Эта экскурсия объединяет прогулку на катамаране по Волге и знакомство с историческим центром. С воды вы увидите город таким, каким его когда-то видели Пётр I, Екатерина II и другие персоны.
А затем прогуляетесь по старинным улицам, узнаете, почему Чебоксары называли Волжской Венецией и как менялся их облик на протяжении веков.
А затем прогуляетесь по старинным улицам, узнаете, почему Чебоксары называли Волжской Венецией и как менялся их облик на протяжении веков.
Описание экскурсии
Часовая прогулка на катамаране по Волге. Вы увидите Чебоксары с необычного ракурса и узнаете, каким город открывался путешественникам разных эпох.
Пешеходная экскурсия по историческому центру:
- вы увидите Успенскую церковь и разберётесь, почему её называют «айсбергом»
- полюбуетесь фресками старейшего здания города — Введенского собора
- раскроете загадки Чебоксарского залива
- выясните, какой литературный герой прибыл в Чебоксары на лодке и решил здесь остаться
Также мы поговорим о том, как город развивался с 15 века — от прихода первого «круизёра» Ивана Руно в 1469 году до строительства Чебоксарской ГЭС и наших дней. А ещё обсудим, почему Чебоксары так и не стали «Венецией на Волге», но заслужили сравнение со Швейцарией.
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном 9-метровом катамаране с парусом и мотором (и профессиональным капитаном, который проведёт инструктаж, разумеется). На борту есть туалет, мини-кухня, спасательные жилеты и пледы
- На борт можно взять еду и напитки
- По желанию прогулку на катамаране можно продлить за дополнительную плату (по согласованию с капитаном и гидом)
- При неблагоприятной погоде экскурсию можно перенести, отменить или провести только в пешеходном формате
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Свято-Троицкого монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Чебоксарах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я дипломированный экономист, менеджер в туризме с 20-летним стажем, немного журналист, организатор нестандартных путешествий и чуточку блогер. А также творческий человек и гид по родному городу Чебоксары. Со студенческих лет моя жизнь неразрывно связана с путешествиями. Приглашаю вас на неакадемическую экскурсию: взглянуть на Чебоксары моими глазами.
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