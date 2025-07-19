Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Барнаул: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Барнаула, где выплавляли серебро и производили моторы для танков. Узнайте больше о купеческой эпохе и известных жителях
Начало: У стадиона «Динамо»
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Мистический Барнаул
Познакомиться со сверхъестественной историей города
Начало: На проспекте Ленина
2 авг в 19:00
16 авг в 19:00
640 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный город Барнаул
Прикоснуться к истории горнозаводского центра Сибири с мистическими легендами и реальными судьбами
Начало: На Демидовской площади
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана19 июля 2025Была в Барнауле одним днем и не пожалела, что взяла экскурсию с Ольгой! Очень интересно и комфортно. Ольга приятный рассказчик и
- ККонстантин19 июля 2025Все отлично прошло! Ольга очень приятная девушка, познакомила нас с городом,рассказала много интересного,порекомендовала куда можно сходить. Однозначно рекомендую!
- AAnna24 июня 2025Содержательная интересная экскурсия,много интересного,без лишнего материала. С удовольствием провели это время 🌺🌺🌺
- ААлла24 сентября 2024Прежде всего выражаю благодарность Антону за гибкость и вариативность. Он принял во внимание мой ограниченный временной ресурс и организовал для
- ГГолышкина17 августа 2024Здравствуйте, всё было здорово. Но где обещанное приведение?
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Проспект Ленина»
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