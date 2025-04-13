Гоор и Кахиб: смотровая «Язык Тролля» из Дербента

Откройте для себя Дагестан: древнее селение Старый Гоор с его величественными башнями XVII века, захватывающий дух вид с отвесной скалы Язык Тролля, загадочная атмосфера села Кахиб, где история гармонично вплетается в окружающий пейзаж. А так же Датунский храм — шедевр средневекового христианского зодчества, полный вековых тайн.
Гоор и Кахиб: смотровая «Язык Тролля» из Дербента
Гоор и Кахиб: смотровая «Язык Тролля» из Дербента
Гоор и Кахиб: смотровая «Язык Тролля» из Дербента
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Древнее селение Старый Гоор

Старый Гоор — это уникальная достопримечательность горного Дагестана, привлекающая внимание путешественников со всего мира. Это место расположено на краю отвесной пропасти и знаменито своими оборонительными башнями, которые, как предполагается, были построены в XVII веке.

Когда-то здесь жили люди, но со временем местные жители переместились на более удобные равнинные земли, основав новое селение Новый Гоор, расположенное всего в километре от старого поселения. Одной из интересных особенностей этого места является Язык Тролля — скала, нависающая над бездной высотой в тысячу метров. Отсюда открывается захватывающий панорамный вид на долину реки Аварское Койсу и снежные вершины главного Кавказского хребта.

Село Кахиб

Неподалеку от Гоора находится село Кахиб — загадочное и интересное место на территории Дагестана. История Кахиба так же древняя, как и история города Дербент. Археологические находки в этом районе датируются VII веком до нашей эры, однако их связь с самим селом остается неясной.

Прогулка по каменным остаткам домов Кахиба может занять несколько часов. Удивляет, как этот древний город был гармонично вписан в окружающий ландшафт: заметить расположение домов на склоне горы можно лишь благодаря высоким башням, которые выделяются на фоне природы.

Датунский храм

Еще одной важной достопримечательностью является Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества, расположенный в Шамильском районе Дагестана. Церковь была возведена грузинскими миссионерами, предположительно, в конце X — начале XI веков. После заброшенности в XIII веке, храм вновь функционировал лишь небольшой отрезок времени в XIX веке.

Во время Кавказской войны 1817—1864 годов церковь была использована русскими солдатами, которые перешли на сторону имама Шамиля.

Экскурсия

Важно отметить, что экскурсия проводится по принципу "Все включено". Мы забираем участников с места проживания в городе Дербенте, а не с общих точек сбора. После экскурсии мы возвращаем вас в центр города, чтобы вы могли продолжить свое путешествие.

Каждый четверг и воскресенье в 06:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гоор
  • Язык Тролля
  • Старый Кахиб
  • Раннехристианский храм Датуна
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
  • Подъем на джипах
  • Фуникулер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Убедительная просьба соблюдать дресс-код: футболки вместо маек
  • Брюки вместо шорт
  • Либо любая другая одежда закрывающая плечи
  • Живот
  • Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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