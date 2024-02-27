Туры в городах Челябинской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Челябинской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
64000
₽
за чел.
Посетить заповедные места, взойти на горные вершины и полюбоваться Айскими притёсами
Групповые экскурсии
64000
₽
за чел.
Посетить заповедные места, взойти на горные вершины и полюбоваться Айскими притёсами
Обзорные по городам
64000
₽
за чел.
Посетить заповедные места, взойти на горные вершины и полюбоваться Айскими притёсами
Водные прогулки
4.3
3 отзыва
47500
₽
за чел.
Горы и озера, уютные базы и вечер у костра, настольные игры и катание на сап-бордах. В этом туре мы собрали всё, что любят и взрослые, и дети. Небольш...
5
3 отзыва
38750
₽
за чел.
Комбинированный поход со сплавом по реке Белая и прохождением пещер в её окрестностях. Спелеосплав — это и пещеры, и вода, и даже немного пеших выходо...
Туры на автомобиле
64000
₽
за чел.
Посетить заповедные места, взойти на горные вершины и полюбоваться Айскими притёсами
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
от
28500
₽
за чел.
Приглашаем Вас в путешествие в Челябинскую область! Вы познакомитесь с геологией и минералами Урала, посетите 5 городов: Челябинск, Магнитогорск, Миас...
4.3
3 отзыва
47500
₽
за чел.
Горы и озера, уютные базы и вечер у костра, настольные игры и катание на сап-бордах. В этом туре мы собрали всё, что любят и взрослые, и дети. Небольш...
34000
₽
за чел.
Вместе мы поднимемся на несколько величественных вершин Южного Урала, заночуем в месте, где раньше располагалась старейшая метеостанция, встретим расс...
18000
₽
за чел.
Челябинская область — необычное направление для путешествия. Здесь вы сможете попробовать уральские пельмени, увидеть метеорит и узнать секреты оружей...
64000
₽
за чел.
Посетить заповедные места, взойти на горные вершины и полюбоваться Айскими притёсами
5
3 отзыва
52500
₽
за чел.
Новогодние приключения в национальном парке Зюраткуль. Будем много гулять налегке, подниматься на вершины, париться в бане и гладить лосят. С головой ...
5
3 отзыва
35000
₽
за чел.
Акция! Первые 5 мест со скидкой! Стоимость 31 000 руб. вместо 35 000 руб! Наличие акции на данный момент уточняйте у менеджера. Пеший маршрут по удиви...
5
3 отзыва
46500
₽
за чел.
Зима на Урале – настоящая, снежная, красивая. А пеший поход по национальному парку Таганай – отличная возможность все это увидеть, насладиться романти...
5
3 отзыва
38750
₽
за чел.
Комбинированный поход со сплавом по реке Белая и прохождением пещер в её окрестностях. Спелеосплав — это и пещеры, и вода, и даже немного пеших выходо...
Последние отзывы о турах по Челябинской области
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ЮЮлия10 января 2024Новогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными и снежными, сугробы большими, и не имело значения течение времени… можно было беззаботно слоняться по улице, валяться в снегу, петь песни от души, играть в незамысловатые игры, верить в Деда Мороза, который приносит подарки и быть счастливым просто так, а не потому что! Когда, как ребёнку, приходилось открывать много нового и учиться взаимодействовать с разными людьми, налаживать контакты. А оказываясь в условиях необустроенного быта, не впадать в депрессию от дискомфорта, а включать фантазию и находить пользу в любой ситуации. При отсутствии электричества зажечь свечи или гирлянды и создать атмосферу уюта и праздника. Собравшись в одном домике в тесной компании, отложить телефоны и пообщаться друг с другом, или спеть песни большой и дружной компанией. Вместе готовить и угощать друг друга. Поддерживать, когда это необходимо. Спать в стеснённых условиях, чтобы было теплее. Отпустить своего внутреннего взрослого ребёнка на волю, наконец, и почувствовать счастье в мелочах. В созерцании красоты зимнего Урала. В глотке зимнего морозного воздуха. В солнце сквозь деревья. В покорении небольшой сопки, и в отсутствии ветра на вершине этой горы. В преодолении себя и открытии чего-то нового. В чистом звёздном небе, которое близко, как никогда. В единении с природой и миром… И в том, что за короткий промежуток времени совершенно посторонние люди могут стать частью твоей истории, твоего мира, частичкой твоей души! Спасибо🙏💕 что этот Новый год начался с таких приятных впечатлений и открытий!!! Всех обнимаю🤗 благодарю🙏 и оставляю эти приятные моменты для себя!!! А всем остальным желаю начать Новый год именно с такой страницы и с таких эмоций! Где их искать, вы уже знаете!)
- ССергей9 января 2024В целом понравилось, были небольшие сложности с разницей в уровне группы - кому-то было слишком просто/другим слишком сложно, но это скорее мелочи. Очень красивые места и приятные сопровождающие.
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ММария22 августа 2023Нургуш. Зимнее путешествие по Южному УралуПрограмма потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.
- ВВдовина1 августа 2023Нургуш. Зимнее путешествие по Южному УралуВ целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.
- ММаксим18 июля 2023Нургуш. Зимнее путешествие по Южному УралуОрганизатор неплох.