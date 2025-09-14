Мои заказы

Красивые виды и панорамы Барнаула

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Барнауле, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Барнаула - в Манжерок
На машине
12 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Барнаула - в Манжерок
Путешествие по Чуйскому тракту с посещением старинного Бийска и курорта Манжерок. Легенды, история и захватывающие виды ждут вас
«Оттуда открывается панорама всех горных хребтов вокруг»
12 дек в 08:30
13 дек в 08:30
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Барнаулом
Пешая
2 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Главное о Барнауле: знаковые места и городские легенды
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Главное о Барнауле: знаковые места и городские легенды
Узнать Барнаул за пределами стандартных путеводителей
Начало: У Нагорного парка
«Вы увидите старинные и современные панорамы города, сравните, как он менялся, и прогуляетесь по знаковым местам под мои увлекательные рассказы»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
6250 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    14 сентября 2025
    Первое знакомство с Барнаулом
    Очень приятно находиться в компании умного и интересного человека, именно такое впечатление сложилось об Оксане; спасибо большое за экскурсию, было очень познавательно, комфортно и интересно ❤️
  • С
    Светлана
    1 сентября 2025
    Первое знакомство с Барнаулом
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо!
  • К
    Кутявин
    24 августа 2025
    Первое знакомство с Барнаулом
    Очень грамотная женщина.
  • Т
    Тимур
    22 августа 2025
    Первое знакомство с Барнаулом
    Хорошая пешая прогулка по основным местам, очень много исторической информации, картина о городе вырисовывается полная
  • Н
    Нина
    4 августа 2025
    Первое знакомство с Барнаулом
    Все очень понравилось, без экскурсовода столько бы не узнали,спасибо Оксане.
  • Е
    Елена
    23 февраля 2025
    Первое знакомство с Барнаулом
    Большое спасибо Оксане за прекрасную экскурсию и интересный рассказ! Прошли весь исторический центр, Оксана обращает внимание на музеи и места,
    читать дальше

    которые можно будет самостоятельно посетить. Отличный способ позволяет с городом, создать базу, на которую можно уже самостоятельно нанизывать какие-то элементы. После экскурсии начинаешь смотреть на город абсолютно другими глазами. Всем рекомендую! Спасибо

  • О
    Ольга
    20 февраля 2025
    Первое знакомство с Барнаулом
    Экскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельно.
    Экскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельно.
  • О
    Ольга
    16 ноября 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    были в этом городе с коллегами по работе. нашли эту замечательную пешую экскурсию. все хорошо, интересно, понятно, отличный маршрут. Но
    читать дальше

    остался эффект незавершенности, нас оставили на лестнице у входа в видовой парково-церковный ансамбль, где можно было бы логичнее завершить экскурсию, живописным видом на город, указав акценты

  • Л
    Лытченко
    27 октября 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Очень благодарны Оксане за содержательный,великолепно поданный материал и увлекательную экскурсию.
    Прекрасный рассказчик и профессионал!
    Однозначно рекомендую!
    Очень благодарны Оксане за содержательный,великолепно поданный материал и увлекательную экскурсию.
    Прекрасный рассказчик и профессионал!
    Однозначно рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    31 августа 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Оксана прекрасный экскурсовод.
    Хорошо и понятно рассказывает.
    Мы были семьёй с детьми 11 и 20 лет. Всем интересно.
    Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    12 августа 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Узнала город с новой стороны. Интересная экскурсия, гид прекрасно владеет информацией, знает отлично историю города.
  • A
    Anna
    9 августа 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Экскурсия мне очень понравилась. Оксана приятный рассказчик, адаптировала маршрут под мои интересы. 2,5 часа пролетели как один миг, несмотря на жару.
    Экскурсия мне очень понравилась. Оксана приятный рассказчик, адаптировала маршрут под мои интересы. 2,5 часа пролетели как один миг, несмотря на жару.
  • О
    Олег
    8 августа 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Очень профессиональная экскурсия, спасибо большое за доставленное удовольствие!
  • Б
    Бикуновы
    6 августа 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Оксана хороший рассказчик, владеющий всей полнотой информации о истории города и его настоящем.
    Маршрут удобно выстроен. Очень понравилось.
  • С
    Светлана
    5 августа 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Благодарим Оксану за интересный рассказ, прекрасное знание истории края.
    Хочется отметить индивидуальный подход Оксаны к гостям Барнаула. Любовь и уважение к прошлому этого славного города чувствуется в рассказах.
    Спасибо
  • А
    Антон
    4 августа 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Оксана - замечательный гид, вежливый и приятный человек. Идеально владеет историческим материалом через призму городской архитектуры, как исторического периода, так и наших дней. Интересная и познавательная экскурсия. Минусов нет.
  • Д
    Денис
    19 июля 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Отличная экскурсия, для первого знакомства самое то. Я был до этого несколько раз в городе, но в историческую часть попал впервые, узнал много нового, спасибо Оксане за интересную информацию и хорошее настроение.
  • В
    Виктория
    13 июля 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Все отлично! И гид, и маршрут, и информация.
    Все отлично! И гид, и маршрут, и информация.
  • И
    Ирина
    11 июля 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Замечательная экскурсия. Очень интересно рассказано о городе. Рекомендую, вы также полюбите Барнаул!
  • О
    Ольга
    27 июня 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Были на экскурсии с Оксаной по Барнаулу 16.06.24. Экскурсия очень понравилась, Оксана замечательный рассказчик, узнали много нового и интересного.

