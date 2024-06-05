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Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено
Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию
Завтра в 06:30
21 июня в 06:30
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Сулакский каньон и пещера Нохъо
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Каждый день в 06:30
Завтра в 06:30
20 июня в 06:30
5 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Завтра в 06:30
24 июня в 06:30
3 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024На мой взгляд это был лучший тур на Судак, так как есть с чем сравнивать, ездили в прошлом году и
- ТТатьяна4 июня 2024Сулакский каньон, конечно впечатляет!!! Прекрасные виды и панорама. . Форелевое хозяйство отлично облагорожено: водопадики, розы чистота, вид на Сулак. Все очень здорово!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Смотровая «Тещин язык»»
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