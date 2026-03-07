Экскурсии по усадьбам и дворцам Барнаула

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Барнауле, цены от 640 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Архитектурные образы Барнаула
Пешая
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Площадь Ветеранов, центр города
«Вы полюбуетесь деревянными кружевами дома Щадрина и усадьбы Лесневского, а также познакомитесь с удивительными историями этих построек»
10 апр в 10:00
11 апр в 10:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Купцы-творцы Барнаула
Пешая
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Купцы-творцы Барнаула
Путешествие по купеческому Барнаулу раскроет тайны старинных усадеб и торговых улиц, оживляя историю города
Начало: У парка «Центральный»
«Прогуляемся к усадьбам самых известных купеческих династий: Морозовых, Суховых, Поляковых»
Расписание: в субботу в 12:00 и 16:00, в воскресенье в 12:00
11 апр в 12:00
12 апр в 12:00
2000 ₽ за человека
Мистический Барнаул
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Групповая
Мистический Барнаул
Познакомиться со сверхъестественной историей города
Начало: На проспекте Ленина
«Какие тайны хранят старинные усадьбы богатых и влиятельных местных жителей»
Расписание: в субботу в 19:00
11 апр в 19:00
18 апр в 19:00
640 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    7 марта 2026
    Купцы-творцы Барнаула
    Очень хорошая экскурсия.
    Оксана - обаятельный человек и прекрасный рассказчик. Чувствуется, что она любит и прекрасно знает город.

    Прогулка насыщенная, минимум эмоций,
    максимум фактуры, среди которой - необычные и запоминающиеся нюансы и мелочи, которых нет в викимапии и путеводителях. А главное - все системно. Экскурсия посвящена единой логике, каждый новый этап продолжает предыдущие.
    Вердикт - огромное спасибо!

  • Е
    Екатерина
    25 сентября 2025
    Купцы-творцы Барнаула
    Мне очень понравилась эскурсия по городу Барнаулу. Оксана замечательный знающий город рассказчик. Узнала историю многих купеческих домов. Было очень интересно.
    Познавательно и насыщенно. Сделали очень много фото в очень красивых местах. Останется память и знания о городе. Спасибо большое Оксане. Я из города Красноярска. Была проездом.

    Мне очень понравилась эскурсия по городу Барнаулу. Оксана замечательный знающий город рассказчик. Узнала историю многих купеческихМне очень понравилась эскурсия по городу Барнаулу. Оксана замечательный знающий город рассказчик. Узнала историю многих купеческихМне очень понравилась эскурсия по городу Барнаулу. Оксана замечательный знающий город рассказчик. Узнала историю многих купеческихМне очень понравилась эскурсия по городу Барнаулу. Оксана замечательный знающий город рассказчик. Узнала историю многих купеческихМне очень понравилась эскурсия по городу Барнаулу. Оксана замечательный знающий город рассказчик. Узнала историю многих купеческихМне очень понравилась эскурсия по городу Барнаулу. Оксана замечательный знающий город рассказчик. Узнала историю многих купеческихМне очень понравилась эскурсия по городу Барнаулу. Оксана замечательный знающий город рассказчик. Узнала историю многих купеческихМне очень понравилась эскурсия по городу Барнаулу. Оксана замечательный знающий город рассказчик. Узнала историю многих купеческихМне очень понравилась эскурсия по городу Барнаулу. Оксана замечательный знающий город рассказчик. Узнала историю многих купеческихМне очень понравилась эскурсия по городу Барнаулу. Оксана замечательный знающий город рассказчик. Узнала историю многих купеческих
  • П
    Павел
    31 декабря 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    15 сентября 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение.
    Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам.
    Впечатление от экскурсии прекрасное.
    Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Благодарна Оксане за погружение в особенности истории Барнаула,в частности,и через архитектуру. Мне было приятно,что ради того,чтобы я успела в театр,Оксана
    перестроила маршрут более оптимальным образом. Экскурсия даёт такое объёмное восприятие города,что позволяет впоследствии самостоятельно ориентироваться в нём.
    А противоречивое впечатление от Барнаула зависит не от гида.

  • В
    Виктор
    24 августа 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    В путешествии по Горному Алтаю один день посвятили Барнаулу. Большое спасибо Оксане за интересную познавательную экскурсию по городу. Очень интересно
    и со знанием она рассказала об истории и быте жителей города. Время экскурсии пролетело незаметно, было сделано много интересных фото.
    Гостям и жителям города рекомендую экскурсию и гида. Узнаете много интересного.

  • М
    Максим
    31 июля 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    В Барнауле не так много можно увидеть глазами, но много интересного можно услышать - экскурсовод с этим справилась хорошо, все 4 часа было интересно
  • Е
    Екатерина
    29 июля 2022
    Архитектурные образы Барнаула
    Огромное спасибо, Оксане! Интересный рассказчик, не сложный, но очень познавательный маршрут! Город открылся с новой стороны. Всем рекомендую, и барнаульцам тоже!
  • Л
    Любовь
    19 июня 2022
    Архитектурные образы Барнаула
    Так получилось, что по пути в горный Алтай базировалась в Барнауле. Были свободные дни, хотелось посмотреть город. Поэтому выбрвла данную
    экскурсию, чтобы не просто так гулять, а с пользой. Всё понравилось, Оксана местный житель, интересно рассказывает про достопримечательности. Маршрут хороший, в принципе можно что то изменить по вашему желанию.

    Так получилось, что по пути в горный Алтай базировалась в Барнауле. Были свободные дни, хотелось посмотретьТак получилось, что по пути в горный Алтай базировалась в Барнауле. Были свободные дни, хотелось посмотретьТак получилось, что по пути в горный Алтай базировалась в Барнауле. Были свободные дни, хотелось посмотреть
  • И
    Ирина
    2 июня 2022
    Архитектурные образы Барнаула
    Большое спасибо Оксане за интересный рассказ и приятную прогулку по центру Барнаула. Очень рекомендую эту экскурсию для знакомства с городом, недолгое пребывание в котором после тура по Горному Алтаю также доставило нам большое удовольствие. Жаль, что Горная Аптека оказалась закрыта!

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Усадьбы и дворцы»

Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в апреле 2026
Сейчас в Барнауле в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 640 до 6670. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
