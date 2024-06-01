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где вы узнаете значение чувашских рун, затем пройдемся по бульвару купца Ефремова, где камень желаний и Музей пива добавят колорита вашему путешествию.



Чувашский драматический театр откроет вам тайны знаменитого спектакля "Ялта", а живописные набережные и Световой мост через Чебоксарский залив предоставят идеальные локации для ваших фотографий.



Узнайте, почему Чебоксары называют "жемчужиной Поволжья", как жили и живут чуваши, и какие национальные костюмы и украшения славится республика.



В течение 5 дней после прогулки вы получите около 30 фотографий в авторской обработке, которые станут яркими воспоминаниями о вашем путешествии.



Экскурсия возможна как индивидуально, так и для группы с доплатой, обеспечивая гибкость и удобство для каждого участника