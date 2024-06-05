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еще до этого! Спасибо большое гиду Зульмире, столько интересной и важной информации я узнала за эту поездку, которая основана и на исторических фактах, и на опыте семейных традиций, и просто веселые истории из жизни народа) спасибо веселому и аккуратному водителю Мураду! Экскурсия продумана до мелочей, ты вроде под чутким контролем гида, но при этом ты можешь гулять и свободно изучать достопримечательности 😍 виды шикарные, природа волшебная! Катание на катерах - это вообще топ 👍