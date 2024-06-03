О Оксана Чебоксары - истории и легенды Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.

И Ирина Чебоксары - истории и легенды Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!

Т Татьяна Чебоксары - истории и легенды Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!

О Ольга «Чебоксары: истории и легенды» - авторская пешеходная экскурсия Очень рады, что попали именно к Наталье! Все четко и по делу, без лишней «воды». Все рассказала, показала, ответила на все вопросы. Брошюрка с полезной информацией-прям бомба! Спасибо большое!

Т Татьяна «Чебоксары: истории и легенды» - авторская пешеходная экскурсия Экскурсия с Натальей -это незабываемое знакомство с Чебоксарами. Аттестованный гид. Всё живо, интересно и увлекательно. Советует, что ещё посмотреть, куда сходить после экскурсии. Очень рекомендую.

Т Татьяна Добро пожаловать в Чебоксары Экскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасно все организовала. Большое спасибо!!!!

А Алексей Добро пожаловать в Чебоксары Экскурсия прошла на одном дыхании! Гид Зоя очень интеллигентная, ненавязчивая, с огромным багажом знаний о городе.