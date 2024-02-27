Авторские туры по Челябинской области

Туры в городах Челябинской области

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Индивидуальные экскурсии

К Хозяйке Медной горы: треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
К Хозяйке Медной горы: треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
64000
за чел.
Посетить заповедные места, взойти на горные вершины и полюбоваться Айскими притёсами
Челябинск

Групповые экскурсии

К Хозяйке Медной горы: треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
К Хозяйке Медной горы: треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
64000
за чел.
Посетить заповедные места, взойти на горные вершины и полюбоваться Айскими притёсами
Челябинск

Обзорные по городам

К Хозяйке Медной горы: треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
К Хозяйке Медной горы: треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
64000
за чел.
Посетить заповедные места, взойти на горные вершины и полюбоваться Айскими притёсами
Челябинск

Водные прогулки

Южный Урал. Семейный тур
Южный Урал. Семейный тур
4.3
3 отзыва
47500
за чел.
Горы и озера, уютные базы и вечер у костра, настольные игры и катание на сап-бордах. В этом туре мы собрали всё, что любят и взрослые, и дети. Небольш...
Челябинск
Сплав на байдарках - поход по пещерам. Спелеосплав на Южном Урале
Сплав на байдарках - поход по пещерам. Спелеосплав на Южном Урале
5
3 отзыва
38750
за чел.
Комбинированный поход со сплавом по реке Белая и прохождением пещер в её окрестностях. Спелеосплав — это и пещеры, и вода, и даже немного пеших выходо...
Магнитогорск

Туры на автомобиле

К Хозяйке Медной горы: треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
К Хозяйке Медной горы: треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
64000
за чел.
Посетить заповедные места, взойти на горные вершины и полюбоваться Айскими притёсами
Челябинск

Экскурсионные туры на несколько дней

Челябинск - стальное сердце России
Челябинск - стальное сердце России
5
3 отзыва
от
28500
за чел.
Приглашаем Вас в путешествие в Челябинскую область! Вы познакомитесь с геологией и минералами Урала, посетите 5 городов: Челябинск, Магнитогорск, Миас...
Магнитогорск
Южный Урал. Семейный тур
Южный Урал. Семейный тур
4.3
3 отзыва
47500
за чел.
Горы и озера, уютные базы и вечер у костра, настольные игры и катание на сап-бордах. В этом туре мы собрали всё, что любят и взрослые, и дети. Небольш...
Челябинск
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
34000
за чел.
Вместе мы поднимемся на несколько величественных вершин Южного Урала, заночуем в месте, где раньше располагалась старейшая метеостанция, встретим расс...
Челябинск
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
18000
за чел.
Челябинская область — необычное направление для путешествия. Здесь вы сможете попробовать уральские пельмени, увидеть метеорит и узнать секреты оружей...
Челябинск
К Хозяйке Медной горы: треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
К Хозяйке Медной горы: треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
64000
за чел.
Посетить заповедные места, взойти на горные вершины и полюбоваться Айскими притёсами
Челябинск
Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль
Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль
5
3 отзыва
52500
за чел.
Новогодние приключения в национальном парке Зюраткуль. Будем много гулять налегке, подниматься на вершины, париться в бане и гладить лосят. С головой ...
Челябинск
Таганай и Тургояк. Легенды Южного Урала
Таганай и Тургояк. Легенды Южного Урала
5
3 отзыва
35000
за чел.
Акция! Первые 5 мест со скидкой! Стоимость 31 000 руб. вместо 35 000 руб! Наличие акции на данный момент уточняйте у менеджера. Пеший маршрут по удиви...
Челябинск
Новогодний поход по Уралу
Новогодний поход по Уралу
5
3 отзыва
46500
за чел.
Зима на Урале – настоящая, снежная, красивая. А пеший поход по национальному парку Таганай – отличная возможность все это увидеть, насладиться романти...
Челябинск
Сплав на байдарках - поход по пещерам. Спелеосплав на Южном Урале
Сплав на байдарках - поход по пещерам. Спелеосплав на Южном Урале
5
3 отзыва
38750
за чел.
Комбинированный поход со сплавом по реке Белая и прохождением пещер в её окрестностях. Спелеосплав — это и пещеры, и вода, и даже немного пеших выходо...
Магнитогорск

Последние отзывы о турах по Челябинской области

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Сплав на байдарках - поход по пещерам. Спелеосплав на Южном Урале
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Южный Урал. Семейный тур
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Южный Урал. Семейный тур
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Южный Урал. Семейный тур
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Челябинск - стальное сердце России
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Челябинск - стальное сердце России
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Челябинск - стальное сердце России
    Все четко, и по времени.
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Сплав на байдарках - поход по пещерам. Спелеосплав на Южном Урале
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Новогодний поход по Уралу
    Новогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными и снежными, сугробы большими, и не имело значения течение времени… можно было беззаботно слоняться по улице, валяться в снегу, петь песни от души, играть в незамысловатые игры, верить в Деда Мороза, который приносит подарки и быть счастливым просто так, а не потому что! Когда, как ребёнку, приходилось открывать много нового и учиться взаимодействовать с разными людьми, налаживать контакты. А оказываясь в условиях необустроенного быта, не впадать в депрессию от дискомфорта, а включать фантазию и находить пользу в любой ситуации. При отсутствии электричества зажечь свечи или гирлянды и создать атмосферу уюта и праздника. Собравшись в одном домике в тесной компании, отложить телефоны и пообщаться друг с другом, или спеть песни большой и дружной компанией. Вместе готовить и угощать друг друга. Поддерживать, когда это необходимо. Спать в стеснённых условиях, чтобы было теплее. Отпустить своего внутреннего взрослого ребёнка на волю, наконец, и почувствовать счастье в мелочах. В созерцании красоты зимнего Урала. В глотке зимнего морозного воздуха. В солнце сквозь деревья. В покорении небольшой сопки, и в отсутствии ветра на вершине этой горы. В преодолении себя и открытии чего-то нового. В чистом звёздном небе, которое близко, как никогда. В единении с природой и миром… И в том, что за короткий промежуток времени совершенно посторонние люди могут стать частью твоей истории, твоего мира, частичкой твоей души! Спасибо🙏💕 что этот Новый год начался с таких приятных впечатлений и открытий!!! Всех обнимаю🤗 благодарю🙏 и оставляю эти приятные моменты для себя!!! А всем остальным желаю начать Новый год именно с такой страницы и с таких эмоций! Где их искать, вы уже знаете!)
    Новогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными иНовогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными иНовогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными иНовогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными иНовогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными иНовогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными иНовогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными иНовогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными и
  • С
    Сергей
    9 января 2024
    Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль
    В целом понравилось, были небольшие сложности с разницей в уровне группы - кому-то было слишком просто/другим слишком сложно, но это скорее мелочи. Очень красивые места и приятные сопровождающие.
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Сплав на байдарках - поход по пещерам. Спелеосплав на Южном Урале
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • М
    Мария
    22 августа 2023
    Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
    Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.
  • В
    Вдовина
    1 августа 2023
    Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
    В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.
  • М
    Максим
    18 июля 2023
    Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу
    Организатор неплох.
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