Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
«Я объясню, почему его неофициально называют «городом крылатого коня», и проведу на башню-колокольню, откуда открываются панорамы окружающих горных хребтов»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 590 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
«А если захотите, подниметесь на вершину башни-колокольни Иоанна Златоуста, увидите панораму всего города и ударите в колокол, загадав заветное желание»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к кузюкам: из Челябинска - в Златоуст
Познакомиться с горнозаводским Уралом, сочетая активный отдых с познавательным опытом
Начало: В пределах Челябинска
«С одной из вершин национального парка «Таганай» перед вами откроется панорама Златоуста и горных систем Южного Урала»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ААлла16 ноября 2025В парке Таганай и на озере Тургояк были в мае. Сейчас зашла на Трипстер, чтобы посмотреть новые экскурсии, и поняла,
- ВВладимир27 октября 2025Все понравилось!!! Супер!!!
- ЕЕвгения19 октября 2025Поездка удалась с момента заявки до возвращения домой!
Алексей деликатно посоветовал время выезда (чтобы побольше застать световой день), забрал нас от
- ЛЛарькин28 сентября 2025Потрясающая экскурсия!
Что можно выделить из плюсов:
1. Очень адекватный и не скучный гид. Обычно то, что он рассказывал - было интересно
- ЯЯна27 сентября 2025Все прошло отлично. Алексей прекрасный рассказчик, узнали много нового из рассказов, было очень интересно слушать про исторические факты, легенды. Посетили красивейшие места Южного Урала, попробовали Уральскую кухню. Время в дороге прошло незаметно. Спасибо!
- ЕЕлена26 сентября 2025Отличная экскурсия!!! Природа наикрасивейшая, виды просто шикарные. Алексей очень хорошо владеет материалом, отвечает на все интересующие вопросы. Спасибо большое! Рекомендую всем!
- ВВладимир18 сентября 2025Был впервые в Челябинске и решил посмотреть на озеро Тургояк. Экскурсия идеальна для первого знакомства с озером и горами. Рекомендую,
- ИИнна9 сентября 2025Здравствуйте. Была на экскурсии Тургояк и Таганай. Места удивительные, экскурсия очень интересная. Но вот только я не поняла по поводу
- ЛЛариса7 сентября 2025Огромное спасибо Алексею за такую классную экскурсию! Программа очень насыщена, пожалуй, другой такой нет в Челябинске. Мы за один день
- ССаша13 августа 202531/7/25 Алексей провел экскурсию по Южному Уралу. За 11 часов полностью ознакомить с Уралом трудно, но Алексей во время переездов
- ААлексей11 августа 2025Спасибо Алексей. Это был прекрасный и интересный день. Вы настоящий профессионал.
- ССветлана4 августа 2025Были на экскурсии на Тургояк и Таганай с Алексеем в июле 2025. Нам все очень понравилось. Алексей показал нам очень
- ККамилла22 июля 2025Хочется выразить огромную благодарность Алексею за проведенную экскурсию. Алексей очень интересный собеседник,обладающий грамотной речью и обширными знаниями по истории своего
- ДДмитрий13 июля 2025Отлично. Экскурсия оставила большое впечатление. Особая благодарность нашему гиду - Алексею, как за интересные рассказы по теме экскурсии, так и за общение.
- ВВарвара11 июля 2025Отличная экскурсия, очень интересный рассказ, спасибо большое Алексею, мы узнали и увидели много нового. Экскурсия хорошо структурирована, эмоциональный ряд идет
- ООльга3 июля 2025Спасибо Алексею за отличную экскурсию, открыл для нас Южный Урал, посоветовал интересное место для обеда (необычные блюда, которых не найти в других местах), интересно рассказывал про историю края.
- ЕЕлена2 июля 2025Спасибо огромное Алексею за потрясающий,насыщенный новыми впечатлениями день!
- ММария28 июня 2025Экскурсия прекрасная! Алексей возил нас на озеро Тургояк (восторг!), в Таганай (шикарно!), в Златоуст (класс!), и парк тмени Бажова (очень
- ААнастасия27 июня 2025Отличная поездка, Тургояк прекрасен, так же как и Уральские горы
- ЕЕлена26 июня 2025Экскурсия интересная, насыщенная. Особенно понравилось на о. Веры. Организация тура хорошая. Алексей интересно рассказывал. Рекомендую
