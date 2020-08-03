Только на нашем маршруте вы сможете встретить рассвет у самого подножия горы в базовом лагере альпинистов, и прикоснуться к Белухе рукой! Во время путешествия вас ждут благоухающие альпийские луга и хвойные леса, бирюзовая река Кучерла и бурная молочно-белая река Ак-Кем, горные озера, ледники и водопады, многоцветная мистическая долина Ярлу, древние наскальные рисунки и настоящие эдельвейсы, потрясающие панорамы заснеженных вершин Катунского хребта, и, конечно, белоснежная, легендарная, священная гора Белуха!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало пути
Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса.
Отправление из Новосибирска в 20:00.
Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, МСК+4).
Протяженность: на авто – 875 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула.
Питание: в дороге за свой счет.
Усть-Кокса
Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса.
Усть-Кокса – живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы. При желании можно посетить место слияния двух рек – Коксы и Катуни.
Обед.
Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения.
Вечер знакомств.
Пиитание: завтрак – в дороге за свой счет, обед и ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.
Река Кучерла
Завтрак.
Переезд в с. Тюнгур (в переводе с алтайского «Шаманский бубен»). Начало активной части маршрута.
Путь лежит через живописные альпийские луга и хвойные леса вдоль бирюзовой реки Кучерла – одной из самых красивых рек Горного Алтая.
По пути осмотр скального грота Куйлю с древними наскальными рисунками. В конце дня – подъем к красивой стоянке «Куйлю».
Протяженность: авто – 60 км, пешком + вьючные лошади – 20 км.
Питание: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Кучерлинская тропа
Подъем по верхней Кучерлинской тропе. Постепенно тропинка поднимется выше зона леса и выходит на высокогорное плато.
Во время пути открываются великолепные виды на долину реки Кучерла, Кучерлинское озеро и заснеженные вершины Катунского хребта!
Ночевка на высокогорной стоянке «Каменная изба».
Протяженность: пешком + вьючные лошади – 10 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Перевал Кара-Тюрек
Подъем на перевал Кара-Тюрек (в переводе с алтайского «Черное сердце»). Категория сложности 1 А. Высота 3060 м.
С перевала открывается фантастический вид! Перед нами белоснежная красавица, высшая точка Горного Алтая – гора Белуха, молочные воды озера Ак-Кем и многоцветная долина Ярлу! Отличная возможность фотосъемки!
Ночевка на берегу Ак-Кемского озера.
При желании можно сходить в баню.
Протяженность: пешком + вьючные лошади – 15 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Ак-Кемская стена
Выход к знаменитой Ак-Кемской стене, к подножию Белухи.
Очень насыщенный день!
Сначала путь идет вдоль озера Ак-Кем, проходит через живописные подвесные мостики, затем выходит на ледник.
По дороге осмотр ледового грота, откуда берет свое начало река Ак-Кем.
Ночевка на Томских стоянках, в базовом лагере альпинистов.
Отсюда открывается потрясающий вид на знаменитую Ак-Кемскую стену и две вершины Белухи – Восточную и Западную!
Протяженность: пешком – 12 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Белуха
Встреча рассвета у подножия Белухи!
Сегодня вы сможете подойти и прикоснуться к легендарной горе рукой! Возвращение на Ак-Кемское озеро.
Отдых на Ак-Кемском озере.
При желании можно сходить в баню и купить алтайские лепешки.
Протяженность: пешком – 14 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Долина Ярлу
Прогулка в долину Ярлу – одно из самых удивительных и мистических мест Алтая, многие считают его местом силы!
Здесь выстроен целый городок из камней, в центре которого находится, так называемый, Камень Силы.
Долина известна своими цветными скалами, горным хребтом под названием Мать Мира и цветущими здесь эдельвейсами!
Протяженность: пешком – 5 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Река Ак-Кем
Спуск вдоль реки Ак-Кем.
Ак-Кем – бурная молочно-белая горная река, берущая начало с одноименного ледника, название с алтайского переводится как «Белая вода».
По дороге увидим памятник природы – водопад Текелю.
Ночевка на стоянке «Три березы».
Здесь можно купить вкусные пирожки, творог, мёд и чай с алтайскими травами.
При желании можно сходить в баню.
Протяженность: пешком – 20 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Перевал Кузуяк
Подъем на несложный перевал Кузуяк 1513 м.
По дороге бесконечные заросли шиповника, малины и красной смородины.
Возвращение в с. Тюнгур.
Трансфер на туркомплекс в с. Усть-Кокса.
Баня. Прощальный вечер на базе.
Протяженность: пешком – 20 км, авто – 60 км.
Питание: завтрак, обед – походная кухня, ужин на базе.
Проживание: кемпинг.
Отъезд
Завтрак.
Сдача снаряжения.
Свободное время: прогулки, покупка сувениров и алтайского меда.
Обед.
Во второй половине дня отъезд в Барнаул/Новосибирск.
Протяженность: на авто – 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед – на базе, ужин – в дороге за свой счет.
Окончание программы
Прибытие в Барнаул/Новосибирск.
Ориентировочное прибытие в Барнаул в 9:00, в Новосибирск в 13:00 (время местное, МСК+4).
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает размещение на территории кемпинга в с. Усть-Кокса до и после похода, а также ночевки в 4-хместных туристических палатках на активной части маршрута.
