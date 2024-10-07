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программу! Была в Барнауле впервые и совсем ничего про него не знала. Поэтому показалось, что это хорошо, как дополнение к основной программе. Для знакомства я бы брала что-то более стандартное. Понравились интерактивные вставки и интересные нестандартные факты. Благодарю за продукт😊