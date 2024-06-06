Экскурсии на микроавтобусе в Дербенте с гидом по низким ценам

Найдено 9 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Дербенте, цены от 1 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев
Начало: На улице Ленина
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, услуги гида-проводника, обед из блюд национальной кухни»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
9 отзывов
Грозный, Шали и Аргун: путешествие по величественным мечетям из Дербента
Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас
Начало: Ул. Ленина
«Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 950 за человека
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7.5 часов
11 отзывов
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На улице Ленина
«Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Hyundai Starex, автомобиле Skoda Octavia или автомобилях аналогичных марок (в зависимости от размера группы)»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
Побывать в горах, где вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и исторические места
Начало: На ул. Ленина 41
«Трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz или на минивэне, в зависимости от кол-ва участников»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 400 за человека
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
20 отзывов
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
Погрузитесь в историю древнего Дербента, его уникальные крепости и святыни в увлекательной автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
«В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes, услуги гида и билеты в крепость»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 500 за человека
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города
Начало: На улице Гагарина
«Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter или Hyundai H-1»
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 500 за человека
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
Посетить главные мечети Чечни и другие знаковые локации
Начало: На ул. Гагарина
«Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter или Hyundai H-1»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 000 за человека
Из Дербента - на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Откройте для себя красоту Дагестана в однодневной экскурсии из Дербента. Горные пейзажи, река Сулак и уникальный бархан Сарыкум
Начало: На ул. Канделаки 1
«В зависимости от количества человек поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Voxy или кроссовере Лада Калина Кросс»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
39993 600 за человека
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Посетить «страну башен», посидеть над пропастью и вкусно пообедать у местных жителей
Начало: В Дербенте, на ул. Гагарина
«Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter или Hyundai H-1»
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Ринат
    6 июня 2024
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам понравилась экскурсия! Рассказал про историю, традиции, отвечал на наши вопросы! Открыли купальный сезон! Божественно пообедали! Однозначно рекомендую организаторов и в частности гида Надима!!!
  • В
    Валера
    29 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
    Всё отлично спасибо
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
    Прекраснпя экскурсия. Карадахская теснина птрясает своим великолепием.
  • Л
    Людмила
    23 мая 2024
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Спасибо, что не отменили экскурсию, хотя все отказались из-за погоды) в результате нам повезло и дождя не было. Казим интересный собеседник.
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
    Экскурсия была организована хорошо, очень вкусный был обед
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Очень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсем не утомляет. Лес просто
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    роскошен, настоящие джунгли, пляж огромный. В лесу пили ароматный чай, потом обедали в кафе, где всё приготовлено по домашнему. Спасибо организаторам и гиду Роману за приятное общение и интересные рассказы.

    Очень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсемОчень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсемОчень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсемОчень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсемОчень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсем
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
    Именно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасили поездку. 5 звёзд именно
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    парням), вы должны всегда работать в паре. Посетили 3 мечети (Сердце Чечни, Сердце Матери, Гордость Мусульман). Моё сердечко осталось в Шали (мечеть "Гордость Мусульман"). В Грозном поднялись на высотку, посмотрели на город, погуляли по цветочному парку,обед. Были в Аргуне, мечеть Сердце Матери. Считаю, что лучше выбрать одну мечеть и добавить больше местных достопримечательностей. Так же появились новые знакомства и уже договорились в июле приехать снова) Вы сближаете людей😁

    Именно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасилиИменно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасилиИменно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасилиИменно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасили
  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
    Волшебные места, потрясающий гид Гиджимурад. Добрый, отзывчивый и ответственный человек. Пока ехали рассказал много нового и интересного. После длительной прогулки очень вкусно пообедали и одухотворённые выдвинулись обратно. Всем рекомендую!
    Волшебные места, потрясающий гид Гиджимурад. Добрый, отзывчивый и ответственный человек. Пока ехали рассказал много нового и
  • Г
    Георгий
    10 мая 2024
    Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
    Экскурсия была интересная и познавательная, отдельная благодарность экскурсоводу Тамирлану за историю Дагестана и Чечни, долгие переезды прошли незаметно) Очень светлая во всех смыслах мечеть в Шали. Даже иноверцам советую посетить, в этом месте вас услышат.
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
    Поездка долгая, но интересная. Летом можно попасть в пробку, а нам повезло: мы нигде практически не задержались. Женщинам стоит внимательно
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    отнестись к требованиям, предъявляемым к внешнему виду посетительниц мечетей. Мечеть "Гордость мусульман" восхищает. Вид со смотровой площадки в Грозном позволяет составить представление о столице Чечни, её архитектуре.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
  2. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
  3. Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
  4. В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
  5. Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 500 до 3 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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