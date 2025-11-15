Отправляйтесь в незабываемое приключение по живописным уголкам Дагестана! Забудьте о шумных городах и вдохните свежий горный воздух! Вас ждет незабываемое путешествие в мир дикой природы, где величественные каньоны, сверкающие водопады и кристально чистые озера сливаются в единую симфонию красоты. Что вас ждет на экскурсии:

Захватывающие виды: Панорамные пейзажи, горные вершины, глубокие ущелья и кристально чистые озера.

Уникальные природные объекты: Каньон Мерки;Малый и Большой водопад в селе Келе; альпийское озеро.

Профессиональный гид: Интересные рассказы об истории, культуре и природе Дагестана.

Комфортный транспорт: Удобный трансфер до всех локаций.

Незабываемые впечатления: Погружение в мир дикой природы и возможность сделать потрясающие фотографии Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

