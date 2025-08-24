Прогулка по Нагорному парку в Барнауле - это уникальная возможность окунуться в атмосферу истории и легенд.
Здесь вы сможете увидеть единственный сохранившийся древний склеп, 7-метровые буквы и мини-копию старинного Барнаула. Откройте для себя старинные надгробия и насладитесь панорамами с обзорных площадок.
Экскурсия дополнена увлекательными рассказами о секретах парка, исчезнувших улицах и известных личностях, покоящихся здесь
Здесь вы сможете увидеть единственный сохранившийся древний склеп, 7-метровые буквы и мини-копию старинного Барнаула. Откройте для себя старинные надгробия и насладитесь панорамами с обзорных площадок.
Экскурсия дополнена увлекательными рассказами о секретах парка, исчезнувших улицах и известных личностях, покоящихся здесь
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Уникальные исторические объекты
- 🏞️ Захватывающие панорамы
- 📜 Легенды и истории
- 🗺️ Малоизвестные места
- 🔍 Интересные факты
Что можно увидеть
- Древний склеп
- 7-метровые буквы
- Мини-копия старинного Барнаула
- Старинные надгробия
- Обзорные площадки
- Стела героям труда
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Единственный древний склеп, который уцелел в городе
- 7-метровые буквы
- Мини-копию старинного Барнаула
- Старинные надгробия, о которых знают далеко не все
- Панорамы с нескольких обзорных площадок
- Стелу, посвящённую героям труда
А мы расскажем:
- Какие секреты и легенды таит Нагорный парк
- Какой улицы больше нет и почему она исчезла
- Кто из известных людей лежит здесь
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нагорном парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Барнауле
Провели экскурсии для 552 туристов
Организуем экскурсии с 2020 года. Тысячи людей уже побывали на наших маршрутах. Любим свой город и создаём необычные форматы экскурсий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Хольная
24 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия.
Анна
26 июл 2025
Очень интересная экскурсия, узнали много нового) спасибо!
Елена
7 июл 2025
Спасибо большое Татьяне! Очень интересная и познавательная экскурсия, были в первый раз в городе, остались самые приятные впечатления. Спасибо!
