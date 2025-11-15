Нас ждет путешествие по живописным уголкам Дагестана, где будут величественные каньоны, сверкающие водопады и кристально чистые озера.
Вы увидите каньон Мерки с его отвесными скалами, насладитесь красотой водопадов в селе Келе и отдохнете у альпийского озера. А гид расскажет интересные факты о природе и традициях региона.
Описание экскурсии
Отправляйтесь в незабываемое приключение по живописным уголкам Дагестана! Забудьте о шумных городах и вдохните свежий горный воздух! Вас ждет незабываемое путешествие в мир дикой природы, где величественные каньоны, сверкающие водопады и кристально чистые озера сливаются в единую симфонию красоты. Что вас ждет на экскурсии:
- Захватывающие виды: Панорамные пейзажи, горные вершины, глубокие ущелья и кристально чистые озера.
- Уникальные природные объекты: Каньон Мерки;Малый и Большой водопад в селе Келе; альпийское озеро.
- Профессиональный гид: Интересные рассказы об истории, культуре и природе Дагестана.
- Комфортный транспорт: Удобный трансфер до всех локаций.
- Незабываемые впечатления: Погружение в мир дикой природы и возможность сделать потрясающие фотографии

Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Выезд каждую пятницу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Мерки
- Альпийское озеро в горах
- Малый и Большой водопад в селе Келе
- Арочный мост
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Джиппинг
- Обед и чаепитие
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дербент, ул. Ленина, 41
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд каждую пятницу
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Важная информация:
- Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дербента
