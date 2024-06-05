Смотровая «Тещин язык» – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровая «Тещин язык»» в Дербенте, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
103 отзыва
Популярное предложение
Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено
Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию
Завтра в 06:30
21 июня в 06:30
3 500 за человека
Сулакский каньон и пещера Нохъо
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Сулакский каньон и пещера Нохъо
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Каждый день в 06:30
Завтра в 06:30
20 июня в 06:30
5 000 за человека
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Завтра в 06:30
24 июня в 06:30
3 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
    На мой взгляд это был лучший тур на Судак, так как есть с чем сравнивать, ездили в прошлом году и
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    еще до этого! Спасибо большое гиду Зульмире, столько интересной и важной информации я узнала за эту поездку, которая основана и на исторических фактах, и на опыте семейных традиций, и просто веселые истории из жизни народа) спасибо веселому и аккуратному водителю Мураду! Экскурсия продумана до мелочей, ты вроде под чутким контролем гида, но при этом ты можешь гулять и свободно изучать достопримечательности 😍 виды шикарные, природа волшебная! Катание на катерах - это вообще топ 👍

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
    Сулакский каньон, конечно впечатляет!!! Прекрасные виды и панорама. . Форелевое хозяйство отлично облагорожено: водопадики, розы чистота, вид на Сулак. Все очень здорово!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Смотровая «Тещин язык»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
  2. Сулакский каньон и пещера Нохъо
  3. Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Бархан Сарыкум
  5. Девичьи бани
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Сулакский каньон
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Смотровая «Тещин язык»" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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