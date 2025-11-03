Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Посетить центр города, увидеть дома знаменитых старообрядцев и познакомиться с их укладом жизни
На машине времени мы переместимся в 17 век.
Поговорим о самых известных купеческих династиях, выясним, чем закончилась судьба боярыни Морозовой, заглянем в часовню с имитацией тюремного острога и полюбуемся Покровским собором.
Завершим маршрут у Введенской старообрядческой церкви: вы узнаете историю храма из первых уст — от представителя общины.
4 отзыва
Описание экскурсии
Дом купеческой династии Полежаевых — основателей ткацкой фабрики, начавших с производства платков на дому.
Кружевной дом купца-старообрядца Шокина — архитектурная жемчужина и «звезда» фильма «Нас венчали не в церкви».
Дом промышленника Санина — старообрядца, владельца кирпичного завода и химического производства.
Бывший старообрядческий храм Всех Святых, построенный на фундаменте старинного дома. Сегодня здесь центр искусств.
Часовня Морозовой — место мученической гибели княгини Евдокии Урусовой и боярыни Феодосии Морозовой.
Собор Покрова Пресвятой Богородицы, возведённый к столетию Отечественной войны 1812 года.
Памятник протопопу Аввакуму — священнику, писателю и идеологу старообрядчества.
Храм Введения в Церковь Пресвятой Богородицы — центр старообрядческой общины Боровска.
Вы узнаете:
Как торговый Боровск стал старообрядческим
Как местная власть относилась к староверам
Чем сегодня живёт старообрядческая община
Что такое минея
Как старообрядцев наказывали за книги
Организационные детали
Экскурсия проходит пешком, по запросу возможно использовать ваш транспорт либо арендовать автомобиль
Возможно проведение для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
Дополнительно оплачивается взнос за посещение часовни — 1000 ₽
По желанию вы сможете пожертвовать на нужды Введенской церкви
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Боровске
Провели экскурсии для 1712 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Любовь
3 ноя 2025
Сегодня я с супругом и внуком имела возможность путешествовать по интересном городу Боровску с одним из лучших гидов: Екатериной. Интересная подача важной информации по заявленной теме подогрела интерес к некоторым читать дальше
историческим фактам. Екатерина дала советы о возможных к получению достоверной информации источниках. Все прошло динамично, с акцентами на важные детали. 12 -летний внук с удовольствием отвечал на задаваемые ей вопросы. По дороге домой (ехали в Тулу) уточнял некоторые детали из услышанной информации. Простились с Екатериной гораздо позднее, чем было обозначено. Самостоятельно посетили еще и другие интересующие локации. Уехали домой затемно. Спасибо организаторам за знакомство с интересным гидом. Договорились о встрече летом.
Александр
8 сен 2025
Впечатляющая прогулка с погружением в место и время. Об истинной вере, о важности традиций, о связи времен. Не имя связи с прошлым невозможно построить мосты в будущее. И конечно же читать дальше
о подвиге великих женщин, родных сестер боярыни Морозовой и Княгини Урусовой. Посетить часовню Феодоры (Феодосии Морозовой) можно только по предварительной договоренности или с этой экскурсией. Также мы узнали о других родах, хранивших традиции дорасколького православия. И не только. О космисте Федорове, о Циолковском. Экскурсия полноценная, глубокая. Есть перерыв на кофе, перекус. Все заботы предусмотрены - и о душе, и о бренном теле)
Виктор
28 авг 2025
Екатерина, замечательный профессиональный экскурсовод, прекрасно ориентируется в теме.
Ольга
9 авг 2025
Хочу сначала сделать некое предложение для Трипстера (Простите, не знаю, где это можно сделать в другом месте). В предложенной анкете мы оцениваем организатора, а не экскурсовода. Если это два разные читать дальше
лица, то мы даем необъективную оценку. Например, здесь организатором выступает Юлия, а экскурсоводом была Екатерина Верховская. Как я могу оценить знания организатора и умение преподносить материал Юлии (организатора)? Мне очень понравилась Екатерина. Она превосходно раскрыла заявленную тему и интересно рассказала о самом Боровске. С удовольствием воспользуюсь ее услугами в следующий раз и другим советую. Тема экскурсии специфичная, я хотела узнать чем староверы отличаются от православных. Наверное, она все же интересна для тех, кто обладает какими-то знаниями о христианстве и интересуется этой тематикой.