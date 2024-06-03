Откройте для себя мифы и легенды Чебоксар с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Чебоксарах, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чебоксары - истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
179 отзывов
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 990 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Чебоксары
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
«Вы услышите забавные легенды об основании церквей и путешествии Екатерины Великой»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
3 700 за всё до 3 чел.
«Чебоксары: истории и легенды» - авторская пешеходная экскурсия
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Чебоксары: истории и легенды - авторская пешеходная экскурсия
Самобытный и красочный город на Волге откроется перед вами с лучших ракурсов! Прогулка по Чебоксарам познакомит вас с увлекательными фактами истории и культурой
Начало: Колесо обозрения на Красной площади, около кассы
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    «Чебоксары: истории и легенды» - авторская пешеходная экскурсия
    Очень рады, что попали именно к Наталье! Все четко и по делу, без лишней «воды». Все рассказала, показала, ответила на все вопросы. Брошюрка с полезной информацией-прям бомба! Спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    «Чебоксары: истории и легенды» - авторская пешеходная экскурсия
    Экскурсия с Натальей -это незабываемое знакомство с Чебоксарами. Аттестованный гид. Всё живо, интересно и увлекательно. Советует, что ещё посмотреть, куда сходить после экскурсии. Очень рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    3 января 2024
    Добро пожаловать в Чебоксары
    Экскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасно все организовала. Большое спасибо!!!!
    Экскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасноЭкскурсия просто Великолепна. Гид отличный, были с ребёнком 8 лет, ребёнок был заинтересован. Зоя Алексеевна прекрасно
  • А
    Алексей
    9 октября 2023
    Добро пожаловать в Чебоксары
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Гид Зоя очень интеллигентная, ненавязчивая, с огромным багажом знаний о городе.
  • И
    Ирина
    10 июля 2023
    Добро пожаловать в Чебоксары
    Отличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельный бонус путеводитель от автора👍👍👍👍рекомендую обязательно!!!
    Отличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельныйОтличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельныйОтличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельныйОтличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельныйОтличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельныйОтличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельныйОтличная экскурсия была, Зоя настолько полно владеет информацией, доходчиво всё объясняет, что время пролетело незаметно, отдельный

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Парк Победы
  7. Парк Амазония
  8. Площадь Республики
  9. Набережная
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 3 990. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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