекрасная экскурсия,много нового и интересного узнали о городе,в котором были в первый раз,он стал нам
  • А
    Анна
    5 августа 2025
    Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
    Были в Барнауле в первый раз, экскурсия очень понравилась, было интересно) спасибо!
  • К
    Кира
    5 августа 2025
    Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
    Это наше первое знакомство не только с Барнаулом, но и даже с Сибирью, и Антон стал нам в нём проводником:) это был ёмкий и увлекательный рассказ о прошлом и настоящем города, особенно чувствуется, что автор любит архитектуру) мы остались довольны)
  • М
    Мария
    4 августа 2025
    Барнаул сто лет назад
    Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!
    Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!
  • Е
    Екатерина
    31 июля 2025
    Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
    Антон показал интересные достопримечательности, рассказал про историю города! Заинтересовал буквами города, это было очень увлекательно собирать коллекцию))
    Спасибо большое, нам всё очень понравилось!
    Антон показал интересные достопримечательности, рассказал про историю города! Заинтересовал буквами города, это было очень увлекательно собирать коллекцию))
    Спасибо большое, нам всё очень понравилось!
  • А
    Анастасия
    31 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и
    читать дальше

    современная жизнь Барнаула в его больших и маленьких радостях и трагедиях.

    Светлана, благодарим Вас за невероятно увлекательную экскурсию и проведенное вместе время!

    Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и
  • Е
    Евгений
    30 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Данная экскурсия наполнена многими фактами и результатами личных архивных поисков автора. Она лучше подойдёт реально любознательному и эрудированному туристу. Туристам, которым нужны народные сказки, городские слухи и развлечения лучше искать иного гида.
  • С
    Светлана
    30 июля 2025
    Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
    Очень понравился маршрут - за 2 часа обошли с Антоном самые значимые и исторические места Барнаула. Для туристов, имеющих 1
    читать дальше

    день в городе, данный формат экскурсии - отличный способ емко и информативно ознакомиться с городом и его историей.
    Также получили рекомендации, что можно еще посмотреть за оставшиеся полдня. Воспользовались советом и посетили очень красивый Покровский собор и Нагорный парк. Очень жаль, что в истории Барнаула было много пожаров и много исторического утрачено. Но радует, что реконструкция все же ведется, особенно понравился восстановленный дом "Аптека Э. Ф. Крюгера".

  • П
    Петровская
    25 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Спасибо огромное Светлане за экскурсию, она знаток города и его истории.
  • Е
    Евгений
    15 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Светлана удивительный человек – филолог, журналист, исследователь и много кто еще. За интерес к Барнаулу и краю стократно воздающая своей
    читать дальше

    эрудицией и энергией. Желанием влюбить в историю и людей, составивших славу алтайской земли. И это не односторонне – чувствовали большое внимание, искренний интерес к городу, откуда приехали. А самое главное, с таким гидом учишься ценить уходящую красоту старого города, отличать важное от наносного. Отдельная благодарность за помощь в поиске алтайских корней.

    Светлана удивительный человек – филолог, журналист, исследователь и много кто еще. За интерес к Барнаулу и краю стократно воздающая своей

