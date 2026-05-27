Приглашаю на прогулку по Боровску — городу старообрядчества и удивительных фресок. Вы пройдёте по древним улицам, где переплелись история князей, церковный раскол и судьба боярыни Морозовой. Мы поговорим о подвиге Волконского и открытиях Циолковского. Чтобы оживить страницы прошлого, я использую демонстрационный материал и архивные изображения.

Описание экскурсии

Вы увидите древнее городище с часовней на месте гибели боярыни Морозовой и перенесётесь в эпоху, когда Боровск был центром старообрядчества

Пройдёте по улицам с купеческой застройкой 18–19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон

Подойдёте к необычному памятнику отцу мировой космонавтики — Циолковскому, который 12 лет жил и работал в Боровске

Посмотрите на памятники учёному-космисту Фёдорову и адмиралу Синявину

Увидите фрески Овчинникова на стенах зданий и выставку военной техники

Вы узнаете: