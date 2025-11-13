П Попова Здравствуй, Барнаул читать дальше смотря на отвратительную погоду (снег, дождь, ветер) время пролетело незаметно. Ольга отличный рассказчик, её любовь к Барнаулу передаётся тем, кто её слушает. Мы как-будто побывали сами в купеческом Барнауле, видели наводнение и пожар. Спасибо огромное, Ольга за доставленные удовольствие Огромное спасибо Ольге за великолепную экскурсию. Она великолепно знает историю родного города и мы очень многое узнали о Барнауле. Не

К Клименко Барнаул сто лет назад Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.

о оксана Здравствуй, Барнаул Безусловно рекомендуем Ольгу для прогулок по городу. Грамотный экскурсовод, внимательный и позитивный. Экскурсия была очень познавательной и интересной.

Г Галина Здравствуй, Барнаул читать дальше с учетом настоящего дня. Ольга показала старый город, его историю. Она внимательна и доброжелательна. Рассказала где и что можно приобрести. Встречей с Ольгой я осталась довольна на все 100%!!! Экскурсия была очень познавательна. Ольга прирожденный эквскурсовод! Её знания историии города поражают глубиной. Рассказ не только познавателен, но и информативен

I IRINA Барнаул сто лет назад читать дальше нам увидеть город во всей его красе, с противоречиями и контрастами. Мы узнали много очень нинтересных фактов и увидели много неизвестных объектов. Революционная лестница в доме профсоюзов, пролетарская доска на доме… и много другого!! Спасибо огромное!!! Мы очень впечатлены!! Хотим выразить огромную благодарность гиду Светлане за замечательную экскурсию по «старому» Барнаулу. Ее глубокие знания, любовь к городу, истории позволили

А Анна Барнаул сто лет назад Знаниями, увлеченностью, грустью и негодованием, надеждой- всем поделилась Светлана! Организация, маршрут все было идеально построено под мои просьбу и возможности. Спасибо огромное за познавательную, душевную прогулку.

Е Елена Здравствуй, Барнаул Спасибо за прекрасную экскурсию, получили позитивный заряд положительных эмоций. Рекомендуем всем очаровательного гида. Еще раз поздравляем с юбилеем бракосочетания. Всех благ, огромное спасибо

Д Дмитрий Здравствуй, Барнаул читать дальше его становление и историю. Поразительно начало создания города от завода, которые существовал впоследствии многие годы. Надеюсь, со временем его самого или пространство восстановят. Интересна была местная легенда о метро и о необычных фигурках-буквах, из которых можно сложить название города. Спасибо за интересную экскурсию! Большая благодарность Ольге за проведенную экскурсию. Мне понравилась прогулка по центральным улицам города. Ольга рассказала мне про историю города, про

К Константин Здравствуй, Барнаул Отлично!

Познавательная экскурсия с неравнодушным гидом.

Рекомендую!

S Svet Здравствуй, Барнаул Прекрасная подача материала. Лёгкая в общении экскурсовод. Думаю детям будет легко транслировать информацию в школьных сочинениях. Однозначно рекомендую.

П Полина Здравствуй, Барнаул Доброго дня, хорошая экскурсия, интересный экскурсовод. Очень грамотно всё рассказала и показала. Мне нужно было занять себя чем-то полезным в Барнауле, это было лучшее решение. Спасибо огромное

Т Татьяна Здравствуй, Барнаул Спасибо большое Ольге. Было интересно и познавательно. Познакомились с историей Барнаула, прогулялись по городу в приятной компании.

Д Дмитрий Здравствуй, Барнаул Экскурсия понравилась. Ольга интересно рассказала про город, проводила по основным достопримечательностям, показала репродукции прошлых видов города. Рекомендую для быстрого знакомства с городом.

В Владимир Здравствуй, Барнаул читать дальше легко и непринуждённо. Прогулка по центру была интересной и позволила не только посмотреть на знаковые здания города, но и узнать местные истории и нюансы. Заказывайте экскурсии с Ольгой смело - не пожалеете! Ольга - хороший рассказчик, позитивный человек, любящий и знающий свой город. Первое знакомство с Барнаулом прошло для нас благодаря Ольге

М Мария Барнаул сто лет назад Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!

А Анастасия Барнаул сто лет назад читать дальше современная жизнь Барнаула в его больших и маленьких радостях и трагедиях.



Светлана, благодарим Вас за невероятно увлекательную экскурсию и проведенное вместе время! Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и

Е Евгений Барнаул сто лет назад Данная экскурсия наполнена многими фактами и результатами личных архивных поисков автора. Она лучше подойдёт реально любознательному и эрудированному туристу. Туристам, которым нужны народные сказки, городские слухи и развлечения лучше искать иного гида.

E Elena Здравствуй, Барнаул Спонтанно собрались на экскурсию, так как были проездом. Ольга очень милая, доброжелательная, с трепетом и любовью рассказала о городе, показала знаковые места, старые фото. Однозначно, рекомендую!

П Петровская Барнаул сто лет назад Спасибо огромное Светлане за экскурсию, она знаток города и его истории.