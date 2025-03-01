читать дальше Тесьма и приют "Белый ключ", завершаясь на вершине Двуглавой сопки. Программа включает трансфер на автомобиле и чай с душистыми травами. Экскурсия подходит для людей с хорошей физической подготовкой, включая детей от 8 лет

Путешествие по национальному парку "Таганай" - это возможность насладиться природой Южного Урала. Участники отправляются в поход на 14 км, который начинается от Центральной усадьбы парка.Путь проходит через навесной мост реки