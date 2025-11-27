Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз! Мы увидим руины Старого Кахиба, где дома и башни, словно часть скалы, демонстрируют гений древних каменщиков. Побываем в труднодоступном Гооре, узнав о суровой жизни и оборонительных хитростях его жителей. Также нас ждёт захватывающий вид со скалы «Язык Тролля» и обед с блюдами национальной кухни.
Описание экскурсииСтарый Кахиб Старый Кахиб люди давно покинули, поселившись в одноименном селении неподалеку. На крутом склоне, на первый взгляд, остались лишь каменные развалины. Но вблизи вы разглядите работу умелых каменщиков прошлого, органично вписывающихся в окружающих ландшафт. Остатки домов, стен и сторожевых башен с языческими петроглифами и великолепным пейзажем впечатляют. Древний Гоор Еще один заброшенный аул Дагестана — Гоор — расположен на краю отвесной пропасти. Непреступное селение с необычной архитектурой будто перемещает нас в прошлое. Вот тропка, которую охраняли стражники, здесь оборонительные башни, с которых жители скидывали камни на врагов, а к их стенами пристроены двухэтажные дома, в которых с радушием встречали гостей.
вторник,четверг,суббота
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Кахиб
- Старый Гоор
- Языком Тролля
- Древний храм в с. Датуна
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед - национальная кухня
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
- Джиппинг (от 100 до 200 руб)
- Экстрим развлечения (фуникулер и подвесной мост - 700 руб)
Место начала и завершения?
Г. Дербент ул. Ленина 41
Когда и сколько длится?
Когда: вторник,четверг,суббота
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 124 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никита
27 ноя 2025
Хочу оставить самый искренний и восторженный отзыв о нашем гиде Тимуре в Дагестане! Это не просто гид - это человек, который превращает поездку в настоящее путешествие, полное смысла, открытий и
С
Светлана
19 ноя 2025
18 ноября были на экскурсии в Дасуне,Кахибе, в Гоор с замечательным экскурсоводомом Казимом, который не только нас знакомил с историей края, но и оберегал от любых случайностей.
От экскурсии остались
От экскурсии остались
Е
Екатерина
26 сен 2025
Экскурсия замечательная. Потрясающие виды старых аулов, гор и рек. Гид Татьяна рассказала много интересного про Дагестан, накормили вкуснейшим домашним обедом. А ореховая лепешка по дороге и кофе с урбечем лучше
С
Светлана
24 сен 2025
Хотя и очень долгая дорога, виды впечатляющие! Дагестан - это страна гор. Гид водитель Надим очень понравился, рассказывал очень интересно, много нового узнали. Все было хорошо организованно, по часам и вовремя посетили все локации. Единственное, что от него не зависело это туристы, которые не внимательно слушают и возвращаются не во время. Поэтому приехали очень поздно. Все очень понравилось..
Л
Людмила
17 сен 2025
Впечатления от поездки только восхитительные. Такие красивейшие места должен увидеть каждый человек. От красоты этих мест захватывает дух. Так и хочется воскликнуть «отчего люди не летают так, как птицы…..». Удивительные места, наполненные природной уникальностью и какой- то щемящей грустью по уходящей старине.
М
Максим
17 сен 2025
Если бы не дождик, было бы вообще супер. Имейте ввиду, на эту экскурсию при дожде не попадете на Карабахская теснина. В целом все отлично! Обед супер!
О
Ольга
16 сен 2025
Больше всего понравилось на языке тролля, дух захватывает))) аул призрак тоже очень интересен😊 гид Юлия и водитель Аким, Вы супер!!!
Е
Екатерина
16 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Передвигались на комфортном авто, обед очень сытный и вкусный. Отдельно хочу выделить гида, Энвер все с душой рассказал про Дагестан, очень все понравилось, рекомендую от души!
И
Ирина
15 сен 2025
Потрясающие виды, хороший экскурсовод, все понравилось!
Н
Наталья
7 сен 2025
Начнем с нашего гида Тимура, это душа человек и отличный гид. Экскурсия шла неспешно и можно было запечатлеть все самые лучшие моменты. И даже несмотря на то что в горах нас застал дождь,не омрачило путешествие, а лишь преукрасило его. Рекомендую экскурсии только со "Спутником". Тимуру ещё раз отдельная благодарность за вкусный чай с конфетами и зонтики в горах)!!!
Ю
Юлия
2 сен 2025
Это БОМБА😍 Рекомендую👍 Гоор это, наверное, самое впечатляющее место в Дагестане, ну по кране мере для меня. Виды просто потрясающие. Кахиб тоже впечатлил, не нужно годниматься 1 час в гору
Я
Яна
29 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия и гид Тимур. Тимур оказался очень ориентирован на аудиторию, информацию доносил компактно и по существу. Где то менял маршрут и временные рамки, что дало возможность непринужденно
В
Владлена
19 авг 2025
Очень атмосферная экскурсия! Прикосновения к древней истории всегда очень трепетны. Потрясающие виды! Гид Энвер интересно рассказывал про историю Дагестана, отвечал на все дополнительные вопросы группы. Обед был разнообразным и очень
Д
Дмитрий
25 июл 2025
Поездка, в целом понравилась, за счет того, что увидели фантастически живописные виды. Однако сама организация экскурсии очень страдает. Во-первых, столпотворение у офиса тур-фирмы, организаторы ничего не объявляют и никто из
Т
Тарина
23 июл 2025
У нас была удивительная, дружеская, интересная и познавательная поездка! Наш гид- Надим просто невероятный человек! Мы в полном восторге от экскурсии, от положительных эмоций,полученных во время поездки! Надим интересно рассказывал о достопримечательностях, делал красивые кадры, отвечал на все наши вопросы,был лёгок в общении! Мы рады,что нам удалось провести именно так время!
