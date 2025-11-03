Мои заказы

Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску

Посетить центр города, увидеть дома знаменитых старообрядцев и познакомиться с их укладом жизни
На машине времени мы переместимся в 17 век.

Поговорим о самых известных купеческих династиях, выясним, чем закончилась судьба боярыни Морозовой, заглянем в часовню с имитацией тюремного острога и полюбуемся Покровским собором.

Завершим маршрут у Введенской старообрядческой церкви: вы узнаете историю храма из первых уст — от представителя общины.
5
4 отзыва
Описание экскурсии

Дом купеческой династии Полежаевых — основателей ткацкой фабрики, начавших с производства платков на дому.

Кружевной дом купца-старообрядца Шокина — архитектурная жемчужина и «звезда» фильма «Нас венчали не в церкви».

Дом промышленника Санина — старообрядца, владельца кирпичного завода и химического производства.

Бывший старообрядческий храм Всех Святых, построенный на фундаменте старинного дома. Сегодня здесь центр искусств.

Часовня Морозовой — место мученической гибели княгини Евдокии Урусовой и боярыни Феодосии Морозовой.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы, возведённый к столетию Отечественной войны 1812 года.

Памятник протопопу Аввакуму — священнику, писателю и идеологу старообрядчества.

Храм Введения в Церковь Пресвятой Богородицы — центр старообрядческой общины Боровска.

Вы узнаете:

  • Как торговый Боровск стал старообрядческим
  • Как местная власть относилась к староверам
  • Чем сегодня живёт старообрядческая община
  • Что такое минея
  • Как старообрядцев наказывали за книги

Организационные детали

  • Экскурсия проходит пешком, по запросу возможно использовать ваш транспорт либо арендовать автомобиль
  • Возможно проведение для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
  • Дополнительно оплачивается взнос за посещение часовни — 1000 ₽
  • По желанию вы сможете пожертвовать на нужды Введенской церкви
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Боровске
Провели экскурсии для 1712 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!

Любовь
Любовь
3 ноя 2025
Сегодня я с супругом и внуком имела возможность путешествовать по интересном городу Боровску с одним из лучших гидов: Екатериной. Интересная подача важной информации по заявленной теме подогрела интерес к некоторым
читать дальше

историческим фактам. Екатерина дала советы о возможных к получению достоверной информации источниках.
Все прошло динамично, с акцентами на важные детали. 12 -летний внук с удовольствием отвечал на задаваемые ей вопросы. По дороге домой (ехали в Тулу) уточнял некоторые детали из услышанной информации. Простились с Екатериной гораздо позднее, чем было обозначено. Самостоятельно посетили еще и другие интересующие локации. Уехали домой затемно.
Спасибо организаторам за знакомство с интересным гидом.
Договорились о встрече летом.

Александр
Александр
8 сен 2025
Впечатляющая прогулка с погружением в место и время. Об истинной вере, о важности традиций, о связи времен. Не имя связи с прошлым невозможно построить мосты в будущее. И конечно же
читать дальше

о подвиге великих женщин, родных сестер боярыни Морозовой и Княгини Урусовой. Посетить часовню Феодоры (Феодосии Морозовой) можно только по предварительной договоренности или с этой экскурсией. Также мы узнали о других родах, хранивших традиции дорасколького православия. И не только. О космисте Федорове, о Циолковском. Экскурсия полноценная, глубокая. Есть перерыв на кофе, перекус. Все заботы предусмотрены - и о душе, и о бренном теле)

Виктор
Виктор
28 авг 2025
Екатерина, замечательный профессиональный экскурсовод, прекрасно ориентируется в теме.
О
Ольга
9 авг 2025
Хочу сначала сделать некое предложение для Трипстера (Простите, не знаю, где это можно сделать в другом месте). В предложенной анкете мы оцениваем организатора, а не экскурсовода. Если это два разные
читать дальше

лица, то мы даем необъективную оценку. Например, здесь организатором выступает Юлия, а экскурсоводом была Екатерина Верховская. Как я могу оценить знания организатора и умение преподносить материал Юлии (организатора)?
Мне очень понравилась Екатерина. Она превосходно раскрыла заявленную тему и интересно рассказала о самом Боровске. С удовольствием воспользуюсь ее услугами в следующий раз и другим советую.
Тема экскурсии специфичная, я хотела узнать чем староверы отличаются от православных. Наверное, она все же интересна для тех, кто обладает какими-то знаниями о христианстве и интересуется этой тематикой.

