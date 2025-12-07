Приглашаем в увлекательное путешествие по Златоусту и окрестностям, где вы сможете прикоснуться к кузнечному и оружейному мастерству, попробовать настоящие уральские блюда и сделать фото на границе Европы и Азии. Программа идеально сочетает историю, культуру и природу — вас ждёт яркий и насыщенный опыт в самом сердце Урала!

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Оружейная слобода (~ 1 час 30 минут)

Здесь из дамасской стали рождаются ножи и холодное оружие. Вы пройдёте по производству и при желании примете участие в мастер-классе по кузнечному делу, чтобы создать сувенир своими руками.

Ресторан уральской кухни «Счастливый Кузюк» (~ 1 час, за доплату)

Попробуете блюда местной кухни — от традиционных мясных угощений до десертов, которыми когда-то наслаждались российские императоры во время визитов на Урал.

Экотропа Семибратка и Александровская сопка (~ 2 часа)

С одной из вершин национального парка «Таганай» перед вами откроется панорама Златоуста и горных систем Южного Урала. Вы увидите, где проходит граница Европы и Азии, а при желании сможете подняться на Александровскую сопку, названную в честь императора Александра II.

Вы узнаете

Историю горнопромышленного Урала и роль Златоуста как центра кузнечного и оружейного дела

Легенды и факты о городе крылатого коня, его гербе и коренных жителях — кузюках

Тонкости работы златоустовских кузнецов и секреты создания изделий из дамасской стали, включая самый большой меч в России

Как на Урале проводят границу между Европой и Азией и чем отличается ландшафт обеих частей

Особенности уральской кухни и традиции столов, которыми угощали российских императоров

Организационные детали

В стоимость входит трансфер группы из 1-4 человек на легковом автомобиле

Для группы большей численности транспорт оплачивается отдельно

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы