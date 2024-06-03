1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
«Вы услышите забавные легенды об основании церквей и путешествии Екатерины Великой»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
3 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чебоксары: истории и легенды - авторская пешеходная экскурсия
Самобытный и красочный город на Волге откроется перед вами с лучших ракурсов! Прогулка по Чебоксарам познакомит вас с увлекательными фактами истории и культурой
Начало: Колесо обозрения на Красной площади, около кассы
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июня 2024Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.
- ИИрина30 мая 2024Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!
- ТТатьяна22 мая 2024Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!
- ООльга19 мая 2024Очень рады, что попали именно к Наталье! Все четко и по делу, без лишней «воды». Все рассказала, показала, ответила на все вопросы. Брошюрка с полезной информацией-прям бомба! Спасибо большое!
- ТТатьяна3 мая 2024Экскурсия с Натальей -это незабываемое знакомство с Чебоксарами. Аттестованный гид. Всё живо, интересно и увлекательно. Советует, что ещё посмотреть, куда сходить после экскурсии. Очень рекомендую.
- ТТатьяна3 января 2024Экскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасно все организовала. Большое спасибо!!!!
- ААлексей9 октября 2023Экскурсия прошла на одном дыхании! Гид Зоя очень интеллигентная, ненавязчивая, с огромным багажом знаний о городе.
- ИИрина10 июля 2023Отличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельный бонус путеводитель от автора👍👍👍👍рекомендую обязательно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Мифы и легенды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 3 990. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Чебоксар в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году