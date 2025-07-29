Мои заказы

Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула

И город посмотреть, и в баню заскочить (если захотите)
Барнаул — один из самых красивых городов России, и я с радостью покажу вам его! Встречу на комфортабельном автомобиле у аэропорта, провезу по главным улицам мимо старинных зданий, проведу на лучшие смотровые — и предложу завершить знакомство с краем отдыхом в бане.
5
1 отзыв
Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула© Инна
Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула© Инна
Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула© Инна

Описание трансфер

Что вас ожидает

  • Видовая площадка на набережной Оби — 1 час. Отсюда открывается чудесная панорама.
  • Осмотр достопримечательностей — 1 час. Вы рассмотрите Старый город — деревянный, полукаменный, кирпичный. Оцените стильную архитектуру современных улиц.
  • Посещение банного комплекса (по желанию — 4000 ₽) — 2 часа.
Такой вид отдыха актуален в нашей Сибири в любое время года

Организационные детали

Едем на автомобиле Ssang.
Yong Korando или аналогичном по комфортабельности
  • В поездке с вами буду я или другой водитель нашей команды

    • в понедельник в 09:00 и 18:00, во вторник в 10:30 и 19:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 22:00

    Стоимость трансфер

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет6000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В аэропорту
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник в 09:00 и 18:00, во вторник в 10:30 и 19:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 22:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Инна
    Инна — ваша команда гидов в Барнауле
    Провели экскурсии для 6 туристов
    Провожу экскурсии с 2022 года. Мне нравится вместе с путешественниками снова и снова открывать наш удивительный край. Я вкладываю в это дело всю свою энергию и делюсь ею с людьми,
    читать дальше

    которых сопровождаю. В 2025 году я создала команду из представителей коренного населения. Наш фокус — на традициях алтайского народа, которые мы передаём через личные истории и живые примеры. Через природу раскрываем мировоззрение местных жителей и древние легенды. Наш принцип: «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Экскурсии — это всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, помогаем путешественникам быть осознанными гостями на этой земле и делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей. Мы не просто проводим экскурсии — мы создаём ситуации, в которых Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начинают понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Ю
    Юлия
    29 июл 2025
    У меня было всего 3 часа в Барнауле. Решила воспользоваться нескучным трансфером и не пожалела! Посмотрела на город с высоты, увидела знаменитые дома 18 века и поняла почему сравнивают Барнаул с Петербургом. И все это в комфортабельном автомобиле и с кофе от Инны!

    Входит в следующие категории Барнаула

    Похожие экскурсии из Барнаула

    Добро пожаловать в Барнаул
    Пешая
    1.5 часа
    -
    20%
    44 отзыва
    Индивидуальная
    до 10 чел.
    Добро пожаловать в Барнаул
    Погрузитесь в историю Барнаула, прогуливаясь по его старинным улицам. Откройте для себя архитектурные шедевры и узнайте, как город стал центром Сибири
    Начало: На Демидовской площади
    Сегодня в 11:30
    Завтра в 11:00
    5000 ₽6250 ₽ за всё до 10 чел.
    Первое знакомство с Барнаулом
    Пешая
    2 часа
    96 отзывов
    Индивидуальная
    до 10 чел.
    Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
    Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
    Начало: Демидовская площадь
    Завтра в 10:30
    15 ноя в 10:30
    6000 ₽ за всё до 10 чел.
    Трансфер из Барнаула в Горно-Алтайск
    На машине
    4 часа
    4 отзыва
    Мини-группа
    до 4 чел.
    Трансфер из Барнаула в Горно-Алтайск
    Удобная поездка с атмосферой Алтая
    Начало: В аэропорту Барнаула
    Расписание: ежедневно в 08:00
    Сегодня в 08:00
    Завтра в 08:00
    6000 ₽ за человека
    У нас ещё много экскурсий в Барнауле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Барнауле