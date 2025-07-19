Мои заказы

Проспект Ленина – экскурсии в Барнауле

Найдено 3 экскурсии в категории «Проспект Ленина» в Барнауле, цены от 640 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Здравствуй, Барнаул
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Барнаул: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Барнаула, где выплавляли серебро и производили моторы для танков. Узнайте больше о купеческой эпохе и известных жителях
Начало: У стадиона «Динамо»
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Мистический Барнаул
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Групповая
Мистический Барнаул
Познакомиться со сверхъестественной историей города
Начало: На проспекте Ленина
2 авг в 19:00
16 авг в 19:00
640 ₽ за человека
Горный город Барнаул
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный город Барнаул
Прикоснуться к истории горнозаводского центра Сибири с мистическими легендами и реальными судьбами
Начало: На Демидовской площади
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    19 июля 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Была в Барнауле одним днем и не пожалела, что взяла экскурсию с Ольгой! Очень интересно и комфортно. Ольга приятный рассказчик и
    читать дальше

    легкий человек, было ощущение, что гуляю по городу с приятельницей. Барнаул удивил, взяла себе на заметку несколько мест, ради которых стоит вернуться.

  • К
    Константин
    19 июля 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Все отлично прошло! Ольга очень приятная девушка, познакомила нас с городом,рассказала много интересного,порекомендовала куда можно сходить. Однозначно рекомендую!
  • A
    Anna
    24 июня 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Содержательная интересная экскурсия,много интересного,без лишнего материала. С удовольствием провели это время 🌺🌺🌺
  • А
    Алла
    24 сентября 2024
    Мистический Барнаул
    Прежде всего выражаю благодарность Антону за гибкость и вариативность. Он принял во внимание мой ограниченный временной ресурс и организовал для
    читать дальше

    меня экскурсию в максимально комфортное время. Очень интересная экскурсия с точки зрения истории города, насыщенной различными событиями. Понравились глубокое знание истории города, интересный маршрут, изумительной красоты старые здания. Полагаю, что тема мистики в истории Барнаула имеет широкие возможности для дальнейшего раскрытия и не ограничивается только городскими байками о последствиях драматических событий былых времен. Достаточно вспомнить, что Барнаул был посещаем знаменитыми мистиками прошлого, а Елена Рерих назвала этот город "Духовной столицей мира". Надеюсь, что этот аспект истории Барнаула найдет отражение в будущих экскурсиях. Благодарю за экскурсию!

  • Г
    Голышкина
    17 августа 2024
    Мистический Барнаул
    Здравствуйте, всё было здорово. Но где обещанное приведение?

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Проспект Ленина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барнауле
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Здравствуй, Барнаул
  2. Мистический Барнаул
  3. Горный город Барнаул
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Нагорный парк
  3. Демидовская площадь
  4. Дом Шадриных
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в июле 2025
Сейчас в Барнауле в категории "Проспект Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 640 до 6000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Барнауле на 2025 год по теме «Проспект Ленина», 6 ⭐ отзывов, цены от 640₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь