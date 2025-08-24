Тайны Нагорного парка

Погрузитесь в атмосферу Барнаула на групповой экскурсии. Увидите древний склеп, 7-метровые буквы и мини-копию старинного города. Узнайте секреты Нагорного парка
Прогулка по Нагорному парку в Барнауле - это уникальная возможность окунуться в атмосферу истории и легенд.

Здесь вы сможете увидеть единственный сохранившийся древний склеп, 7-метровые буквы и мини-копию старинного Барнаула. Откройте для себя старинные надгробия и насладитесь панорамами с обзорных площадок.

Экскурсия дополнена увлекательными рассказами о секретах парка, исчезнувших улицах и известных личностях, покоящихся здесь
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Уникальные исторические объекты
  • 🏞️ Захватывающие панорамы
  • 📜 Легенды и истории
  • 🗺️ Малоизвестные места
  • 🔍 Интересные факты
Что можно увидеть

  • Древний склеп
  • 7-метровые буквы
  • Мини-копия старинного Барнаула
  • Старинные надгробия
  • Обзорные площадки
  • Стела героям труда

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Единственный древний склеп, который уцелел в городе
  • 7-метровые буквы
  • Мини-копию старинного Барнаула
  • Старинные надгробия, о которых знают далеко не все
  • Панорамы с нескольких обзорных площадок
  • Стелу, посвящённую героям труда

А мы расскажем:

  • Какие секреты и легенды таит Нагорный парк
  • Какой улицы больше нет и почему она исчезла
  • Кто из известных людей лежит здесь

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Нагорном парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Барнауле
Провели экскурсии для 552 туристов
Организуем экскурсии с 2020 года. Тысячи людей уже побывали на наших маршрутах. Любим свой город и создаём необычные форматы экскурсий.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хольная
24 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия.
Анна
26 июл 2025
Очень интересная экскурсия, узнали много нового) спасибо!
Елена
7 июл 2025
Спасибо большое Татьяне! Очень интересная и познавательная экскурсия, были в первый раз в городе, остались самые приятные впечатления. Спасибо!

Похожие экскурсии на «Тайны Нагорного парка»

Мистика и легенды Барнаула
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистика и легенды Барнаула
Прикоснуться к таинственной стороне города на авторской экскурсии
Начало: У планетария
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула
Пешая
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Площадь Ветеранов, центр города
10 апр в 10:00
11 апр в 10:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Пешая
1.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории в дружеском формате
Начало: На Демидовской площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Барнаулом
Пешая
2 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Барнаулом
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
10 апр в 10:30
11 апр в 10:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барнауле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барнауле