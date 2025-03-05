Небольшой треккинг на гору Круглую подарит вам возможность насладиться захватывающими видами и узнать больше о природе и геологических формах Алтая. По пути к вершине, на высоте 801 метр, вы сможете

увидеть гору Колбалу и другие объекты. Этот маршрут подходит для всех, кто любит активный отдых и готов пройти 2 км по пересечённой местности. Экскурсия проводится опытными гидами, а транспортировка осуществляется на микроавтобусах повышенной проходимости

Описание экскурсии

По живописной дороге к Круглой горе

На микроавтобусах повышенной проходимости мы поднимемся на перевал горы Круглой, а далее пешком отправимся к каменным останцам и к вершине. По пути полюбуемся панорамными видами, поговорим о туризме на Алтае и обсудим восстановительные тропы Белокурихи.

Панорама и виды горной долины

Высота горы — 801 метр, не всем желающим удаётся на неё подняться, так как нужно идти по лестнице и пользоваться страховочным тросом. Если вы не решитесь на подъём по самой скале, то не расстраивайтесь, по маршруту вас ждут не менее увлекательные виды. Рекорд видимости со склонов более 60 километров, в хорошую погоду вы разглядите даже гору Калбалу высотой 1823 метра.

Кому подойдёт экскурсия

Этот активный маршрут подходит всем здоровым людям, способным пройти не менее 10 км в городской среде. Маршрут нашей экскурсии 2 км, но с учётом пересечённого рельефа и подъёма в гору, нагрузка выше городской.

Организационные детали