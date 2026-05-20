Приглашаю вас в самое сердце горного Дагестана! За один день вы увидите каньон с лучших смотровых площадок, пройдёте по тропам над изумрудной рекой Сулак, посетите пещеры Нохъо и подвесные мосты. Чиркейское водохранилище и крупнейшая ГЭС Кавказа — также в программе.
Описание трансфер
8:00 — выезд из Дербента
11:00 — осмотр Сулакского каньона с нескольких обзорных площадок, короткая прогулка по тропам вокруг каньона
12:30 — обед в кафе, дегустация блюд дагестанской кухни (оплачивается отдельно)
14:00 — прогулка на катере с базы Исток по всему каньону (по желанию, оплачивается отдельно)
15:30 — посещение пещер Нохъо и подвесных мостов с видом на каньон
17:00 — осмотр Чиркейского водохранилища и плотины с обзорной площадки
17:30 — возвращение в Дербент
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном легковом автомобиле Toyota Corolla. Есть детские кресла
- Отдельно оплачиваются входные билеты на подвесной мост: в будни — 500 ₽ взрослый, 250 ₽ детский (5–14 лет), в выходные — 700 ₽ взрослый, 300 ₽ детский. А также по желанию: катер по каньону — 15 000 ₽ с группы за час катания и обед — средний чек 800 ₽ за чел.
- Программа 3+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Дербенте
На сайте с 2023 года
Я профессиональный гид с опытом работы с 2021 года. Провожу увлекательные экскурсии по живописным местам Кавказа. Мои маршруты подходят как для активных путешественников, так и для любителей неспешных прогулок. Гарантирую безопасность, комфорт и массу интересных историй о природе и культуре региона. Присоединяйтесь — сделаю ваше путешествие незабываемым!
от 14 500 ₽ за экскурсию