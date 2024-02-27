А Андрей Сплав на байдарках - поход по пещерам. Спелеосплав на Южном Урале Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

А Алла Южный Урал. Семейный тур Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

Д Дмитрий Южный Урал. Семейный тур Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

Д Дмитрий Южный Урал. Семейный тур Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

И Ирина Челябинск - стальное сердце России Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Г Галимзянова Челябинск - стальное сердце России быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме

А Антон Челябинск - стальное сердце России Все четко, и по времени.

Ю Юлия Сплав на байдарках - поход по пещерам. Спелеосплав на Южном Урале Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!

Ю Юлия Новогодний поход по Уралу Новогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными и снежными, сугробы большими, и не имело значения течение времени… можно было беззаботно слоняться по улице, валяться в снегу, петь песни от души, играть в незамысловатые игры, верить в Деда Мороза, который приносит подарки и быть счастливым просто так, а не потому что! Когда, как ребёнку, приходилось открывать много нового и учиться взаимодействовать с разными людьми, налаживать контакты. А оказываясь в условиях необустроенного быта, не впадать в депрессию от дискомфорта, а включать фантазию и находить пользу в любой ситуации. При отсутствии электричества зажечь свечи или гирлянды и создать атмосферу уюта и праздника. Собравшись в одном домике в тесной компании, отложить телефоны и пообщаться друг с другом, или спеть песни большой и дружной компанией. Вместе готовить и угощать друг друга. Поддерживать, когда это необходимо. Спать в стеснённых условиях, чтобы было теплее. Отпустить своего внутреннего взрослого ребёнка на волю, наконец, и почувствовать счастье в мелочах. В созерцании красоты зимнего Урала. В глотке зимнего морозного воздуха. В солнце сквозь деревья. В покорении небольшой сопки, и в отсутствии ветра на вершине этой горы. В преодолении себя и открытии чего-то нового. В чистом звёздном небе, которое близко, как никогда. В единении с природой и миром… И в том, что за короткий промежуток времени совершенно посторонние люди могут стать частью твоей истории, твоего мира, частичкой твоей души! Спасибо🙏💕 что этот Новый год начался с таких приятных впечатлений и открытий!!! Всех обнимаю🤗 благодарю🙏 и оставляю эти приятные моменты для себя!!! А всем остальным желаю начать Новый год именно с такой страницы и с таких эмоций! Где их искать, вы уже знаете!)

С Сергей Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль В целом понравилось, были небольшие сложности с разницей в уровне группы - кому-то было слишком просто/другим слишком сложно, но это скорее мелочи. Очень красивые места и приятные сопровождающие.

К Константин Сплав на байдарках - поход по пещерам. Спелеосплав на Южном Урале Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

М Мария Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.

В Вдовина Нургуш. Зимнее путешествие по Южному Уралу В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.