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По популярности
Групповая
12 часов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев
Начало: На улице Ленина
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, услуги гида-проводника, обед из блюд национальной кухни»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Грозный, Шали и Аргун: путешествие по величественным мечетям из Дербента
Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас
Начало: Ул. Ленина
«Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 950₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На улице Ленина
«Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Hyundai Starex, автомобиле Skoda Octavia или автомобилях аналогичных марок (в зависимости от размера группы)»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
13 часов
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
Побывать в горах, где вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и исторические места
Начало: На ул. Ленина 41
«Трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz или на минивэне, в зависимости от кол-ва участников»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 400₽ за человека
Групповая
3 часа
Душевный Дербент: групповая экскурсия на автобусе
Погрузитесь в историю древнего Дербента, его уникальные крепости и святыни в увлекательной автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
«В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes, услуги гида и билеты в крепость»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Древний Дербент и каспийский монстр (в мини-группе)
Познакомьтесь с солнечным Дербентом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вкусите ароматную долму и плов, насладитесь атмосферой старого города
Начало: На улице Гагарина
«Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter или Hyundai H-1»
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
Посетить главные мечети Чечни и другие знаковые локации
Начало: На ул. Гагарина
«Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter или Hyundai H-1»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Откройте для себя красоту Дагестана в однодневной экскурсии из Дербента. Горные пейзажи, река Сулак и уникальный бархан Сарыкум
Начало: На ул. Канделаки 1
«В зависимости от количества человек поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Voxy или кроссовере Лада Калина Кросс»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
39993 600₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Посетить «страну башен», посидеть над пропастью и вкусно пообедать у местных жителей
Начало: В Дербенте, на ул. Гагарина
«Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter или Hyundai H-1»
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРинат6 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам понравилась экскурсия! Рассказал про историю, традиции, отвечал на наши вопросы! Открыли купальный сезон! Божественно пообедали! Однозначно рекомендую организаторов и в частности гида Надима!!!
- ВВалера29 мая 2024Всё отлично спасибо
- ЮЮлия25 мая 2024Прекраснпя экскурсия. Карадахская теснина птрясает своим великолепием.
- ЛЛюдмила23 мая 2024Спасибо, что не отменили экскурсию, хотя все отказались из-за погоды) в результате нам повезло и дождя не было. Казим интересный собеседник.
- ЕЕлена20 мая 2024Экскурсия была организована хорошо, очень вкусный был обед
- ННаталья19 мая 2024Очень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсем не утомляет. Лес просто
- ЕЕкатерина16 мая 2024Именно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасили поездку. 5 звёзд именно
- ЮЮлия14 мая 2024Волшебные места, потрясающий гид Гиджимурад. Добрый, отзывчивый и ответственный человек. Пока ехали рассказал много нового и интересного. После длительной прогулки очень вкусно пообедали и одухотворённые выдвинулись обратно. Всем рекомендую!
- ГГеоргий10 мая 2024Экскурсия была интересная и познавательная, отдельная благодарность экскурсоводу Тамирлану за историю Дагестана и Чечни, долгие переезды прошли незаметно) Очень светлая во всех смыслах мечеть в Шали. Даже иноверцам советую посетить, в этом месте вас услышат.
- ЕЕлена9 мая 2024Поездка долгая, но интересная. Летом можно попасть в пробку, а нам повезло: мы нигде практически не задержались. Женщинам стоит внимательно
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На микроавтобусе»
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