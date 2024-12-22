Что вас ожидает

Пешеходная прогулка позволит познакомиться с городом и почувствовать всё его очарование. В программе экскурсии:

— местный Арбат с его купеческими традициями и арт-объектами

— 46-метровый монумент «Мать-Покровительница», символ безмерной любви к людям из разных уголков планеты.

— старинные улочки

— небанальный дом Фёдора Ефремова

— храм Михаила Архангела в стиле русского барокко

— памятник Екатерине II

— сквер К. Иванова, где расположена, возможно, лучшая городская смотровая площадка.

Катание на колесе обозрения Music Wheel дополнит впечатления дня. Каждая его кабинка имеет особую тематику и музыкальное сопровождение. С высоты птичьего полёта вы оцените впечатляющий вид на Чебоксары, полюбуетесь красотами Чебоксарского залива и великой русской реки Волги.

Организационные детали