2 день

На катере к трём водопадам

После завтрака запрыгнем в катер и отправимся к трём живописным водопадам! Посетим места, овеянные тайнами и легендами, увидим с воды вершины и насладимся освежающими брызгами. Полюбуемся кедровым лесом, растущим по побережью, и погуляем по тропам. Не смотря на популярность Телецкого озера, здесь легко можно найти дикие места без людей, где хорошо побыть наедине с природой.