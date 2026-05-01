Экраноплан «Лунь» и тайны горного Дагестана

Советские инженерные чудеса, древние крепости и живописные водопады - на экскурсии из Дербента
Это путешествие перенесёт вас в прошлое, познакомит с уникальным технологическим чудом и подарит незабываемые природные впечатления.

Вы увидите легендарный экраноплан «Лунь», исследуете древнюю крепость, посетите аутентичное село Хучни и полюбуетесь впечатляющим Ханагским водопадом. А также узнаете об особенностях жизни и быта в горном Дагестане.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Дербента

9:25 — прибытие к экраноплану «Лунь» и песчаному пляжу, осмотр и фото

10:00 — Хучни: знакомство с культурой и бытом горного Дагестана

10:30–11:45 — Крепость семи братьев и одной сестры: прогулка по территории, легенды и исторические факты

12:00–13:00 — Ханагский водопад

13:00–15:30 — дополнительные остановки для фотографий

16:00 — возвращение в Дербент

Вы узнаете:

  • о быте, культуре и традициях жителей Хучни
  • особенностях жизни в горном Дагестане
  • истории экраноплана «Лунь»
  • легендах и стратегическом значении Крепости семи братьев и одной сестры

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от размера группы. Есть детское кресло
  • Отдельно по желанию оплачивается обед — 700 ₽
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный 12+2800 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Дети от 4 лет до 11 лет2600 ₽
Пенсионеры любого возраста2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Агасиева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 182 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

