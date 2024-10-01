2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к скалам Четыре брата через первозданный лес
Преодолейте путь на внедорожнике и пешком, чтобы увидеть скалы Четыре брата, памятник природы с древними каменными останцами и чистейшим воздухом
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
от 4 000₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Погрузитесь в мир чистокровных скакунов и милых животных на конюшне, а затем отправьтесь в конную прогулку по живописным полям Алтая
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 15:00
1 ноя в 15:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Буддистский комплекс и скалы Амбарчики
Познакомьтесь с буддийскими святынями и природными чудесами Белокурихи. Вас ждут скалы Амбарчики и удивительные панорамы, которые запомнятся надолго
Начало: В курортной зоне
Расписание: в понедельник и пятницу в 14:45
1 ноя в 14:45
4 ноя в 14:45
25002 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеннадий1 октября 2024Спасибо Виталию за прекрасную прогулку! Все было очень интересно. И посмотреть и послушать человека прекрасно знающего эти места.
- ММарина20 сентября 2024Виталий крут:) отвез-привез, на все вопросы по экскурсии и вне ее ответил 🫶 прогулял нас с мужем, очень нетривиально рассказал
- ЕЕлена11 сентября 2024Мы авто путешественники, приехали раньше назначенного времени на экскурсию, однако совет Виталия помог нам посетить самостоятельно канатную дорогу в Белокурихе
- ЛЛюдмила24 августа 2024Екатерина прекрасная! Прогулка удалась, хоть и начался дождь. Екатерина успела вернуть нас домой за две минуты до начала дождя, за
- ННаталья13 августа 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, замечательная хозяйка Екатерина и восторг от конной прогулки по бескрайним полям Алтая.
- ДДмитрий2 августа 2024Всё понравилось, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Для пенсионеров»
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