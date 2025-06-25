Мои заказы

Аулы Кахиб и Гоор: групповая экскурсия из Дербента

Погрузитесь в атмосферу древних аулов Кахиб и Гоор, ощутите дух истории и насладитесь захватывающими видами горных ландшафтов
Кахиб и Гоор - это не просто визитные карточки Дагестана. Здесь, среди гор и башен, хранится история древних жителей.

Участники экскурсии смогут пройти по узким улочкам Кахиба, увидеть дома, сливающиеся со скалами, и узнать, почему его называют дагестанским Мачу-Пикчу. В Гооре, на утёсе «Язык тролля», перед вами откроются бескрайние панорамы гор и ущелий. Экскурсия включает обед и трансфер на комфортабельном микроавтобусе
6 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Уникальные горные панорамы
  • 🏛️ Исторические аулы Кахиб и Гоор
  • 🚐 Комфортабельный трансфер
  • 🥘 Включённый обед
  • 🗺️ Профессиональные гиды
  • 📸 Отличные фотомоменты
Что можно увидеть

  • Сторожевые башни
  • Утёс «Язык тролля»

Описание экскурсии

Аул Кахиб — одно из самых древних селений Дагестана

  • Вы пройдёте по узким улочкам, увидите древние башни и дома, словно сливающиеся со скалами.
  • Сквозь парящие облака вам откроются захватывающие дух горные ландшафты.
  • А ещё вы узнаете, почему Кахиб называют дагестанским Мачу-Пикчу и какие тайны он хранит.

Аул Гоор — земля боевых башен и головокружительных видов

  • Со знаменитого утёса «Язык тролля» перед вами раскинутся бескрайние панорамы гор и ущелий.
  • Вы увидите древние сторожевые башни, возвышающиеся над скалами, и прикоснётесь к истории их строительства.
  • Мы расскажем, почему Гоор считается страной башен и каково было жить здесь столетия назад.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены обед и трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter.
  • При необходимости мы можем забрать вас из Махачкалы, Каспийска или Избербаша — детали узнавайте в переписке.
  • Экскурсия рассчитана на средний уровень физической подготовки — на маршруте есть пешие подъёмы по пересечённой местности.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Россия»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиджан
Алиджан — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 262 туристов
Меня зовут Алиджан, и я уже более года работаю в сфере туризма. За это время я приобрёл обширный опыт и стал настоящим специалистом в организации путешествий. Моей главной задачей всегда
читать дальше

было создание незабываемых впечатлений для моих гостей. За время работы я организовал 200 поездок для 700 путешественников. Мой опыт и знания позволяют мне создавать маршруты, которые соответствуют самым высоким ожиданиям. Мы с моими коллегами стремимся удовлетворить все ваши потребности и пожелания, предлагая запоминающиеся туры.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
25 июн 2025
Огромное спасибо, экскурсия высший класс. Благодарим вас за незабываемые впечатления, так держать
Вероника
8 апр 2025
Добрый день 😄
Я в головокружительном восторге от экскурсии в Кахиб, Гоор и на Язык Тролля! Столько адреналина ☺️ столько переполняющих эмоций, что уже хочется обратно 😋 Захватывающие виды, потрясающая история
читать дальше

места, чистый воздух, вкусный обед и дружная компания. Поездка не была бы такой захватывающей, веселой и энергичной без гида Эльмара. Этот человек просто атомная электростанция 🔥 столько драйва и фундаментальных знаний на разные темы. Эльмар заботливый гид, учитывающий настроение и состояние каждого туриста. Это дорогого стоит 👍 Я очень благодарна вашей компании и Эльмару за супер пупер день! Обязательно продолжу исследовать Дагестан с вами 🤗

Добрый день 😄Добрый день 😄Добрый день 😄

Входит в следующие категории Дербента

