Представьте себе прогулку по живописным уголкам Чебоксар, где каждый кадр рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет не просто фотосессия, а полноценное путешествие по ключевым локациям чувашской столицы.
Начнем с Красной площади,
Начнем с Красной площади,
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосъёмка
- 🏙️ Посещение ключевых достопримечательностей
- 🎭 Интересные факты о городе
- 🌉 Живописные виды и панорамы
- 🎨 Авторская обработка фотографий
Что можно увидеть
- Красная площадь
- Бульвар купца Ефремова
- Чувашский драматический театр
- Набережные залива
- Световой мост
- Монумент «Мать-Покровительница»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы отобрали места, где получаются самые яркие фотографии, которые ещё долго будут напоминать вам о путешествии в Чебоксары. Итак, в программе:
- Красная площадь — место притяжения горожан. Вы увидите чувашские руны и узнаете, что они обозначают.
- Бульвар купца Ефремова или местный Арбат. Дойдём до камня желаний и посмотрим на Музей пива.
- Чувашский драматический театр — главная сцена Чебоксар. Гид расскажет вам о знаменитом спектакле «Ялта».
- Живописные набережные залива — отличные локации для красивых фотографий.
- Световой мост через Чебоксарский залив, ведущий к монументу «Мать-Покровительница». Отсюда открывается панорама на весь город.
Вы узнаете:
- Почему Чебоксары называют «жемчужиной Поволжья»
- Как жили и живут чуваши
- Чем понравились Чебоксары Пушкину и Екатерине II
- Какими национальными костюмами и украшениями славится республика
- И многое другое!
Организационные детали
- Фотосъёмка проводится на профессиональную камеру. В течение 5 дней после прогулки вы получите около 30 фотографий в авторской обработке.
- Если у вас круиз, можем встретиться возле речного вокзала
- Экскурсия возможна и для большего количества участников с доплатой 1000 руб. /чел.
- Съёмку для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Чебоксарах
Провели экскурсии для 32 туристов
Здравствуйте, меня зовут Любовь, я фотограф, влюблённый в свой город. С радостью покажу вам всё самое интересное и сфотографирую вас на память. Я окончила педагогический университет и продолжаю учиться в магистратуре. Для меня важно, чтобы вы получили красивые фотографии из путешествия, я поделюсь с вами лучшими локациями и подскажу удачные ракурсы. Жду вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
1 июня 2024
При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
Н
Наталья
12 мая 2024
Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию для нашей семьи и прекрасные фотографии. Детям очень понравилось! Будем обязательно Вас рекомендовать.
Е
Елизавета
1 мая 2024
Милая, уверенная, профессиональная гид!!!
Д
Дарья
28 апр 2024
Всё прошло отлично. Приятная экскурсовод, с душой и с заботой нам всё рассказала, сфотографировала. Нам очень понравилось!
Игорь
16 апр 2024
Отличная экскурсия, классные локации. Замечательные фотографии на память о поездке. Рекомендую 👍!!!!
Д
Дарья
25 мар 2024
Спасибо огромное за экскурсию. Формат мне очень понравился. За час и дети узнали много нового и не успели устать (особенно младшая) и я получила кучу отличных профессиональных фотографий)))
М
Марлена
6 мар 2024
Хочу выразить огромную благодарность за такую фотоЭкскурсию.
На таком формате впервые -очень понравилось. Приехала по работе одна, и взять индивидуальную прогулку было идеальным решением.
Мне рассказали про саму Чувашию и город, было интересно слушать про сам народ.
А также красивые фотографии,которые останутся на память о мини путешествие) СПАСИБО
На таком формате впервые -очень понравилось. Приехала по работе одна, и взять индивидуальную прогулку было идеальным решением.
Мне рассказали про саму Чувашию и город, было интересно слушать про сам народ.
А также красивые фотографии,которые останутся на память о мини путешествие) СПАСИБО
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