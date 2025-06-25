Кахиб и Гоор - это не просто визитные карточки Дагестана. Здесь, среди гор и башен, хранится история древних жителей.
Участники экскурсии смогут пройти по узким улочкам Кахиба, увидеть дома, сливающиеся со скалами, и узнать, почему его называют дагестанским Мачу-Пикчу. В Гооре, на утёсе «Язык тролля», перед вами откроются бескрайние панорамы гор и ущелий. Экскурсия включает обед и трансфер на комфортабельном микроавтобусе
6 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Уникальные горные панорамы
- 🏛️ Исторические аулы Кахиб и Гоор
- 🚐 Комфортабельный трансфер
- 🥘 Включённый обед
- 🗺️ Профессиональные гиды
- 📸 Отличные фотомоменты
Что можно увидеть
- Сторожевые башни
- Утёс «Язык тролля»
Описание экскурсии
Аул Кахиб — одно из самых древних селений Дагестана
- Вы пройдёте по узким улочкам, увидите древние башни и дома, словно сливающиеся со скалами.
- Сквозь парящие облака вам откроются захватывающие дух горные ландшафты.
- А ещё вы узнаете, почему Кахиб называют дагестанским Мачу-Пикчу и какие тайны он хранит.
Аул Гоор — земля боевых башен и головокружительных видов
- Со знаменитого утёса «Язык тролля» перед вами раскинутся бескрайние панорамы гор и ущелий.
- Вы увидите древние сторожевые башни, возвышающиеся над скалами, и прикоснётесь к истории их строительства.
- Мы расскажем, почему Гоор считается страной башен и каково было жить здесь столетия назад.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены обед и трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter.
- При необходимости мы можем забрать вас из Махачкалы, Каспийска или Избербаша — детали узнавайте в переписке.
- Экскурсия рассчитана на средний уровень физической подготовки — на маршруте есть пешие подъёмы по пересечённой местности.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Россия»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиджан — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 262 туристов
Меня зовут Алиджан, и я уже более года работаю в сфере туризма. За это время я приобрёл обширный опыт и стал настоящим специалистом в организации путешествий. Моей главной задачей всегда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
25 июн 2025
Огромное спасибо, экскурсия высший класс. Благодарим вас за незабываемые впечатления, так держать
Вероника
8 апр 2025
Добрый день 😄
Я в головокружительном восторге от экскурсии в Кахиб, Гоор и на Язык Тролля! Столько адреналина ☺️ столько переполняющих эмоций, что уже хочется обратно 😋 Захватывающие виды, потрясающая история
