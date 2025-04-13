Откройте для себя Дагестан: древнее селение Старый Гоор с его величественными башнями XVII века, захватывающий дух вид с отвесной скалы Язык Тролля, загадочная атмосфера села Кахиб, где история гармонично вплетается в окружающий пейзаж. А так же Датунский храм — шедевр средневекового христианского зодчества, полный вековых тайн.

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Описание экскурсии

Древнее селение Старый Гоор

Старый Гоор — это уникальная достопримечательность горного Дагестана, привлекающая внимание путешественников со всего мира. Это место расположено на краю отвесной пропасти и знаменито своими оборонительными башнями, которые, как предполагается, были построены в XVII веке.

Когда-то здесь жили люди, но со временем местные жители переместились на более удобные равнинные земли, основав новое селение Новый Гоор, расположенное всего в километре от старого поселения. Одной из интересных особенностей этого места является Язык Тролля — скала, нависающая над бездной высотой в тысячу метров. Отсюда открывается захватывающий панорамный вид на долину реки Аварское Койсу и снежные вершины главного Кавказского хребта.

Село Кахиб

Неподалеку от Гоора находится село Кахиб — загадочное и интересное место на территории Дагестана. История Кахиба так же древняя, как и история города Дербент. Археологические находки в этом районе датируются VII веком до нашей эры, однако их связь с самим селом остается неясной.

Прогулка по каменным остаткам домов Кахиба может занять несколько часов. Удивляет, как этот древний город был гармонично вписан в окружающий ландшафт: заметить расположение домов на склоне горы можно лишь благодаря высоким башням, которые выделяются на фоне природы.

Датунский храм

Еще одной важной достопримечательностью является Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества, расположенный в Шамильском районе Дагестана. Церковь была возведена грузинскими миссионерами, предположительно, в конце X — начале XI веков. После заброшенности в XIII веке, храм вновь функционировал лишь небольшой отрезок времени в XIX веке.

Во время Кавказской войны 1817—1864 годов церковь была использована русскими солдатами, которые перешли на сторону имама Шамиля.

Экскурсия

Важно отметить, что экскурсия проводится по принципу "Все включено". Мы забираем участников с места проживания в городе Дербенте, а не с общих точек сбора. После экскурсии мы возвращаем вас в центр города, чтобы вы могли продолжить свое путешествие.