1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории в дружеском формате
Начало: В Нагорном парке
Завтра в 14:00
9 ноя в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Квест
Увлекательный квест-тур по Барнаулу
Превратите прогулку по Барнаулу в увлекательное приключение с загадками и дополненной реальностью. Узнайте интересные факты и найдите скрытые артефакты
Начало: На площади Ветеранов
Завтра в 08:00
9 ноя в 08:00
600₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный город Барнаул
Прикоснуться к истории горнозаводского центра Сибири с мистическими легендами и реальными судьбами
Начало: На Демидовской площади
9 ноя в 10:00
10 ноя в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей3 ноября 2024Очень информативная экскурсия, Юлия большой знаток города и понятно и интересно с демонстрацией архивных фотографий показала историю развития Барнаула. Милая
- ААнна26 октября 2024Нам очень понравилась эта экскурсия. Если вы хотите узнать много интересных исторических фактов об этом городе, то заказывайте эту экскурсию. Проходит очень комфортно, познавательно, экскурсовод отвечает на все поступающие вопросы. Ольга специалист своего дела!
- ЕЕлена16 октября 2024Благодарим нашего гида по Барнаулу Ольгу! Были на экскурсии 29 августа 2024. У нас было длинное путешествие на машине и
- ЕЕкатерина7 октября 2024Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Самое главное»
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