Найдено 3 тура в категории « SPA » в Барнауле, цены от 27 500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине На катере 3 дня Перезагрузка у Телецкого озера Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам, сходить в баньку и отдохнуть душой Начало: Барнаул 8:00, Бийск 11:00 и Горно-Алтайск 13:00 «На территории базы есть русская баня» 27 500 ₽ за человека На машине 7 дней Путешествие по Золотому кольцу Алтая: вся классика за неделю Прокатиться по Телецкому озеру, увидеть Каменные грибы и попариться в сибирской баньке Начало: Барнаул: аэропорт, 7:30; ж/д вокзал, 8:00; Демидов... «3-5 ночи — проживание в домиках на турбазе (в домиках есть туалет и раковина с холодной водой, душ на территории, баня): стандартное 2-3-местное размещение, подселение по полу» 75 500 ₽ за человека На машине 6 дней На свидание с Алтаем: перевалы и реки, озёра и пещеры, горы и древности Увидеть главные места Чуйского и Чемальского трактов, продегустировать мёд и погреться в баньке Начало: Барнаул: в аэропорту в 7:30, на ж/д вокзале в 8:00... «И всё это — в сопровождении опытного гида, с комфортом, банями, дегустацией мёда и знакомством с культурой Алтая» 57 000 ₽ за человека Все туры Барнаула

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «SPA»

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