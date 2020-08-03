К подножию Белухи. Треккинг

Групповой тур в Барнауле
5
3 отзыва
Приглашаем в легендарный пешеходный маршрут по Горному Алтаю – к подножию Белухи – самой высокой горы Алтая и Сибири.

Только на нашем маршруте вы сможете встретить рассвет у самого подножия горы в базовом лагере альпинистов, и прикоснуться к Белухе рукой! Во время путешествия вас ждут благоухающие альпийские луга и хвойные леса, бирюзовая река Кучерла и бурная молочно-белая река Ак-Кем, горные озера, ледники и водопады, многоцветная мистическая долина Ярлу, древние наскальные рисунки и настоящие эдельвейсы, потрясающие панорамы заснеженных вершин Катунского хребта, и, конечно, белоснежная, легендарная, священная гора Белуха!
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
К подножию Белухи. Треккинг
Ближайшие даты:
15
июн
24
июн
3
июл
12
июл
21
июл
30
июл
8
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даты

Что вас ожидает:

Долина Ярлу
Долина Ярлу
Прогуляемся в одно из самых восхитительных мест Горного Алтая
Настоящий поход
Настоящий поход
Пройдем с рюкзаками и в сопровождении лошадей более 100 км среди невероятных пейзажей
Гора Белуха
Гора Белуха
Встретим рассвет у подножия трехглавой горы
Вдали от города
Вдали от города
Будем восстанавливать силы и ночевать в палатках на природе
Живописная дорога
Живописная дорога
Преодолеем более 1000 км по Чуйскому тракту

Программа тура по дням

1 день

Начало пути

Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса.

Отправление из Новосибирска в 20:00.

Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, МСК+4).

Протяженность: на авто – 875 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула.
Питание: в дороге за свой счет.

2 день

Усть-Кокса

Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса.

Усть-Кокса – живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы. При желании можно посетить место слияния двух рек – Коксы и Катуни.

Обед.

Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения.

Вечер знакомств.

Пиитание: завтрак – в дороге за свой счет, обед и ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.

Усть-КоксаУсть-КоксаУсть-КоксаУсть-Кокса
3 день

Река Кучерла

Завтрак.

Переезд в с. Тюнгур (в переводе с алтайского «Шаманский бубен»). Начало активной части маршрута.

Путь лежит через живописные альпийские луга и хвойные леса вдоль бирюзовой реки Кучерла – одной из самых красивых рек Горного Алтая.

По пути осмотр скального грота Куйлю с древними наскальными рисунками. В конце дня – подъем к красивой стоянке «Куйлю».

Протяженность: авто – 60 км, пешком + вьючные лошади – 20 км.
Питание: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

Река КучерлаРека КучерлаРека КучерлаРека Кучерла
4 день

Кучерлинская тропа

Подъем по верхней Кучерлинской тропе. Постепенно тропинка поднимется выше зона леса и выходит на высокогорное плато.

Во время пути открываются великолепные виды на долину реки Кучерла, Кучерлинское озеро и заснеженные вершины Катунского хребта!

Ночевка на высокогорной стоянке «Каменная изба».

Протяженность: пешком + вьючные лошади – 10 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

Кучерлинская тропаКучерлинская тропаКучерлинская тропаКучерлинская тропа
5 день

Перевал Кара-Тюрек

Подъем на перевал Кара-Тюрек (в переводе с алтайского «Черное сердце»). Категория сложности 1 А. Высота 3060 м.

С перевала открывается фантастический вид! Перед нами белоснежная красавица, высшая точка Горного Алтая гора Белуха, молочные воды озера Ак-Кем и многоцветная долина Ярлу! Отличная возможность фотосъемки!

Ночевка на берегу Ак-Кемского озера.

При желании можно сходить в баню.

Протяженность: пешком + вьючные лошади – 15 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

Перевал Кара-ТюрекПеревал Кара-ТюрекПеревал Кара-ТюрекПеревал Кара-Тюрек
6 день

Ак-Кемская стена

Выход к знаменитой Ак-Кемской стене, к подножию Белухи.

Очень насыщенный день!

Сначала путь идет вдоль озера Ак-Кем, проходит через живописные подвесные мостики, затем выходит на ледник.

По дороге осмотр ледового грота, откуда берет свое начало река Ак-Кем.

Ночевка на Томских стоянках, в базовом лагере альпинистов.

Отсюда открывается потрясающий вид на знаменитую Ак-Кемскую стену и две вершины Белухи Восточную и Западную!

