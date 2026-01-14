Водная прогулка
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
23 янв в 12:30
24 янв в 12:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
По Чебоксарам на автомобиле
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
Пешеходная экскурсия по Чебоксарам и поездка на колесе обозрения. Узнайте о богатой истории города и насладитесь волжскими пейзажами с высоты
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Добро пожаловать в Чебоксары
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана14 января 2026Нашим гидом была Наталья и провела для нас великолепную экскурсию!
Обширные исторические знания, лёгкость повествования и прекрасный снежный город - мы остались в восторге!
И обязательно будем рекомендовать экскурсию друзьям🤗
- ЕЕкатерина28 октября 2025Экскурсия нам понравилась, несмотря на дождь. Экскурсовод Елена встретила нас у подъезда нашего дома и любезно предоставила всем зонтики. Интересно, познавательно,увлекательно.
- ННаталья12 октября 2025Отличная экскурсия! Нашим гидом была Ирина, огромная ей благодарность за проведённую экскурсию! Сразу видна любовь к городу!
Очень увлекательно и интересно провели время!
- ФФилатова23 сентября 2025Были в Чебоксарах один день и наше пребывание дополнила пешеходная экскурсия. Нашим гидом была Елена. 3 часа познавательной информации, исторические
- ССергей15 сентября 2025Спасибо, очень интересная и познавательная экскурсия.
- ЮЮкина3 сентября 2025Хочу поблагодарить гида Елену за насыщенную пешеходную экскурсию. Рекомендую такой формат (индивидуальная экскурсия) потому как видно как человек увлечен и
- ЕЕвгения8 августа 2025Нашим гидом была Елена. Экскурсия очень познавательная, узнали много интересного про Чебоксары. Благодарим Елену за высокий профессионализм и душевность!
- ССветлана25 июля 2025Экскурсовод Ирина очень энергичный, активный журналист местной газеты. Она знает не только исторические факты, но и местные «секреты». Рекомендуем!
- ААнна23 июля 2025Экскурсию нам провела Елена. Не смотря на плохую погоду, моросящий дождь, экскурсия состоялась в полном объеме. Елена очень хороший рассказчик,
- ЕЕлена17 июня 2025Очень интересная и познавательная экскурсия для знакомства с городом. Нашим гидом была доброжелательная и внимательная Александра. Интересно, легко и понятно
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в январе 2026
Сейчас в Чебоксарах в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 6400. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Чебоксарах на 2026 год по теме «Развлечения», 235 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март