Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Представьте, что вы будете жить у чистейшего Телецкого озера в окружении кедрового леса и вершин, гулять по экотропам и пить чай на алтайских травах. На катере по водной глади отправитесь читать дальше
к заповедным водопадам и местам, овеянным тайнами и легендами. Поднимитесь на сакральную Золотую гору и похожую на корону Кокую.
Телецкое озеро порадует вас дикими местами без людей — вы сможете побыть наедине с природой и перезагрузиться.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
64 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание тура
Организационные детали
Проведение экскурсий зависит от погодных условий, возможны замены или перенос экскурсий с сохранением качества и объёма предоставляемых услуг.
Просьба проконсультироваться с организатором перед покупкой билетов.
Проживание. В 3-звёздочной гостинице в 2-местных номерах. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Включены завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.
Дети. От 2 лет. Для детей до 12 лет включительно скидка 15%.
Программа тура по дням
1 день
Музей, экотропа к водопаду и Телецкое озеро
Встречаемся в Горно-Алтайске, Барнауле или Бийске — по договорённости.
Выезжаем в сторону Телецкого озера. По дороге посетим этнографический музей «Ортош», затем прогуляемся по экотропе к водопаду. Заселимся на туристический комплекс у «золотого озера», как называют водоём местные жители.
2 день
На катере к трём водопадам
После завтрака запрыгнем в катер и отправимся к трём живописным водопадам! Посетим места, овеянные тайнами и легендами, увидим с воды вершины и насладимся освежающими брызгами. Полюбуемся кедровым лесом, растущим по побережью, и погуляем по тропам. Не смотря на популярность Телецкого озера, здесь легко можно найти дикие места без людей, где хорошо побыть наедине с природой.
3 день
Сакральное место, горнолыжный курорт и вершины Алтая
Сегодня отправимся в сакральное место — на Золотую гору. С неё полюбуемся панорамой озера, лесами и соседними вершинами. Затем посетим горнолыжный курорт, где по канатной дороге поднимемся на Кокую, что означает «кокошник». Гора действительно похожа на корону. Нагулявшись, вернёмся на турбазу.
4 день
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Желающие смогут насладиться расслабленным отдыхом на территории туристического комплекса или самостоятельно прогуляться по окрестностям.
Трансфер из Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
Экскурсионная программа
Что не входит в цену
Билеты до Барнаула, Бийска или Горно-Алтайска и обратно
1-местное размещение - по запросу
Обеды и ужины
Входные билеты на объекты по программе - 150-250 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине дня
Завершение: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Барнауле
Провела экскурсии для 8 туристов
Наша компания 25 лет на рынке. Работаем только с экспертами, которые действительно знают направления. Поэтому ваш отдых в надёжных руках. Организуем комфортное транспортное обслуживание и лично проверяем все отели. Поможем с любыми вопросами и будем на связи 24/7.