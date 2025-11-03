Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску

читать дальше

лица, то мы даем необъективную оценку. Например, здесь организатором выступает Юлия, а экскурсоводом была Екатерина Верховская. Как я могу оценить знания организатора и умение преподносить материал Юлии (организатора)?

Мне очень понравилась Екатерина. Она превосходно раскрыла заявленную тему и интересно рассказала о самом Боровске. С удовольствием воспользуюсь ее услугами в следующий раз и другим советую.

Тема экскурсии специфичная, я хотела узнать чем староверы отличаются от православных. Наверное, она все же интересна для тех, кто обладает какими-то знаниями о христианстве и интересуется этой тематикой.