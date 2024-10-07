Квест
Увлекательный квест-тур по Барнаулу
Превратите прогулку по Барнаулу в увлекательное приключение с загадками и дополненной реальностью. Узнайте интересные факты и найдите скрытые артефакты
Начало: На площади Ветеранов
Завтра в 08:00
6 мая в 08:00
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-локации ближнего Алтая
Погрузитесь в мир Алтая: храмы, горы и реки. Узнайте о местных традициях и культуре. Уникальное путешествие ждёт вас
6 мая в 08:00
7 мая в 08:00
34 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Квест
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
Погрузитесь в мир сибирского Петербурга, гуляя по Барнаулу с интерактивным гидом. Узнайте, как архитектура столицы оживает в сибирских улицах
Начало: На Демидовской площади
Завтра в 08:00
6 мая в 08:00
675 ₽
750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 октября 2024Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Активности»
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