Приглашаем в увлекательное путешествие по Златоусту и окрестностям, где вы сможете прикоснуться к кузнечному и оружейному мастерству, попробовать настоящие уральские блюда и сделать фото на границе Европы и Азии.
Программа идеально сочетает историю, культуру и природу — вас ждёт яркий и насыщенный опыт в самом сердце Урала!
Программа идеально сочетает историю, культуру и природу — вас ждёт яркий и насыщенный опыт в самом сердце Урала!
Описание экскурсии
Оружейная слобода (~ 1 час 30 минут)
Здесь из дамасской стали рождаются ножи и холодное оружие. Вы пройдёте по производству и при желании примете участие в мастер-классе по кузнечному делу, чтобы создать сувенир своими руками.
Ресторан уральской кухни «Счастливый Кузюк» (~ 1 час, за доплату)
Попробуете блюда местной кухни — от традиционных мясных угощений до десертов, которыми когда-то наслаждались российские императоры во время визитов на Урал.
Экотропа Семибратка и Александровская сопка (~ 2 часа)
С одной из вершин национального парка «Таганай» перед вами откроется панорама Златоуста и горных систем Южного Урала. Вы увидите, где проходит граница Европы и Азии, а при желании сможете подняться на Александровскую сопку, названную в честь императора Александра II.
Вы узнаете
- Историю горнопромышленного Урала и роль Златоуста как центра кузнечного и оружейного дела
- Легенды и факты о городе крылатого коня, его гербе и коренных жителях — кузюках
- Тонкости работы златоустовских кузнецов и секреты создания изделий из дамасской стали, включая самый большой меч в России
- Как на Урале проводят границу между Европой и Азией и чем отличается ландшафт обеих частей
- Особенности уральской кухни и традиции столов, которыми угощали российских императоров
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер группы из 1-4 человек на легковом автомобиле
- Для группы большей численности транспорт оплачивается отдельно
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Экскурсия в оружейной слободе: для 1 человека: 2500 ₽, от 2 до 4 — 1500₽ с каждого, от 5 до 9 — 650 ₽ с каждого
- Кузнечный мастер-класс: кованое сердце 2000 ₽, кованая роза 3500 ₽, нож (14+) от 4500 ₽
- Обед в ресторане «Счастливый кузюк»: от 700 ₽ с чел.
- Вход в национальный парк «Таганай»: 250 ₽ с чел., льготные категории — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах Челябинска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Челябинске
Провели экскурсии для 837 туристов
Здравствуйте, путешественник! Мы — команда гидов, Алексей и Алиса. Меня зовут Алексей, и я с удовольствием покажу вам интересные и необычные достопримечательности и памятники Южного Урала, расскажу об их истории и
Входит в следующие категории Челябинска
Похожие экскурсии из Челябинска
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
10 дек в 11:00
11 дек в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.