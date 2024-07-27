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7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
«Водная часть пути осуществляется на катерах группа до 15 человек, либо на пароме (группа до 7 человек)»
18 авг в 08:00
25 авг в 08:00
6941159 000₽ за человека
5 дней
Перезагрузка у Телецкого озера
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
«На катере по водной глади отправитесь к заповедным водопадам и местам, овеянным тайнами и легендами»
14 авг в 10:00
64 990₽ за человека
7 дней
Активное путешествие по must-see-локациям Алтая
Увидеть инопланетные пейзажи, прокатиться на катере по Телецкому озеру и дойти до ледника
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 8:00
«Одно из таких — Телецкое озеро, где прокатимся на катере»
16 сен в 08:00
24 сен в 08:00
92 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААльфия27 июля 2024Путешествие было замечательным во всех смыслах: питание, проживание, передвижение с одной локации в другую. Экскурсии интересные, содержательные, разнообразные. Настроение отличное,
- ДДмитрий7 ноября 2023Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
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