Протяженность: пешком – 12 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

Ак-Кемская стенаАк-Кемская стенаАк-Кемская стенаАк-Кемская стена
7 день

Белуха

Встреча рассвета у подножия Белухи!

Сегодня вы сможете подойти и прикоснуться к легендарной горе рукой! Возвращение на Ак-Кемское озеро.

Отдых на Ак-Кемском озере.

При желании можно сходить в баню и купить алтайские лепешки.

Протяженность: пешком – 14 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

БелухаБелухаБелуха
8 день

Долина Ярлу

Прогулка в долину Ярлу одно из самых удивительных и мистических мест Алтая, многие считают его местом силы!

Здесь выстроен целый городок из камней, в центре которого находится, так называемый, Камень Силы.

Долина известна своими цветными скалами, горным хребтом под названием Мать Мира и цветущими здесь эдельвейсами!

Протяженность: пешком – 5 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

Долина ЯрлуДолина ЯрлуДолина Ярлу
9 день

Река Ак-Кем

Спуск вдоль реки Ак-Кем.

Ак-Кем бурная молочно-белая горная река, берущая начало с одноименного ледника, название с алтайского переводится как «Белая вода».

По дороге увидим памятник природы водопад Текелю.

Ночевка на стоянке «Три березы».

Здесь можно купить вкусные пирожки, творог, мёд и чай с алтайскими травами.

При желании можно сходить в баню.

Протяженность: пешком – 20 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

Река Ак-КемРека Ак-КемРека Ак-Кем
10 день

Перевал Кузуяк

Подъем на несложный перевал Кузуяк 1513 м.

По дороге бесконечные заросли шиповника, малины и красной смородины.

Возвращение в с. Тюнгур.

Трансфер на туркомплекс в с. Усть-Кокса.

Баня. Прощальный вечер на базе.

Протяженность: пешком – 20 км, авто – 60 км.
Питание: завтрак, обед – походная кухня, ужин на базе.
Проживание: кемпинг.

11 день

Отъезд

Завтрак.

Сдача снаряжения.

Свободное время: прогулки, покупка сувениров и алтайского меда.

Обед.

Во второй половине дня отъезд в Барнаул/Новосибирск.

Протяженность: на авто – 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед – на базе, ужин – в дороге за свой счет.

12 день

Окончание программы

Прибытие в Барнаул/Новосибирск.

Ориентировочное прибытие в Барнаул в 9:00, в Новосибирск в 13:00 (время местное, МСК+4).

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает размещение на территории кемпинга в с. Усть-Кокса до и после похода, а также ночевки в 4-хместных туристических палатках на активной части маршрута.

  • Стоимость тура на все даты, кроме 21 июля и 30 июля - 47 900 руб.;
  • Стоимость туров с 21 июля и с 30 июля - 49 900 руб.

Варианты проживания

Кэмпинг в с. Усть-Кокса

2 ночи

Ночевка в палатке

7 ночей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Снаряжение на время похода (палатки, спальники, рюкзаки, коврики, костровое оборудование, тент и т. п.)
  • Питание на маршруте и на туркомплексе
  • Размещение на туркомплексе в с. Усть-Кокса до и после похода
  • Услуги инструкторов-проводников
  • Вьючные лошади для перевозки продуктов питания, палаток и общественного снаряжения везде, где возможно
  • Трансфер на маршруте, 130 км (Усть-Кокса - Тюнгур - Кучерла - Тюнгур - Усть-Кокса)
  • Страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае
  • Аптечка
  • Оформление погранпропуска к Белухе
  • Регистрация группы в МЧС
  • Рекреационные расходы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула и обратно
  • Питание во время транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула и обратно
  • Баня на туркомплексе в Усть-Коксе и в походе на Ак-Кемском озере
  • Трансфер Новосибирск - Усть-Кокса - Новосибирск: 8 900 руб
  • Трансфер Барнаул - Усть-Кокса - Барнаул: 8 700 руб
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документы – паспорт, медицинский полис.
  2. Деньги – на дополнительные расходы (питание в дороге, баню, сувениры и др.).
  3. Одежда:
    • Теплые вещи: куртка или пуховик, теплые брюки (например, на флисовой подкладке), теплый свитер (из шерсти или флиса), теплые носки, перчатки, шапочку.
    • Дождевик или непромокаемая штормовая куртка. Подойдет тканевый дождевик с проклеенными швами или мембранная куртка. Если вы решите взять недорогой, клеёнчатый дождевик, берите сразу несколько штук (с запасом).
    • Влаго/ветрозащитные штаны. Подойдут тканевые штаны с проклеенными швами из комплектов «куртка/штаны», которые продаются в магазинах «охота, рыбалка, туризм», либо мембранные штаны.
    • Основной комплект одежды: легкие спортивные брюки для переходов, несколько футболок, бельё, несколько пар носков, головной убор от солнца.
    • Одежда для сна: комплект термобелья или тонкий трикотажный комплект (майка с рукавами и трико). Отдельная пара теплых носков.
  4. Обувь:
    • Треккинговые ботинки (можно хорошо разношенные «берцы» или другие высокие ботинки с твердой подошвой).
    • Кроссовки или кеды.
    • Сланцы.
  5. Личная аптечка:
    • Лекарства от специфических заболеваний.
    • Эластичный бинт.
    • Лейкопластырь (обычный, белый, шириной 3-4 см).
    • Стерильный бинт.
    • Средства от простуды.
    • Активированный уголь.
  6. Разное:
    • Предметы личной гигиены.
    • Личный комплект посуды (кружку, ложку, миску).
    • Нож.
    • Спички.
    • Фонарик.
    • Темные очки.
    • Солнцезащитный крем.
    • «Сидушку» из каримата.
  7. По желанию:
    • Собственный спальный мешок. (температура комфорта не выше -5).
    • Собственный рюкзак. (объемом не менее 80 л).
    • Собственную палатку.
Как оформить пропуск в погранзону?

