Р Ринат Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам понравилась экскурсия! Рассказал про историю, традиции, отвечал на наши вопросы! Открыли купальный сезон! Божественно пообедали! Однозначно рекомендую организаторов и в частности гида Надима!!!

В Валера Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента Всё отлично спасибо

Ю Юлия В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено) Прекраснпя экскурсия. Карадахская теснина птрясает своим великолепием.

Л Людмила Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес Спасибо, что не отменили экскурсию, хотя все отказались из-за погоды) в результате нам повезло и дождя не было. Казим интересный собеседник.

Е Елена Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля Экскурсия была организована хорошо, очень вкусный был обед

Н Наталья Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес читать дальше роскошен, настоящие джунгли, пляж огромный. В лесу пили ароматный чай, потом обедали в кафе, где всё приготовлено по домашнему. Спасибо организаторам и гиду Роману за приятное общение и интересные рассказы. Очень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсем не утомляет. Лес просто

Е Екатерина Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента читать дальше парням), вы должны всегда работать в паре. Посетили 3 мечети (Сердце Чечни, Сердце Матери, Гордость Мусульман). Моё сердечко осталось в Шали (мечеть "Гордость Мусульман"). В Грозном поднялись на высотку, посмотрели на город, погуляли по цветочному парку,обед. Были в Аргуне, мечеть Сердце Матери. Считаю, что лучше выбрать одну мечеть и добавить больше местных достопримечательностей. Так же появились новые знакомства и уже договорились в июле приехать снова) Вы сближаете людей😁 Именно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасили поездку. 5 звёзд именно

Ю Юлия Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля Волшебные места, потрясающий гид Гиджимурад. Добрый, отзывчивый и ответственный человек. Пока ехали рассказал много нового и интересного. После длительной прогулки очень вкусно пообедали и одухотворённые выдвинулись обратно. Всем рекомендую!

Г Георгий Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа) Экскурсия была интересная и познавательная, отдельная благодарность экскурсоводу Тамирлану за историю Дагестана и Чечни, долгие переезды прошли незаметно) Очень светлая во всех смыслах мечеть в Шали. Даже иноверцам советую посетить, в этом месте вас услышат.