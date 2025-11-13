Индивидуальная
до 5 чел.
Барнаул сто лет назад
Прогуляться по старинным улочкам и узнать эксклюзивные архивные истории о жителях «Сибирских Афин»
Начало: У Дома союзов
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
7937 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Барнаул: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Барнаула, где выплавляли серебро и производили моторы для танков. Узнайте больше о купеческой эпохе и известных жителях
Начало: У стадиона «Динамо»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППопова13 ноября 2025Огромное спасибо Ольге за великолепную экскурсию. Она великолепно знает историю родного города и мы очень многое узнали о Барнауле. Не
- ККлименко4 ноября 2025Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.
- ооксана2 ноября 2025Безусловно рекомендуем Ольгу для прогулок по городу. Грамотный экскурсовод, внимательный и позитивный. Экскурсия была очень познавательной и интересной.
- ГГалина26 сентября 2025Экскурсия была очень познавательна. Ольга прирожденный эквскурсовод! Её знания историии города поражают глубиной. Рассказ не только познавателен, но и информативен
- IIRINA23 сентября 2025Хотим выразить огромную благодарность гиду Светлане за замечательную экскурсию по «старому» Барнаулу. Ее глубокие знания, любовь к городу, истории позволили
- ААнна22 сентября 2025Знаниями, увлеченностью, грустью и негодованием, надеждой- всем поделилась Светлана! Организация, маршрут все было идеально построено под мои просьбу и возможности. Спасибо огромное за познавательную, душевную прогулку.
- ЕЕлена17 сентября 2025Спасибо за прекрасную экскурсию, получили позитивный заряд положительных эмоций. Рекомендуем всем очаровательного гида. Еще раз поздравляем с юбилеем бракосочетания. Всех благ, огромное спасибо
- ДДмитрий17 сентября 2025Большая благодарность Ольге за проведенную экскурсию. Мне понравилась прогулка по центральным улицам города. Ольга рассказала мне про историю города, про
- ККонстантин4 сентября 2025Отлично!
Познавательная экскурсия с неравнодушным гидом.
Рекомендую!
- SSvet24 августа 2025Прекрасная подача материала. Лёгкая в общении экскурсовод. Думаю детям будет легко транслировать информацию в школьных сочинениях. Однозначно рекомендую.
- ППолина21 августа 2025Доброго дня, хорошая экскурсия, интересный экскурсовод. Очень грамотно всё рассказала и показала. Мне нужно было занять себя чем-то полезным в Барнауле, это было лучшее решение. Спасибо огромное
- ТТатьяна16 августа 2025Спасибо большое Ольге. Было интересно и познавательно. Познакомились с историей Барнаула, прогулялись по городу в приятной компании.
- ДДмитрий9 августа 2025Экскурсия понравилась. Ольга интересно рассказала про город, проводила по основным достопримечательностям, показала репродукции прошлых видов города. Рекомендую для быстрого знакомства с городом.
- ВВладимир4 августа 2025Ольга - хороший рассказчик, позитивный человек, любящий и знающий свой город. Первое знакомство с Барнаулом прошло для нас благодаря Ольге
- ММария4 августа 2025Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!
- ААнастасия31 июля 2025Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и
- ЕЕвгений30 июля 2025Данная экскурсия наполнена многими фактами и результатами личных архивных поисков автора. Она лучше подойдёт реально любознательному и эрудированному туристу. Туристам, которым нужны народные сказки, городские слухи и развлечения лучше искать иного гида.
- EElena30 июля 2025Спонтанно собрались на экскурсию, так как были проездом. Ольга очень милая, доброжелательная, с трепетом и любовью рассказала о городе, показала знаковые места, старые фото. Однозначно, рекомендую!
- ППетровская25 июля 2025Спасибо огромное Светлане за экскурсию, она знаток города и его истории.
- ЕЕкатерина23 июля 2025Сегодня мы с Ольгой прогулялись по улочкам Барнаула. Мы придирчивые путешественники, но Ольге можем сказать только слова благодарности. Спасибо за
