Архитектурные образы Барнаула
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Площадь Ветеранов, центр города
«Вы полюбуетесь деревянными кружевами дома Щадрина и усадьбы Лесневского, а также познакомитесь с удивительными историями этих построек»
10 апр в 10:00
11 апр в 10:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
до 10 чел.
Купцы-творцы Барнаула
Путешествие по купеческому Барнаулу раскроет тайны старинных усадеб и торговых улиц, оживляя историю города
Начало: У парка «Центральный»
«Прогуляемся к усадьбам самых известных купеческих династий: Морозовых, Суховых, Поляковых»
Расписание: в субботу в 12:00 и 16:00, в воскресенье в 12:00
11 апр в 12:00
12 апр в 12:00
2000 ₽ за человека
Мистический Барнаул
Познакомиться со сверхъестественной историей города
Начало: На проспекте Ленина
«Какие тайны хранят старинные усадьбы богатых и влиятельных местных жителей»
Расписание: в субботу в 19:00
11 апр в 19:00
18 апр в 19:00
640 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей7 марта 2026Очень хорошая экскурсия.
Оксана - обаятельный человек и прекрасный рассказчик. Чувствуется, что она любит и прекрасно знает город.
Прогулка насыщенная, минимум эмоций,
- ЕЕкатерина25 сентября 2025Мне очень понравилась эскурсия по городу Барнаулу. Оксана замечательный знающий город рассказчик. Узнала историю многих купеческих домов. Было очень интересно.
- ППавел31 декабря 2023Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
- ТТатьяна15 сентября 2023Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение.
Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам.
Впечатление от экскурсии прекрасное.
Рекомендую.
- ТТатьяна24 августа 2023Благодарна Оксане за погружение в особенности истории Барнаула,в частности,и через архитектуру. Мне было приятно,что ради того,чтобы я успела в театр,Оксана
- ВВиктор24 августа 2023В путешествии по Горному Алтаю один день посвятили Барнаулу. Большое спасибо Оксане за интересную познавательную экскурсию по городу. Очень интересно
- ММаксим31 июля 2023В Барнауле не так много можно увидеть глазами, но много интересного можно услышать - экскурсовод с этим справилась хорошо, все 4 часа было интересно
- ЕЕкатерина29 июля 2022Огромное спасибо, Оксане! Интересный рассказчик, не сложный, но очень познавательный маршрут! Город открылся с новой стороны. Всем рекомендую, и барнаульцам тоже!
- ЛЛюбовь19 июня 2022Так получилось, что по пути в горный Алтай базировалась в Барнауле. Были свободные дни, хотелось посмотреть город. Поэтому выбрвла данную
- ИИрина2 июня 2022Большое спасибо Оксане за интересный рассказ и приятную прогулку по центру Барнаула. Очень рекомендую эту экскурсию для знакомства с городом, недолгое пребывание в котором после тура по Горному Алтаю также доставило нам большое удовольствие. Жаль, что Горная Аптека оказалась закрыта!
Сейчас в Барнауле в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 640 до 6670. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Барнауле на 2026 год по теме «Усадьбы и дворцы», 33 ⭐ отзыва, цены от 640₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь