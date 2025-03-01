Путешествие по национальному парку "Таганай" - это возможность насладиться природой Южного Урала. Участники отправляются в поход на 14 км, который начинается от Центральной усадьбы парка.
Путь проходит через навесной мост реки
Путь проходит через навесной мост реки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Панорамные виды на Златоуст
- 🚗 Удобный трансфер из Челябинска
- 🍵 Чай с травами Южного Урала
- 👟 14 км активного трекинга
- 🩺 Опытные гиды и безопасность
Что можно увидеть
- Двуглавая сопка
- Чебаркуль
- Миасс
Описание экскурсии
- Мы встретимся в Челябинске и на автомобиле отправимся в национальный парк. Дорога займёт около 2 часов (150 км).
- Гид расскажет про заповедник «Таганай», а также про Чебаркуль, где упал Челябинский метеорит, и достопримечательности Миасса. Эти два города будут по пути следования.
- Пеший маршрут начнётся от Центральной усадьбы парка.
- Трекинг пройдёт по верхней тропе через навесной мост реки Тесьма до приюта «Белый ключ», далее по железной лестнице до вершины Двуглавой сопки, где открывается панорамный вид на окрестности города Златоуст.
- Всего прогулка займёт около 6 часов — по 3 часа в каждую сторону.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Kia Ceed и травяной чай.
- Перед трекингом мы проводим инструктаж по технике безопасности. С собой всегда берём аптечку. Все наши гиды прошли курсы оказания первой помощи.
- Программа подойдёт людям с хорошей физической подготовкой. Рекомендуемый возраст детей — от 8 лет.
- Можете взять с собой перекус, но мы обязательно остановимся на обед перед трекингом и на обратном пути. Питание оплачивается дополнительно.
- Можно арендовать рюкзаки и трекинговые палки по предварительному запросу за дополнительную плату.
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат — ваша команда гидов в Челябинске
Я организатор коммерческих походов по Южному Уралу. В моей команде инструкторы с большим опытом. Мы устраиваем походы по Южному Уралу. Безопасно проведём вас в самое сердце природы.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Челябинска
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
13 000₽ за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
9000₽ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Побывать на берегу самого высокогорного озера Южного Урала и покорить вершину одноименного хребта
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
16 600₽ за всё до 6 чел.