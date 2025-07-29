Барнаул — один из самых красивых городов России, и я с радостью покажу вам его! Встречу на комфортабельном автомобиле у аэропорта, провезу по главным улицам мимо старинных зданий, проведу на лучшие смотровые — и предложу завершить знакомство с краем отдыхом в бане.
Описание трансфер
Что вас ожидает
- Видовая площадка на набережной Оби — 1 час. Отсюда открывается чудесная панорама.
- Осмотр достопримечательностей — 1 час. Вы рассмотрите Старый город — деревянный, полукаменный, кирпичный. Оцените стильную архитектуру современных улиц.
- Посещение банного комплекса (по желанию — 4000 ₽) — 2 часа.
Такой вид отдыха актуален в нашей Сибири в любое время года
Организационные детали
Едем на автомобиле Ssang.
Yong Korando или аналогичном по комфортабельности
В поездке с вами буду я или другой водитель нашей команды
в понедельник в 09:00 и 18:00, во вторник в 10:30 и 19:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 22:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00 и 18:00, во вторник в 10:30 и 19:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 22:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Барнауле
Провели экскурсии для 6 туристов
Провожу экскурсии с 2022 года. Мне нравится вместе с путешественниками снова и снова открывать наш удивительный край. Я вкладываю в это дело всю свою энергию и делюсь ею с людьми,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
29 июл 2025
У меня было всего 3 часа в Барнауле. Решила воспользоваться нескучным трансфером и не пожалела! Посмотрела на город с высоты, увидела знаменитые дома 18 века и поняла почему сравнивают Барнаул с Петербургом. И все это в комфортабельном автомобиле и с кофе от Инны!
Входит в следующие категории Барнаула
Похожие экскурсии из Барнаула
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Погрузитесь в историю Барнаула, прогуливаясь по его старинным улицам. Откройте для себя архитектурные шедевры и узнайте, как город стал центром Сибири
Начало: На Демидовской площади
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
5000 ₽
6250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
Завтра в 10:30
15 ноя в 10:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер из Барнаула в Горно-Алтайск
Удобная поездка с атмосферой Алтая
Начало: В аэропорту Барнаула
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за человека