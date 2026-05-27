Приглашаю на прогулку по Боровску — городу старообрядчества и удивительных фресок.
Вы пройдёте по древним улицам, где переплелись история князей, церковный раскол и судьба боярыни Морозовой. Мы поговорим о подвиге Волконского и открытиях Циолковского. Чтобы оживить страницы прошлого, я использую демонстрационный материал и архивные изображения.
Описание экскурсии
Вы увидите древнее городище с часовней на месте гибели боярыни Морозовой и перенесётесь в эпоху, когда Боровск был центром старообрядчества
Пройдёте по улицам с купеческой застройкой 18–19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон
Подойдёте к необычному памятнику отцу мировой космонавтики — Циолковскому, который 12 лет жил и работал в Боровске
Посмотрите на памятники учёному-космисту Фёдорову и адмиралу Синявину
Увидите фрески Овчинникова на стенах зданий и выставку военной техники
Вы узнаете:
- о князьях Боровских, их служении родине и несправедливом предательстве со стороны московских государей
- жизни святого Пафнутия Боровского и монастырях, которые связаны с ним
- роли города во время Смуты и подвиге Михаила Волконского
- трагическом расколе церкви и том, как Боровск стал негласной столицей старообрядчества
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Наталья — ваш гид в Боровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я дипломированный и аттестованный гид, провожу экскурсии в Калужской области по городам Обнинск, Боровск, Малоярославец. С удовольствием стану вашим проводником в наших местах. Живу здесь же, и поэтому показать и рассказать об этих городах могу очень много. Живое общение, интересная информация и позитивные эмоции — вот что ожидает вас на моих экскурсиях.
от 5500 ₽ за экскурсию