Только на нашем маршруте у вас будет уникальная возможность подойти к Белухе вплотную, прикоснуться к ней своей рукой и встретить рассвет у её подножия – на Томских стоянках!

Томские стоянки входят в пятикилометровую приграничную зону, так как по самой горе проходит государственная граница России с Казахстаном. Поэтому для каждого участника мы оформляем погранпропуск! В связи с этим мы принимаем заявки на участие в походе заранее, а именно:

  • Если Вы гражданин России, для участия в походе Вы должны прислать нам заявку и свои данные не менее чем за месяц до начала похода.
  • Если Вы гражданин любого другого государства, Вы должны прислать нам заявку на участие и свои данные не менее чем за два месяца до начала похода.

Пропуска для вас оформляем мы, это абсолютно бесплатно, единственное ограничение – время.

Где происходит сбор группы?

Место встречи в г. Новосибирск: ул. Семьи Шамшиных, офис 213

Место встречи в г. Барнаул: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, (кафе «Облепиха»). Новоалтайск – город в черте Барнаула.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое будет питание в туре?

Питание очень хорошее и разнообразное.

Завтрак: каши из разных круп, бутерброды,

Обед: плотные перекусы с горячим чаем, включающие сыр, колбасу, паштет, рыбные и овощные консервы, орехи, сухофрукты.

Ужин: такие блюда, как борщ, солянка, плов, гречка с тушенкой и др., салаты из свежих овощей.

Также будет немного свежих фруктов.

К чаю всегда будут разнообразные сладости: сгущенка, конфеты, шоколад, вафли, пряники, печенье, зефир и т. п.

Из напитков: чай, кофе, компот из сухофруктов.

Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Подать документы на пропуск необходимо заранее. Подробности уточняйте при бронировании.

Сколько человек в группе?

Обычно группа в туре состоит из 16 туристов. Иногда, возможно взять 17-го человека. В этих группах по 2 инструктора. В трех группах будет по 20 чел. (с 3 июля, с 21 июля, с 30 июля). В этих группах будет по 3 инструктора.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
3 авг 2020
Здравствуйте, прошло уже две недели, а Алтай и его красоты и воздух не отпускают!!!
О
12 сен 2023
Маршруты организованы максимально разнообразно, трудностей хватало и сил для их преодоления тоже ☺️😉👍Питания достаточно, даже с перебором углеводов (для меня), хотя все они расходовались моментально ☺️😉)
Все окупается прекрасным и величественным Алтаем 😍
П
20 сен 2022
Трекинг к подножью Белухи в период с 4 по 15 сентября 2022 года. Весь период похода был организован на высоком уровне, все очень понравилось, особенно питание во время похода, которое было организовано сбалансированно и разнообразно. Встреча участников трекинга произошло своевременно в указанном заранее месте.
В общем, поход очень понравился, красоты Алтая - шикарны и подобралась классная компания. Рекомендую как компанию Большая страна, так и Сто ветров для проведения активного отдыха!

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