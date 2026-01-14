Мои заказы

Развлечения в Чебоксарах

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Чебоксарах, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Пешая
2 часа
39 отзывов
Водная прогулка
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
23 янв в 12:30
24 янв в 12:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
По Чебоксарам на автомобиле
На машине
2.5 часа
141 отзыв
Водная прогулка
По Чебоксарам на автомобиле
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
Пешеходная экскурсия по Чебоксарам и поездка на колесе обозрения. Узнайте о богатой истории города и насладитесь волжскими пейзажами с высоты
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Чебоксары
На машине
2 часа
39 отзывов
Водная прогулка
Добро пожаловать в Чебоксары
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    14 января 2026
    Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
    Нашим гидом была Наталья и провела для нас великолепную экскурсию!
    Обширные исторические знания, лёгкость повествования и прекрасный снежный город - мы остались в восторге!
    И обязательно будем рекомендовать экскурсию друзьям🤗
    Нашим гидом была Наталья и провела для нас великолепную экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    28 октября 2025
    Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
    Экскурсия нам понравилась, несмотря на дождь. Экскурсовод Елена встретила нас у подъезда нашего дома и любезно предоставила всем зонтики. Интересно, познавательно,увлекательно.
  • Н
    Наталья
    12 октября 2025
    Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
    Отличная экскурсия! Нашим гидом была Ирина, огромная ей благодарность за проведённую экскурсию! Сразу видна любовь к городу!
    Очень увлекательно и интересно провели время!
  • Ф
    Филатова
    23 сентября 2025
    Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
    Были в Чебоксарах один день и наше пребывание дополнила пешеходная экскурсия. Нашим гидом была Елена. 3 часа познавательной информации, исторические
    читать дальше

    факты, переплетение с современностью. Истоки формирования города, самобытности народа. Это всё мы услышали и увидели. Очень интересная экскурсия. Советую как саму экскурсию, так и замечательного гида Елену.

  • С
    Сергей
    15 сентября 2025
    Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
    Спасибо, очень интересная и познавательная экскурсия.
    Спасибо, очень интересная и познавательная экскурсия.
  • Ю
    Юкина
    3 сентября 2025
    Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
    Хочу поблагодарить гида Елену за насыщенную пешеходную экскурсию. Рекомендую такой формат (индивидуальная экскурсия) потому как видно как человек увлечен и
    читать дальше

    пытается представить свой город так, что бы и Вы почувствовали всю его красоту, прониклись его историей и главное, всё это УВИДЕЛИ. Просто замечательно провели время. Очень рекомендую.

  • Е
    Евгения
    8 августа 2025
    Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
    Нашим гидом была Елена. Экскурсия очень познавательная, узнали много интересного про Чебоксары. Благодарим Елену за высокий профессионализм и душевность!
    Нашим гидом была Елена. Экскурсия очень познавательная, узнали много интересного про Чебоксары. Благодарим Елену за высокий профессионализм и душевность!
  • С
    Светлана
    25 июля 2025
    Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
    Экскурсовод Ирина очень энергичный, активный журналист местной газеты. Она знает не только исторические факты, но и местные «секреты». Рекомендуем!
  • А
    Анна
    23 июля 2025
    Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
    Экскурсию нам провела Елена. Не смотря на плохую погоду, моросящий дождь, экскурсия состоялась в полном объеме. Елена очень хороший рассказчик,
    читать дальше

    история была и про культуру Чувашии, и про историю России и про современный город. Главное понравилось и нам, и детям, не смотря на разные интересы. Большое спасибо!

    Экскурсию нам провела Елена. Не смотря на плохую погоду, моросящий дождь, экскурсия состоялась в полном объеме
  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
    Очень интересная и познавательная экскурсия для знакомства с городом. Нашим гидом была доброжелательная и внимательная Александра. Интересно, легко и понятно
    читать дальше

    рассказала об истории города, о традициях, культуре. После экскурсии у нас остались самые лучшие впечатления и эмоции. Однозначно рекомендуем Александру и данную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Развлечения»

Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Монумент Матери;
  2. Московская набережная;
  3. Введенский Собор;
  4. Музей пива;
  5. Площадь Республики;
  6. Чебоксарский залив;
  7. Здание железнодорожного вокзала;
  8. Самое главное;
  9. Парк Амазония;
  10. Сквер Чапаева.
