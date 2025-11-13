Мои заказы

Дом Полякова и Яковлева – экскурсии в Барнауле

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Полякова и Яковлева» в Барнауле, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Барнаул сто лет назад
Пешая
3 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Барнаул сто лет назад
Прогуляться по старинным улочкам и узнать эксклюзивные архивные истории о жителях «Сибирских Афин»
Начало: У Дома союзов
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Архитектурные образы Барнаула
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
7937 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Барнаул
Пешая
1.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Барнаул: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Барнаула, где выплавляли серебро и производили моторы для танков. Узнайте больше о купеческой эпохе и известных жителях
Начало: У стадиона «Динамо»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Попова
    13 ноября 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Огромное спасибо Ольге за великолепную экскурсию. Она великолепно знает историю родного города и мы очень многое узнали о Барнауле. Не
    читать дальше

    смотря на отвратительную погоду (снег, дождь, ветер) время пролетело незаметно. Ольга отличный рассказчик, её любовь к Барнаулу передаётся тем, кто её слушает. Мы как-будто побывали сами в купеческом Барнауле, видели наводнение и пожар. Спасибо огромное, Ольга за доставленные удовольствие

  • К
    Клименко
    4 ноября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.
    Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе БарнаулеБольшое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе БарнаулеБольшое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе БарнаулеБольшое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе БарнаулеБольшое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе БарнаулеБольшое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе БарнаулеБольшое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе БарнаулеБольшое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе БарнаулеБольшое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе БарнаулеБольшое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле
  • о
    оксана
    2 ноября 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Безусловно рекомендуем Ольгу для прогулок по городу. Грамотный экскурсовод, внимательный и позитивный. Экскурсия была очень познавательной и интересной.
  • Г
    Галина
    26 сентября 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Экскурсия была очень познавательна. Ольга прирожденный эквскурсовод! Её знания историии города поражают глубиной. Рассказ не только познавателен, но и информативен
    читать дальше

    с учетом настоящего дня. Ольга показала старый город, его историю. Она внимательна и доброжелательна. Рассказала где и что можно приобрести. Встречей с Ольгой я осталась довольна на все 100%!!!

  • I
    IRINA
    23 сентября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Светлане за замечательную экскурсию по «старому» Барнаулу. Ее глубокие знания, любовь к городу, истории позволили
    читать дальше

    нам увидеть город во всей его красе, с противоречиями и контрастами. Мы узнали много очень нинтересных фактов и увидели много неизвестных объектов. Революционная лестница в доме профсоюзов, пролетарская доска на доме… и много другого!! Спасибо огромное!!! Мы очень впечатлены!!

  • А
    Анна
    22 сентября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Знаниями, увлеченностью, грустью и негодованием, надеждой- всем поделилась Светлана! Организация, маршрут все было идеально построено под мои просьбу и возможности. Спасибо огромное за познавательную, душевную прогулку.
  • Е
    Елена
    17 сентября 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Спасибо за прекрасную экскурсию, получили позитивный заряд положительных эмоций. Рекомендуем всем очаровательного гида. Еще раз поздравляем с юбилеем бракосочетания. Всех благ, огромное спасибо
  • Д
    Дмитрий
    17 сентября 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Большая благодарность Ольге за проведенную экскурсию. Мне понравилась прогулка по центральным улицам города. Ольга рассказала мне про историю города, про
    читать дальше

    его становление и историю. Поразительно начало создания города от завода, которые существовал впоследствии многие годы. Надеюсь, со временем его самого или пространство восстановят. Интересна была местная легенда о метро и о необычных фигурках-буквах, из которых можно сложить название города. Спасибо за интересную экскурсию!

