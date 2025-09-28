Путешествие к Сергеевскому утёсу обещает стать незабываемым опытом.



Участники увидят скалу Книгу, отвесную стену, популярную среди альпинистов, и скалу Рыжую, покрытую ярким мхом. Зона скалолазов откроет секреты структуры породы.



Путешествие подходит для всех возрастов, не требует специальной подготовки и проходит в сопровождении опытного гида. Удобная обувь и вода обязательны. Вершина утёса подарит величественный вид на Амур, который стоит всех усилий

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Сергеевского утёса - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время природа особенно красива, а виды на Амур завораживают. Октябрь и апрель также подходят для прогулок, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит учесть холодную погоду и возможные осадки.

