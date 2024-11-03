Увидеть самое главное в Барнауле

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Барнауле, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Добро пожаловать в Барнаул
Пешая
8 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории в дружеском формате
Начало: В Нагорном парке
Завтра в 14:00
9 ноя в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Пешая
1 отзыв
2 часа
Квест
Увлекательный квест-тур по Барнаулу
Превратите прогулку по Барнаулу в увлекательное приключение с загадками и дополненной реальностью. Узнайте интересные факты и найдите скрытые артефакты
Начало: На площади Ветеранов
Завтра в 08:00
9 ноя в 08:00
600 за человека
Горный город Барнаул
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный город Барнаул
Прикоснуться к истории горнозаводского центра Сибири с мистическими легендами и реальными судьбами
Начало: На Демидовской площади
9 ноя в 10:00
10 ноя в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    3 ноября 2024
    Добро пожаловать в Барнаул
    Очень информативная экскурсия, Юлия большой знаток города и понятно и интересно с демонстрацией архивных фотографий показала историю развития Барнаула. Милая
    читать дальше

    и доброжелательная, ответила на все наши вопросы. Маршрут сбалансированный, легко освоила даже мос мама в её семьдесят четыре года. Однозначно рекомендую!

  • А
    Анна
    26 октября 2024
    Добро пожаловать в Барнаул
    Нам очень понравилась эта экскурсия. Если вы хотите узнать много интересных исторических фактов об этом городе, то заказывайте эту экскурсию. Проходит очень комфортно, познавательно, экскурсовод отвечает на все поступающие вопросы. Ольга специалист своего дела!
  • Е
    Елена
    16 октября 2024
    Добро пожаловать в Барнаул
    Благодарим нашего гида по Барнаулу Ольгу! Были на экскурсии 29 августа 2024. У нас было длинное путешествие на машине и
    читать дальше

    нам было важно в короткий срок получить максимум информации о очередном городе остановке по маршруту, познакомиться с его историей, населением и традициями. Благодаря Ольге мы получили достаточно информации и сложили приятное для себя мнение о Барнауле! Спасибо большое! Желаем профессиональных успехов и хороших туристов!

  • Е
    Екатерина
    7 октября 2024
    Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
    Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила
    читать дальше

    программу! Была в Барнауле впервые и совсем ничего про него не знала. Поэтому показалось, что это хорошо, как дополнение к основной программе. Для знакомства я бы брала что-то более стандартное. Понравились интерактивные вставки и интересные нестандартные факты. Благодарю за продукт😊

    Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила программу!

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барнауле
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Барнаул
  2. Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
  3. Горный город Барнаул
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Демидовская площадь
  2. Нагорный парк
  3. Самое главное
  4. Набережная
  5. Чуйский тракт
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в ноябре 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Барнауле на 2024 год по теме «Самое главное», 9 ⭐ отзывов, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам