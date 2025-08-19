Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 590 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
22 дек в 11:00
24 дек в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Индивидуальная экскурсия по Челябинской Кировке погрузит в атмосферу трёх столетий истории города. Улица хранит секреты от уездного прошлого до современности
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест «Погоня за лекарством»
Погрузитесь в атмосферу приключений, разгадывая тайны Челябинска и спасая мир от вируса. Время на вашей стороне
Начало: У памятника-мавзолея В.И. Ленину
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1170 ₽ за всё до 6 чел.
- ТТатьяна19 августа 2025Неплохой вариант, с учётом того, что у нас было мало времени, да и выбор экскурсий в Челябинске (по крайней мере
- ННаталья10 июля 2025Понравился формат, нет привязки ко времени, учень удобно. Больше конечно на детей расчитанг, но мы тоже побродили с удовольствием. Кое-что так бы и ее увидели, если бы не квест. Если думаете как занять пару свободных часов, это отличный вариант.