- Стоимость тура на все даты, кроме 21 июля и 30 июля - 47 900 руб.;
- Стоимость туров с 21 июля и с 30 июля - 49 900 руб.
Варианты проживания
Кэмпинг в с. Усть-Кокса
Ночевка в палатке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Снаряжение на время похода (палатки, спальники, рюкзаки, коврики, костровое оборудование, тент и т. п.)
- Питание на маршруте и на туркомплексе
- Размещение на туркомплексе в с. Усть-Кокса до и после похода
- Услуги инструкторов-проводников
- Вьючные лошади для перевозки продуктов питания, палаток и общественного снаряжения везде, где возможно
- Трансфер на маршруте, 130 км (Усть-Кокса - Тюнгур - Кучерла - Тюнгур - Усть-Кокса)
- Страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае
- Аптечка
- Оформление погранпропуска к Белухе
- Регистрация группы в МЧС
- Рекреационные расходы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула и обратно
- Питание во время транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула и обратно
- Баня на туркомплексе в Усть-Коксе и в походе на Ак-Кемском озере
- Трансфер Новосибирск - Усть-Кокса - Новосибирск: 8 900 руб
- Трансфер Барнаул - Усть-Кокса - Барнаул: 8 700 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы – паспорт, медицинский полис.
- Деньги – на дополнительные расходы (питание в дороге, баню, сувениры и др.).
- Одежда:
- Теплые вещи: куртка или пуховик, теплые брюки (например, на флисовой подкладке), теплый свитер (из шерсти или флиса), теплые носки, перчатки, шапочку.
- Дождевик или непромокаемая штормовая куртка. Подойдет тканевый дождевик с проклеенными швами или мембранная куртка. Если вы решите взять недорогой, клеёнчатый дождевик, берите сразу несколько штук (с запасом).
- Влаго/ветрозащитные штаны. Подойдут тканевые штаны с проклеенными швами из комплектов «куртка/штаны», которые продаются в магазинах «охота, рыбалка, туризм», либо мембранные штаны.
- Основной комплект одежды: легкие спортивные брюки для переходов, несколько футболок, бельё, несколько пар носков, головной убор от солнца.
- Одежда для сна: комплект термобелья или тонкий трикотажный комплект (майка с рукавами и трико). Отдельная пара теплых носков.
- Обувь:
- Треккинговые ботинки (можно хорошо разношенные «берцы» или другие высокие ботинки с твердой подошвой).
- Кроссовки или кеды.
- Сланцы.
- Личная аптечка:
- Лекарства от специфических заболеваний.
- Эластичный бинт.
- Лейкопластырь (обычный, белый, шириной 3-4 см).
- Стерильный бинт.
- Средства от простуды.
- Активированный уголь.
- Разное:
- Предметы личной гигиены.
- Личный комплект посуды (кружку, ложку, миску).
- Нож.
- Спички.
- Фонарик.
- Темные очки.
- Солнцезащитный крем.
- «Сидушку» из каримата.
- По желанию:
- Собственный спальный мешок. (температура комфорта не выше -5).
- Собственный рюкзак. (объемом не менее 80 л).
- Собственную палатку.
Как оформить пропуск в погранзону?
Только на нашем маршруте у вас будет уникальная возможность подойти к Белухе вплотную, прикоснуться к ней своей рукой и встретить рассвет у её подножия – на Томских стоянках!
Томские стоянки входят в пятикилометровую приграничную зону, так как по самой горе проходит государственная граница России с Казахстаном. Поэтому для каждого участника мы оформляем погранпропуск! В связи с этим мы принимаем заявки на участие в походе заранее, а именно:
- Если Вы гражданин России, для участия в походе Вы должны прислать нам заявку и свои данные не менее чем за месяц до начала похода.
- Если Вы гражданин любого другого государства, Вы должны прислать нам заявку на участие и свои данные не менее чем за два месяца до начала похода.
Пропуска для вас оформляем мы, это абсолютно бесплатно, единственное ограничение – время.
Где происходит сбор группы?
Место встречи в г. Новосибирск: ул. Семьи Шамшиных, офис 213
Место встречи в г. Барнаул: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, (кафе «Облепиха»). Новоалтайск – город в черте Барнаула.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое будет питание в туре?
Питание очень хорошее и разнообразное.
Завтрак: каши из разных круп, бутерброды,
Обед: плотные перекусы с горячим чаем, включающие сыр, колбасу, паштет, рыбные и овощные консервы, орехи, сухофрукты.
Ужин: такие блюда, как борщ, солянка, плов, гречка с тушенкой и др., салаты из свежих овощей.
Также будет немного свежих фруктов.
К чаю всегда будут разнообразные сладости: сгущенка, конфеты, шоколад, вафли, пряники, печенье, зефир и т. п.
Из напитков: чай, кофе, компот из сухофруктов.
Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Подать документы на пропуск необходимо заранее. Подробности уточняйте при бронировании.
Сколько человек в группе?
Обычно группа в туре состоит из 16 туристов. Иногда, возможно взять 17-го человека. В этих группах по 2 инструктора. В трех группах будет по 20 чел. (с 3 июля, с 21 июля, с 30 июля). В этих группах будет по 3 инструктора.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все окупается прекрасным и величественным Алтаем 😍
В общем, поход очень понравился, красоты Алтая - шикарны и подобралась классная компания. Рекомендую как компанию Большая страна, так и Сто ветров для проведения активного отдыха!