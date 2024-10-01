Неспешные экскурсии Белокурихи для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Белокурихе, цены от 2 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Прогулка к скалам Четыре Брата
На машине
52 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к скалам Четыре брата через первозданный лес
Преодолейте путь на внедорожнике и пешком, чтобы увидеть скалы Четыре брата, памятник природы с древними каменными останцами и чистейшим воздухом
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
от 4 000 за всё до 3 чел.
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конные прогулки
30 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Погрузитесь в мир чистокровных скакунов и милых животных на конюшне, а затем отправьтесь в конную прогулку по живописным полям Алтая
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 15:00
1 ноя в 15:00
4 000 за всё до 5 чел.
Буддистский комплекс и скалы Амбарчики
На машине
скидка
10%
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Буддистский комплекс и скалы Амбарчики
Познакомьтесь с буддийскими святынями и природными чудесами Белокурихи. Вас ждут скалы Амбарчики и удивительные панорамы, которые запомнятся надолго
Начало: В курортной зоне
Расписание: в понедельник и пятницу в 14:45
1 ноя в 14:45
4 ноя в 14:45
25002 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Геннадий
    1 октября 2024
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Спасибо Виталию за прекрасную прогулку! Все было очень интересно. И посмотреть и послушать человека прекрасно знающего эти места.
  • М
    Марина
    20 сентября 2024
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Виталий крут:) отвез-привез, на все вопросы по экскурсии и вне ее ответил 🫶 прогулял нас с мужем, очень нетривиально рассказал
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    про объекты, исторически и житейски сдобрил всю информацию - спасибо, в общем) сам по себе спокойный и интересный человек с багажом опыта в туризме. Еще и подсказал собрать нам опят, и вечером мы ели картошку с грибами)

    Виталий крут:) отвез-привез, на все вопросы по экскурсии и вне ее ответил 🫶 прогулял нас сВиталий крут:) отвез-привез, на все вопросы по экскурсии и вне ее ответил 🫶 прогулял нас с
  • Е
    Елена
    11 сентября 2024
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Мы авто путешественники, приехали раньше назначенного времени на экскурсию, однако совет Виталия помог нам посетить самостоятельно канатную дорогу в Белокурихе
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    и прогуляться до скалы Церковка. Время пролетело незаметно и вот уже поездка с Виталием по маршруту "Четыре брата". Узнали много интересного о природе Алтая, о местах силы, об истории края. Высший балл! Виталий очень внимательный экскурсовод.

    Мы авто путешественники, приехали раньше назначенного времени на экскурсию, однако совет Виталия помог нам посетить самостоятельноМы авто путешественники, приехали раньше назначенного времени на экскурсию, однако совет Виталия помог нам посетить самостоятельноМы авто путешественники, приехали раньше назначенного времени на экскурсию, однако совет Виталия помог нам посетить самостоятельноМы авто путешественники, приехали раньше назначенного времени на экскурсию, однако совет Виталия помог нам посетить самостоятельно
  • Л
    Людмила
    24 августа 2024
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Екатерина прекрасная! Прогулка удалась, хоть и начался дождь. Екатерина успела вернуть нас домой за две минуты до начала дождя, за
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    что ей отдельное спасибо. Посмотрели и лиса Фокса и чудесных собак, послушали рассказы про охоту и лошадей. Спасибо огромное за чудесно проведенное время!

    Екатерина прекрасная! Прогулка удалась, хоть и начался дождь. Екатерина успела вернуть нас домой за две минуты
  • Н
    Наталья
    13 августа 2024
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Очень интересная и познавательная экскурсия, замечательная хозяйка Екатерина и восторг от конной прогулки по бескрайним полям Алтая.
  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2024
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Всё понравилось, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Для пенсионеров»

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  2. Гора Круглая
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в октябре 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 2 250 до 4 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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