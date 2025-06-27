Перезагрузка у Телецкого озера
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам, сходить в баньку и отдохнуть душой
Начало: Барнаул 8:00, Бийск 11:00 и Горно-Алтайск 13:00
«На территории базы есть русская баня»
27 июн в 08:00
11 июл в 08:00
27 500 ₽ за человека
Путешествие по Золотому кольцу Алтая: вся классика за неделю
Прокатиться по Телецкому озеру, увидеть Каменные грибы и попариться в сибирской баньке
Начало: Барнаул: аэропорт, 7:30; ж/д вокзал, 8:00; Демидов...
«3-5 ночи — проживание в домиках на турбазе (в домиках есть туалет и раковина с холодной водой, душ на территории, баня): стандартное 2-3-местное размещение, подселение по полу»
11 мая в 07:30
18 мая в 07:30
75 500 ₽ за человека
На свидание с Алтаем: перевалы и реки, озёра и пещеры, горы и древности
Увидеть главные места Чуйского и Чемальского трактов, продегустировать мёд и погреться в баньке
Начало: Барнаул: в аэропорту в 7:30, на ж/д вокзале в 8:00...
«И всё это — в сопровождении опытного гида, с комфортом, банями, дегустацией мёда и знакомством с культурой Алтая»
12 мая в 07:30
19 мая в 07:30
57 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «SPA»
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