5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды с горы
- 🚶♂️ Активный отдых на природе
- 🚌 Удобный транспорт до начала маршрута
- 🌿 Интересные факты о природе Алтая
- 👥 Подходит для всех здоровых людей
Что можно увидеть
- Гора Круглая
- Гора Колбалу
Описание экскурсии
По живописной дороге к Круглой горе
На микроавтобусах повышенной проходимости мы поднимемся на перевал горы Круглой, а далее пешком отправимся к каменным останцам и к вершине. По пути полюбуемся панорамными видами, поговорим о туризме на Алтае и обсудим восстановительные тропы Белокурихи.
Панорама и виды горной долины
Высота горы — 801 метр, не всем желающим удаётся на неё подняться, так как нужно идти по лестнице и пользоваться страховочным тросом. Если вы не решитесь на подъём по самой скале, то не расстраивайтесь, по маршруту вас ждут не менее увлекательные виды. Рекорд видимости со склонов более 60 километров, в хорошую погоду вы разглядите даже гору Калбалу высотой 1823 метра.
Кому подойдёт экскурсия
Этот активный маршрут подходит всем здоровым людям, способным пройти не менее 10 км в городской среде. Маршрут нашей экскурсии 2 км, но с учётом пересечённого рельефа и подъёма в гору, нагрузка выше городской.
Организационные детали
- Поездка до склона горы проходит на микроавтобусах повышенной проходимости
- Программу нужно оплатить заранее: после бронирования с вами свяжется наш менеджер, который отправит реквизиты для доплаты и билет на посадку
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в среду в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2200 ₽
|Школьники
|1800 ₽