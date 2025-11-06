Из Дербента - за красивыми видами и захватывающими историями, живущими в каждом камне
Этот маршрут создан для тех, кто хочет за один день увидеть самое сердце горного Дагестана.
Вы откроете всё, что создало душу этого края: древние аулы, башни и скалы, напоминающие мифических существ. И почувствуете, как история, природа и культура сливаются здесь в неразрывное целое.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Маршрут запомнится вам сочетанием невероятных контрастов: от бирюзовых вод к облачным башням. Вы увидите:
~9:00 — Гоцатлинское водохранилище. Его бирюзовая гладь, окружённая суровыми горными склонами, создаёт завораживающий пейзаж.
~10:30 — село Датуна. Самобытное горное поселение, где время будто течёт иначе.
~12:00 — Кахиб. Древний аул, где каждая узкая улочка и каменная кладка хранит память о прошлом.
~14:00 — скальные смотровые. Три уникальных природных выступа с захватывающими видами: «Язык Тролля», «Орлиный» и «Лицо горянки». Большинство экскурсий включают лишь один из них, но вы увидите все.
~16:00 — Гоор, башенный комплекс, гордо возвышающийся над пропастью. Отсюда открывается панорама, ради которой стоит проделать весь путь.
Поездка включает не только осмотр достопримечательностей, но и захватывающие истории. Вы узнаете:
как суровый рельеф, природа и климат сформировали быт, традиции и несгибаемый характер дагестанцев
какие легенды и предания хранят стены Кахиба и Гоора, и как горцы обороняли свои дома в суровых условиях
в чём секрет долговечности башенной архитектуры и какое сакральное значение она имела для местных жителей
как происхождение названий скал и урочищ раскрывает мировоззрение древних народов
Организационные детали
Транспорт: комфортабельный микроавтобус (есть детские кресла при необходимости)
Поездка подойдёт взрослым и детям от 6 лет, без серьёзных ограничений по здоровью
В стоимость включены входные билеты на все объекты осмотра и обед
С вами поедет один из гидов нашей команды
во вторник в 06:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 936 туристов
Мы специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Третьякова
6 ноя 2025
Огромнейшее спасибо Аслану за великолепный тур по горному Дагестану и прекрасно проведенное время в пути!!! Это была самая интересная экскурсия, в которой бывала! А путешествую я довольно часто!) Всю дорогу Аслан читать дальше
рассказывал о местных традициях и обычаях, на все вопросы отвечал исчерпывающе и с юмором! Это очень расположило с самого начала поездки! В Кахибе на фуникулёре добрались до склона с руинами древнего города. Там было достаточно времени погулять и пофотографироваться. Прониклись духом древних стен и сохранившейся сторожевой башни! Затем отправились в Гоор, где увидели потрясающие локации у Орлиного выступа, он же "язык тролля" Очень красивые фото на память там сделали!
Затем нас ожидал обед у местной жительницы, которая накормила нереально вкусной домашней едой с национальным колоритом! Все было очень вкусно! Отдельная благодарность хозяйке!!! На обратном пути заехали в Датунский храм, который не увидишь с дороги и который не похож ни на один из виденных ранее! Несмотря на довольно дальнюю дорогу, мы интересно провели время, как в пути, так и на локациях маршрута! Рекомендую данного организатора как очень профессионального и ориентированного на клиента! Нас было пятеро человек, и со мной согласились все без исключения!
Аслан, благодарю за то, что влюбили нашу компанию в горный Дагестан!!!) Как соберёмся вновь (а приедем ещё обязательно!) - только с Вами на остальные направления республики Дагестан!!!