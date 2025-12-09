Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 590 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
22 дек в 11:00
24 дек в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к кузюкам: из Челябинска - в Златоуст
Познакомиться с горнозаводским Уралом, сочетая активный отдых с познавательным опытом
Начало: В пределах Челябинска
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
