присутствующих не понимает к какому гиду ему нужно подойти. Гид Юлия пробежала мимо своей группы к автобусу, даже не объявив на какую экскурсию она везет людей. Идентифицировать ее можно было только интуитивно или ориентируясь на номер автобуса, к которому она подошла. Количество людей на экскурсию было превышено и ей самой пришлось сидеть на обычном стуле, который поставили в салоне машины. Понятно, что в разгар сезона хочется собрать побольше денег с туристов, но правила безопасности дорожного движения никто не отменял. Приключения на этом не закончились - не доехав 30 км до Гоора, наш автобус сломался и вся группа вынуждена была 3 часа ожидать новый автобус, чтобы все-таки доехать до экскурсионных точек. Первый час мы просто провели около автобуса, кто сидя, кто стоя, и только когда Юлии сообщили, что новый автобус к нам наконец выехал, она повела всех в местное кафе, чтобы напоить чаем и покормить арбузами (на счастье организаторов автобус сломался в населенном пункте и было где провести эти часы ожидания). Так что собираясь на экскурсии от этой тур-фирмы обязательно уточняйте состояние автобусов и будьте готовы, что могут случиться такие форс-мажоры. Из-за задержки с гор мы выезжали уже в темноте и вернулись в Дербент к 12 ночи