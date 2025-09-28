Мои заказы

Прогулка на Сергеевский утёс: Рыжие скалы

Отправляйтесь в живописное путешествие к Сергеевскому утёсу, где рыжие скалы нависают над зелёной водой, а виды на Амур завораживают
Путешествие к Сергеевскому утёсу обещает стать незабываемым опытом.

Участники увидят скалу Книгу, отвесную стену, популярную среди альпинистов, и скалу Рыжую, покрытую ярким мхом. Зона скалолазов откроет секреты структуры породы.

Путешествие подходит для всех возрастов, не требует специальной подготовки и проходит в сопровождении опытного гида. Удобная обувь и вода обязательны. Вершина утёса подарит величественный вид на Амур, который стоит всех усилий
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды на Амур
  • 🧗‍♂️ Уникальные скальные массивы
  • 🌿 Природные красоты и рыжий мох
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Сергеевского утёса - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время природа особенно красива, а виды на Амур завораживают. Октябрь и апрель также подходят для прогулок, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит учесть холодную погоду и возможные осадки.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Скала Книга
  • Скала Рыжая
  • Зона скалолазов

Описание экскурсии

Программа подойдёт участникам с любой физической подготовкой. В маршрут (1,5 км) входят три ключевые локации:

  • Скала Книга — отвесная каменная стена, любимое место альпинистов
  • Скала Рыжая — самый яркий участок массива, заросший рыжим мхом и простирающийся вдоль берега
  • Зона скалолазов — участок, открытый местными энтузиастами, здесь особенно хорошо видна структура породы

По пути поговорим, как формировались эти скалы, почему именно здесь растёт мох такого цвета, как устроен ландшафт и какие животные обитают в округе.

Организационные детали

  • Поедем на Renault Sandero Stepway
  • Прогулка подойдёт для всех возрастов. Нужна удобная обувь, закрытая одежда (трико, брюки, джинсы)
  • Возьмите с собой воду и перекус

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил
Данил — ваш гид в Благовещенске
Провёл экскурсии для 140 туристов
Я проводник и фотограф. Написал книгу и много пишу о природе. Знаю много об Амурской области — её истории, географии, биологии. Веду активный образ жизни, люблю пешие походы. Коммуникабельный, отлично нахожу контакт с людьми.

Отзывы и рейтинг

Отличный парень 👍

от 6000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.