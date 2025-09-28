Путешествие к Сергеевскому утёсу обещает стать незабываемым опытом.
Участники увидят скалу Книгу, отвесную стену, популярную среди альпинистов, и скалу Рыжую, покрытую ярким мхом. Зона скалолазов откроет секреты структуры породы.
Путешествие подходит для всех возрастов, не требует специальной подготовки и проходит в сопровождении опытного гида. Удобная обувь и вода обязательны. Вершина утёса подарит величественный вид на Амур, который стоит всех усилий
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды на Амур
- 🧗♂️ Уникальные скальные массивы
- 🌿 Природные красоты и рыжий мох
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Сергеевского утёса - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время природа особенно красива, а виды на Амур завораживают. Октябрь и апрель также подходят для прогулок, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит учесть холодную погоду и возможные осадки.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Скала Книга
- Скала Рыжая
- Зона скалолазов
Описание экскурсии
Программа подойдёт участникам с любой физической подготовкой. В маршрут (1,5 км) входят три ключевые локации:
- Скала Книга — отвесная каменная стена, любимое место альпинистов
- Скала Рыжая — самый яркий участок массива, заросший рыжим мхом и простирающийся вдоль берега
- Зона скалолазов — участок, открытый местными энтузиастами, здесь особенно хорошо видна структура породы
По пути поговорим, как формировались эти скалы, почему именно здесь растёт мох такого цвета, как устроен ландшафт и какие животные обитают в округе.
Организационные детали
- Поедем на Renault Sandero Stepway
- Прогулка подойдёт для всех возрастов. Нужна удобная обувь, закрытая одежда (трико, брюки, джинсы)
- Возьмите с собой воду и перекус
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Благовещенске
Провёл экскурсии для 140 туристов
Я проводник и фотограф. Написал книгу и много пишу о природе. Знаю много об Амурской области — её истории, географии, биологии. Веду активный образ жизни, люблю пешие походы. Коммуникабельный, отлично нахожу контакт с людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
O
Отличный парень 👍
Входит в следующие категории Благовещенска
от 6000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.