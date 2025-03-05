Гора Круглая: активная экскурсия на природе

Вас ждёт треккинг на гору Круглую с живописными видами и интересными рассказами о природе и туризме на Алтае. Присоединяйтесь к приключению
Небольшой треккинг на гору Круглую подарит вам возможность насладиться захватывающими видами и узнать больше о природе и геологических формах Алтая. По пути к вершине, на высоте 801 метр, вы сможете
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увидеть гору Колбалу и другие объекты.

Этот маршрут подходит для всех, кто любит активный отдых и готов пройти 2 км по пересечённой местности.

Экскурсия проводится опытными гидами, а транспортировка осуществляется на микроавтобусах повышенной проходимости

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды с горы
  • 🚶‍♂️ Активный отдых на природе
  • 🚌 Удобный транспорт до начала маршрута
  • 🌿 Интересные факты о природе Алтая
  • 👥 Подходит для всех здоровых людей
Гора Круглая: активная экскурсия на природе
Гора Круглая: активная экскурсия на природе
Гора Круглая: активная экскурсия на природе
Ближайшие даты:
5
мар12
мар19
мар26
мар2
апр9
апр16
апр
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Гора Круглая
  • Гора Колбалу

Описание экскурсии

По живописной дороге к Круглой горе

На микроавтобусах повышенной проходимости мы поднимемся на перевал горы Круглой, а далее пешком отправимся к каменным останцам и к вершине. По пути полюбуемся панорамными видами, поговорим о туризме на Алтае и обсудим восстановительные тропы Белокурихи.

Панорама и виды горной долины

Высота горы — 801 метр, не всем желающим удаётся на неё подняться, так как нужно идти по лестнице и пользоваться страховочным тросом. Если вы не решитесь на подъём по самой скале, то не расстраивайтесь, по маршруту вас ждут не менее увлекательные виды. Рекорд видимости со склонов более 60 километров, в хорошую погоду вы разглядите даже гору Калбалу высотой 1823 метра.

Кому подойдёт экскурсия

Этот активный маршрут подходит всем здоровым людям, способным пройти не менее 10 км в городской среде. Маршрут нашей экскурсии 2 км, но с учётом пересечённого рельефа и подъёма в гору, нагрузка выше городской.

Организационные детали

  • Поездка до склона горы проходит на микроавтобусах повышенной проходимости
  • Программу нужно оплатить заранее: после бронирования с вами свяжется наш менеджер, который отправит реквизиты для доплаты и билет на посадку
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в среду в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2200 ₽
Школьники1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В курортной зоне
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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