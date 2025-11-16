читать дальше

слушать, а не "просто кто-то что-то бубнит на фоне". Да и с гидом можно было поговорить, обсудить и посмеяться.

2. Сами виды на горе - это просто вау. Нам повезло застать "событие жизни" - пока были на смотровой мы оказались в облаке, которое затянуло сначала горы вдалеке, а потом и все вокруг. А я еще и заснять этот момент смог. Там и без этого виды шикарные, но с облаком - прям вау.

3. Даже можно было по камням покарабкаться.

4. Затем еще и заехали в Златоуст - музей оружия, там ножи прикупили, конечно же.

5. Ну и попали на условное место разделения Азии и Европы.

В общем и целом - крайне и крайне классно время провели.

P.S. Особо фоток накидать не могу, т. к. в основном снимал видосы.