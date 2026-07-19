Эта экскурсия объединяет прогулку на катамаране по Волге и знакомство с историческим центром. С воды вы увидите город таким, каким его когда-то видели Пётр I, Екатерина II и другие персоны. А затем прогуляетесь по старинным улицам, узнаете, почему Чебоксары называли Волжской Венецией и как менялся их облик на протяжении веков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Часовая прогулка на катамаране по Волге. Вы увидите Чебоксары с необычного ракурса и узнаете, каким город открывался путешественникам разных эпох.

Пешеходная экскурсия по историческому центру:

вы увидите Успенскую церковь и разберётесь, почему её называют «айсбергом»

полюбуетесь фресками старейшего здания города — Введенского собора

раскроете загадки Чебоксарского залива

выясните, какой литературный герой прибыл в Чебоксары на лодке и решил здесь остаться

Также мы поговорим о том, как город развивался с 15 века — от прихода первого «круизёра» Ивана Руно в 1469 году до строительства Чебоксарской ГЭС и наших дней. А ещё обсудим, почему Чебоксары так и не стали «Венецией на Волге», но заслужили сравнение со Швейцарией.

Организационные детали