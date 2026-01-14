О Оксана Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения Нашим гидом была Наталья и провела для нас великолепную экскурсию!

Обширные исторические знания, лёгкость повествования и прекрасный снежный город - мы остались в восторге!

И обязательно будем рекомендовать экскурсию друзьям🤗

Е Екатерина Экскурсия нам понравилась, несмотря на дождь. Экскурсовод Елена встретила нас у подъезда нашего дома и любезно предоставила всем зонтики. Интересно, познавательно,увлекательно.

Н Наталья Отличная экскурсия! Нашим гидом была Ирина, огромная ей благодарность за проведённую экскурсию! Сразу видна любовь к городу!

Очень увлекательно и интересно провели время!

Ф Филатова Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения факты, переплетение с современностью. Истоки формирования города, самобытности народа. Это всё мы услышали и увидели. Очень интересная экскурсия. Советую как саму экскурсию, так и замечательного гида Елену. Были в Чебоксарах один день и наше пребывание дополнила пешеходная экскурсия. Нашим гидом была Елена. 3 часа познавательной информации, исторические

С Сергей Спасибо, очень интересная и познавательная экскурсия.

Ю Юкина пытается представить свой город так, что бы и Вы почувствовали всю его красоту, прониклись его историей и главное, всё это УВИДЕЛИ. Просто замечательно провели время. Очень рекомендую. Хочу поблагодарить гида Елену за насыщенную пешеходную экскурсию. Рекомендую такой формат (индивидуальная экскурсия) потому как видно как человек увлечен и

Е Евгения Нашим гидом была Елена. Экскурсия очень познавательная, узнали много интересного про Чебоксары. Благодарим Елену за высокий профессионализм и душевность!

С Светлана Экскурсовод Ирина очень энергичный, активный журналист местной газеты. Она знает не только исторические факты, но и местные «секреты». Рекомендуем!

А Анна история была и про культуру Чувашии, и про историю России и про современный город. Главное понравилось и нам, и детям, не смотря на разные интересы. Большое спасибо! Экскурсию нам провела Елена. Не смотря на плохую погоду, моросящий дождь, экскурсия состоялась в полном объеме. Елена очень хороший рассказчик,