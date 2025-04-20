Если вы желаете познать культуру Древнего Востока и прикоснуться к величайшим памятникам древности, то вы определённо сделали правильный выбор.
Данная экскурсия прекрасно подойдет тем, кто желает окунуться с головой в богатейшую историю города — Тысячи легенд.
Вас ожидает неповторимый облик извилистых лабиринтов старой части города, крепость, которая противостояла множеству набегов различных завоевателей и всё это вкупе с рассказом, пропитанным незабываемой атмосферой.
Данная экскурсия прекрасно подойдет тем, кто желает окунуться с головой в богатейшую историю города — Тысячи легенд.
Вас ожидает неповторимый облик извилистых лабиринтов старой части города, крепость, которая противостояла множеству набегов различных завоевателей и всё это вкупе с рассказом, пропитанным незабываемой атмосферой.
Описание экскурсии
Погружение в культуру Древнего Востока
Если вы хотите узнать больше о культуре Древнего Востока и прикоснуться к величайшим памятникам древности, вы на верном пути. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет полностью погрузиться в богатую историю города, полную тысяч легенд.
Что вас ожидает?
Вы сможете насладиться:
- Уникальным обликом извивающихся лабиринтов старой части города;
- Посещением крепости, которая стойко противостояла множеству набегов различных завоевателей;
- Интересными рассказами, наполненными незабываемой атмосферой.
Важная информация
Чтобы гарантировать себе место на экскурсию, вам необходимо внести предоплату онлайн гиду или на сайте не позднее чем за 3 часа до начала экскурсии. Это обеспечит вам возможность насладиться всеми аспектами этого удивительного путешествия.
Ежедневно с 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитадель «Нарын-Кала»
- Старая часть города. Магалы
- Музей «Бестужева-Марлинского»
- Торговая площадь
- Джума мечеть VIIIв
- Музей «Девичьи бани»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- - Входные билеты в цитадель Нарын-кала - 300 руб/чел/n - Входные билеты в музеи / "Девичьи бани/" и /"Бестужева-Марлинского/" - 100-200 руб/чел
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ресторан «Крепость», УЛ.А. Богатырёва, 9
Завершение: Джума мечеть VIIIв
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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