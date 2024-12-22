Чебоксары предлагают уникальную возможность погрузиться в историю и культуру города.
На пешеходной экскурсии можно увидеть местный Арбат, монумент «Мать-Покровительница», старинные улочки и храм Михаила Архангела.
Завершает день поездка на колесе обозрения Music Wheel, откуда открываются потрясающие виды на Волгу и Чебоксарский залив.
Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет отличным выбором для тех, кто хочет узнать город с новой стороны
На пешеходной экскурсии можно увидеть местный Арбат, монумент «Мать-Покровительница», старинные улочки и храм Михаила Архангела.
Завершает день поездка на колесе обозрения Music Wheel, откуда открываются потрясающие виды на Волгу и Чебоксарский залив.
Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет отличным выбором для тех, кто хочет узнать город с новой стороны
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Погружение в историю Чебоксар
- 🚶♂️ Прогулка по местному Арбату
- 🗿 Величественный монумент «Мать-Покровительница»
- 🏛️ Храм Михаила Архангела
- 🎡 Поездка на колесе обозрения Music Wheel
- 🌊 Виды на Волгу и Чебоксарский залив
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Местный Арбат
- Монумент «Мать-Покровительница»
- Старинные улочки
- Дом Фёдора Ефремова
- Храм Михаила Архангела
- Памятник Екатерине II
- Сквер К. Иванова
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пешеходная прогулка позволит познакомиться с городом и почувствовать всё его очарование. В программе экскурсии:
— местный Арбат с его купеческими традициями и арт-объектами
— 46-метровый монумент «Мать-Покровительница», символ безмерной любви к людям из разных уголков планеты.
— старинные улочки
— небанальный дом Фёдора Ефремова
— храм Михаила Архангела в стиле русского барокко
— памятник Екатерине II
— сквер К. Иванова, где расположена, возможно, лучшая городская смотровая площадка.
— местный Арбат с его купеческими традициями и арт-объектами
— 46-метровый монумент «Мать-Покровительница», символ безмерной любви к людям из разных уголков планеты.
— старинные улочки
— небанальный дом Фёдора Ефремова
— храм Михаила Архангела в стиле русского барокко
— памятник Екатерине II
— сквер К. Иванова, где расположена, возможно, лучшая городская смотровая площадка.
Катание на колесе обозрения Music Wheel дополнит впечатления дня. Каждая его кабинка имеет особую тематику и музыкальное сопровождение. С высоты птичьего полёта вы оцените впечатляющий вид на Чебоксары, полюбуетесь красотами Чебоксарского залива и великой русской реки Волги.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
- Билет на колесо обозрения оплачивается отдельно, 300 ₽ с человека. Путешественники посещают его самостоятельно, без гида.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Чебоксарах
Провела экскурсии для 11241 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
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