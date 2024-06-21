Экскурсии по воде в Челябинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Челябинске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выездная экскурсия из Челябинска - Кыштым. Касли. По стопам Демидовых
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Выездная экскурсия из Челябинска - Кыштым. Касли. По стопам Демидовых
Начало: Челябинск, Площадь революции 5
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Таганай» из Челябинска
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Обзорная экскурсия «Таганай»: уникальная природа Урала ждет вас
Погрузитесь в великолепие национального парка Таганай. Удивительные пейзажи и комфорт на каждом шагу. Трансфер из Челябинска уже включен в стоимость
Начало: Челябинск, Площадь революции 5
Расписание: Любое время, любой день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Таганай из Челябинска: первое восхождение
Индивидуальная
12 часов
Таганай из Челябинска: первое восхождение с трансфером
Вас ждет незабываемое приключение: первое восхождение на Таганай. Полноценный поход с трансфером из Челябинска. Покорите вершины и насладитесь красотой природы
Начало: Челябинск, Площадь революции 5
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    21 июня 2024
    Выездная экскурсия из Челябинска - Кыштым. Касли. По стопам Демидовых
    Побывал в слюдяной шахте, набрал много камней на сувениры, в Кыштыме познакомился с усадьбой и дворцом Демидовых.
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Выездная экскурсия из Челябинска - Кыштым. Касли. По стопам Демидовых
    Экскурсию рекомендую, Виталий отличный гид, покажет и расскажет то, чего вы никогда не увидели и не услышали бы в сборной экскурсии на автобусе, так как автобус во многие места просто не подъедет. Увлекательно, познавательно, в общем великолепно!
  • И
    Ирина
    13 сентября 2023
    Обзорная экскурсия «Таганай» из Челябинска
    Виталий очень хорошо рассказал об истории края, показал красивейшие места.
  • А
    Анастасия
    20 августа 2023
    Челябинск: грани истории
    Большое спасибо Артему за экскурсию! Очень интересно и познавательно. Не заметили, как пролетели два часа. Внезапный дождь не изменил наши планы и не испортил впечатления!
  • А
    Антон
    7 августа 2023
    Обзорная экскурсия «Таганай» из Челябинска
    Экскурсия прошла замечательно! Вдохновившись прогулкой по Таганаю, договорились на расширенную экскурсию с еще рядом достопримечательней. Виталий не только возил нас по изумительно
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    красивым местам, но и очень интересно о них рассказывал, при этом не только на самих локациях, но и по дороге, поэтому скучно не было ни минуты. Не смотря на то, что проездили с утра до позднего вечера, вернулись воодушевленные с запасом красивых фотографий и хороших воспоминаний.

  • М
    Михаил
    23 июля 2023
    Челябинск: грани истории
    Всё очень понравилось, интересно, рекомендую!
  • А
    Андрей
    24 февраля 2023
    Обзорная экскурсия «Таганай» из Челябинска
    Увидели все, Виталий лучший!

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Выездная экскурсия из Челябинска - Кыштым. Касли. По стопам Демидовых
  2. Обзорная экскурсия «Таганай» из Челябинска
  3. Таганай из Челябинска: первое восхождение
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Парк Таганай
  2. озеро Тургояк
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в июле 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Челябинске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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