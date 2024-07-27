Прогулки на катере в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «На катере» в Барнауле, цены от 59 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
На автобусе
На катере
На микроавтобусе
скидка
15%
2 отзыва
7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
«Водная часть пути осуществляется на катерах группа до 15 человек, либо на пароме (группа до 7 человек)»
18 авг в 08:00
25 авг в 08:00
6941159 000 за человека
Перезагрузка у Телецкого озера
На автобусе
На катере
5 дней
Перезагрузка у Телецкого озера
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
«На катере по водной глади отправитесь к заповедным водопадам и местам, овеянным тайнами и легендами»
14 авг в 10:00
64 990 за человека
Активное путешествие по must-see-локациям Алтая
На автобусе
На катере
7 дней
Активное путешествие по must-see-локациям Алтая
Увидеть инопланетные пейзажи, прокатиться на катере по Телецкому озеру и дойти до ледника
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 8:00
«Одно из таких — Телецкое озеро, где прокатимся на катере»
16 сен в 08:00
24 сен в 08:00
92 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Альфия
    27 июля 2024
    По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
    Путешествие было замечательным во всех смыслах: питание, проживание, передвижение с одной локации в другую. Экскурсии интересные, содержательные, разнообразные. Настроение отличное,
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    впечатлений огромное количество! Алтай - прекрасный край! Наш гид Филипп - замечательный! Он много знает про Алтай, интересно рассказывает, внимательный к каждому участнику группы, умеет к каждому найти подход, учитывал все: возраст, наши характеры, настроения. Благодарю!

    Путешествие было замечательным во всех смыслах: питание, проживание, передвижение с одной локации в другую. Экскурсии интересныеПутешествие было замечательным во всех смыслах: питание, проживание, передвижение с одной локации в другую. Экскурсии интересныеПутешествие было замечательным во всех смыслах: питание, проживание, передвижение с одной локации в другую. Экскурсии интересныеПутешествие было замечательным во всех смыслах: питание, проживание, передвижение с одной локации в другую. Экскурсии интересныеПутешествие было замечательным во всех смыслах: питание, проживание, передвижение с одной локации в другую. Экскурсии интересныеПутешествие было замечательным во всех смыслах: питание, проживание, передвижение с одной локации в другую. Экскурсии интересныеПутешествие было замечательным во всех смыслах: питание, проживание, передвижение с одной локации в другую. Экскурсии интересныеПутешествие было замечательным во всех смыслах: питание, проживание, передвижение с одной локации в другую. Экскурсии интересныеПутешествие было замечательным во всех смыслах: питание, проживание, передвижение с одной локации в другую. Экскурсии интересныеПутешествие было замечательным во всех смыслах: питание, проживание, передвижение с одной локации в другую. Экскурсии интересные
  • Д
    Дмитрий
    7 ноября 2023
    По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
    Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
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    нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На катере»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
  2. Перезагрузка у Телецкого озера
  3. Активное путешествие по must-see-локациям Алтая
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт
  2. Гейзерное озеро
  3. Телецкое озеро
  4. Алтайский Марс
Сколько стоит тур в Барнауле в августе 2024
Сейчас в Барнауле в категории "На катере" можно забронировать 3 тура от 59 000 до 92 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2024 год на катере, 2 ⭐ отзыва, цены от 59000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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