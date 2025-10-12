Мини-группа
до 10 чел.
Купцы-творцы Барнаула
Путешествие по купеческому Барнаулу раскроет тайны старинных усадеб и торговых улиц, оживляя историю города
Начало: У парка «Центральный»
Расписание: в воскресенье в 11:00
12 окт в 11:00
19 окт в 11:00
2667 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Деревянное кружево Барнаула: ускользающая красота
В Барнауле сохранилось немало деревянных памятников, несмотря на пожар 1917 года. Успейте увидеть и запечатлеть их уникальную красоту, пока они не исчезли
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Главное о Барнауле: знаковые места и городские легенды
Узнать Барнаул за пределами стандартных путеводителей
Начало: У Нагорного парка
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6250 ₽ за всё до 10 чел.