  • К
    Константин
    4 сентября 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Отлично!
    Познавательная экскурсия с неравнодушным гидом.
    Рекомендую!
  • S
    Svet
    24 августа 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Прекрасная подача материала. Лёгкая в общении экскурсовод. Думаю детям будет легко транслировать информацию в школьных сочинениях. Однозначно рекомендую.
  • П
    Полина
    21 августа 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Доброго дня, хорошая экскурсия, интересный экскурсовод. Очень грамотно всё рассказала и показала. Мне нужно было занять себя чем-то полезным в Барнауле, это было лучшее решение. Спасибо огромное
    Доброго дня, хорошая экскурсия, интересный экскурсовод. Очень грамотно всё рассказала и показала. Мне нужно было занятьДоброго дня, хорошая экскурсия, интересный экскурсовод. Очень грамотно всё рассказала и показала. Мне нужно было занятьДоброго дня, хорошая экскурсия, интересный экскурсовод. Очень грамотно всё рассказала и показала. Мне нужно было занятьДоброго дня, хорошая экскурсия, интересный экскурсовод. Очень грамотно всё рассказала и показала. Мне нужно было занятьДоброго дня, хорошая экскурсия, интересный экскурсовод. Очень грамотно всё рассказала и показала. Мне нужно было занятьДоброго дня, хорошая экскурсия, интересный экскурсовод. Очень грамотно всё рассказала и показала. Мне нужно было занятьДоброго дня, хорошая экскурсия, интересный экскурсовод. Очень грамотно всё рассказала и показала. Мне нужно было занять
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Спасибо большое Ольге. Было интересно и познавательно. Познакомились с историей Барнаула, прогулялись по городу в приятной компании.
  • Д
    Дмитрий
    9 августа 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Экскурсия понравилась. Ольга интересно рассказала про город, проводила по основным достопримечательностям, показала репродукции прошлых видов города. Рекомендую для быстрого знакомства с городом.
  • В
    Владимир
    4 августа 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Ольга - хороший рассказчик, позитивный человек, любящий и знающий свой город. Первое знакомство с Барнаулом прошло для нас благодаря Ольге
    читать дальше

    легко и непринуждённо. Прогулка по центру была интересной и позволила не только посмотреть на знаковые здания города, но и узнать местные истории и нюансы. Заказывайте экскурсии с Ольгой смело - не пожалеете!

  • М
    Мария
    4 августа 2025
    Барнаул сто лет назад
    Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!
    Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интереснойБольшое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интереснойБольшое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интереснойБольшое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интереснойБольшое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интереснойБольшое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной
  • А
    Анастасия
    31 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и
    читать дальше

    современная жизнь Барнаула в его больших и маленьких радостях и трагедиях.

    Светлана, благодарим Вас за невероятно увлекательную экскурсию и проведенное вместе время!

    Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суетеБукет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суетеБукет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суетеБукет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суетеБукет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суетеБукет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суетеБукет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете
  • Е
    Евгений
    30 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Данная экскурсия наполнена многими фактами и результатами личных архивных поисков автора. Она лучше подойдёт реально любознательному и эрудированному туристу. Туристам, которым нужны народные сказки, городские слухи и развлечения лучше искать иного гида.
  • E
    Elena
    30 июля 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Спонтанно собрались на экскурсию, так как были проездом. Ольга очень милая, доброжелательная, с трепетом и любовью рассказала о городе, показала знаковые места, старые фото. Однозначно, рекомендую!
  • П
    Петровская
    25 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Спасибо огромное Светлане за экскурсию, она знаток города и его истории.
  • Е
    Екатерина
    23 июля 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Сегодня мы с Ольгой прогулялись по улочкам Барнаула. Мы придирчивые путешественники, но Ольге можем сказать только слова благодарности. Спасибо за
    читать дальше

    чудесно проведенное время. Ольга прекрасно знает свой город, на все наши каверзные вопросы ответила, построилась под наш ритм, повторила все даты столько раз, сколько мы переспросили - и всё это позитивно, обаятельно. Спасибо большое за чудесную прогулку! Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Дом Полякова и Яковлева»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барнауле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Барнаул сто лет назад
  2. Архитектурные образы Барнаула
  3. Здравствуй, Барнаул
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Демидовская площадь
  3. Нагорный парк
  4. Дом Шадриных
  5. Чуйский тракт
  6. Барнаульский Арбат
  7. Усадьба Лесневкого
  8. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в декабре 2025
Сейчас в Барнауле в категории "Дом Полякова и Яковлева" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 7937. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Барнауле на 2025 год по теме «Дом Полякова и Яковлева», 95 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль