Посетить один из древнейших и красивейших городов Северного Кавказа
История Дербента не была простой, но город выстоял под вихрями времени — и продолжает поражать своим величием и богатством культурного наследия.
На нашей экскурсии вы увидите мощную крепость 6 века, старейшую действующую мечеть и необычные запутанные кварталы — магалы.
А увлекательный рассказ гида поможет оживить достопримечательности и глубже понять силу этого города.
На нашей экскурсии вы увидите мощную крепость 6 века, старейшую действующую мечеть и необычные запутанные кварталы — магалы.
А увлекательный рассказ гида поможет оживить достопримечательности и глубже понять силу этого города.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Цитадель Нарын-кала — визитная карточка Дербента, входит в перечень ЮНЕСКО как исторически значимый объект. Не все части крепости сохранились до наших дней, но Нарын-кала по-прежнему удивляет своей мощью и красотой.
- Магалы Старого города — вы узнаете об их особенностях, поплутаете по лабиринту улиц и выйдете к Джума-мечети. Эта мусульманская святыня признана одной из старейших в мире и самой древней из действующих на территории России.
- Ландшафтный парк «Джарчи-капы». Тенистые аллеи, комфортные места для отдыха, смотровые площадки — продуманная планировка парка выглядит очень естественно и эстетично. Пешеходный маршрут через парк соединяет крепость Нарын-кала с большим мультимедийным фонтаном в парке Низами Гянджеви.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены транспорт, услуги гида и билеты в крепость.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 12:00 и 17:00, в пятницу в 12:00 и 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 12:00 и 17:00, в пятницу в 12:00 и 16:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 3359 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 36 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Оксана
6 окт 2023
Были на экскурсии 06.10.2023, экскурсией за такую стоимость назвать сложно. Организации никакой. Время экскурсии за час до её начала перенесли с 12 час на 16 час. Затем, после 15 час перезвонили, сказали, что можете подходить, после чего ещё ждали минут 20. Ехали по городу в полной тишине, что вперёд, что обратно. По приезду в крепость нас передали симпатичной девушке-экскурсоводу, которая рассказала об истории крепости, затем мы спустились в старый город. Правда, к тому времени уже стемнело. Быстро пробежались по его улочкам и обратно в машину. Никакой информации о городе от организаторов экскурсии мы не получили. Нас высадили у светящегося моста. Показали, в какой стороне площадь фонтанов, в какой пешеходная зона, после чего водитель уехал. Вместо обещанных 3 часов экскурсии, она продолжалась около 2х часов. В итоге, это был обычный трансферт до крепости и обратно. Гораздо проще, быстрее и дешевле было доехать до крепости на такси и взять экскурсию на месте ещё с утра, как и предполагалось. Однозначно не рекомендую такую экскурсию!
Михаил
Ответ организатора:
Здравствуйте. Перенесли экскурсию из за того что не было на месте, вы вас уведомили за 3 часа до экскурсии. Экскурсия была ровно 3 часа 15 минут.
Последняя точка экскурсии это фонтан.
Экскурсия начинается с крепости и заканчивается где фонтан. Ну естественно мы вас высадили где фонтан.
Последняя точка экскурсии это фонтан.
Экскурсия начинается с крепости и заканчивается где фонтан. Ну естественно мы вас высадили где фонтан.
А
Александр
6 окт 2023
Организация тура очень хорошая. Вообще Кавказ Тур реально молодцы. Люди с душой относятся к своей работе. Две экскурсии от них прошли, и обе на отлично
М
Марина
3 окт 2023
Не было никакого автобуса, был универсал. Привезли в крепость,"передали" экскурсоводу, после экскурсии отвезли на фонтан и на этом все. Вся экскурсия заняла меньше часа.
Михаил
Ответ организатора:
Здравствуйте! Мы сожалеем что для вас экскурсия оказалась по времени так мало. Так как у нас экскурсия с точки до точки занимает больше 3 часов. Все заявленые места вы увидели и получили полную информацию. Надеюсь следующий раз когда приедите мы сделаем все возможное чтоб для вас экскурсия оказалось более насыщенной
М
Маша
22 сен 2023
Спасибо большое экскурсия прошла отлично
М
Михаил
21 сен 2023
Всё прошло на уровне,благодарен гиду Анвару
А
Антип
21 сен 2023
Экскурсия понравилась,если вы хотите отлично погулять и узнать много информации,то вам сюда.
Г
Гузель
21 сен 2023
Экскурсия понравилась,жалко время пролетело быстро,но Дербент очень красивый город.
Е
Егор
21 сен 2023
Благодарен за поданную информацию,гид попался очень обученный и давал много информации,обязательно вернусь сюда с друзьями
К
Карина
21 сен 2023
Спасибо большое за предоставленную экскурсию,всё было круту
П
Павел
21 сен 2023
Всё было на высшем уровне 👍🏻
Г
Григорий
21 сен 2023
Всё понравилось,попался лучший гид и лучшая компания,обязательно берите экскурсии!
Н
Никита
21 сен 2023
Экскурсия огонь!! обязательно буду советовать и ещё вернусь сюда
В
Валерий
21 сен 2023
Очень понравилась экскурсия,всем советую
З
Заира
21 сен 2023
Спасибо, время пролетело очень быстро,получила много информации и увидела много красивых мест
М
Маргарита
21 сен 2023
Просто всё прошло на высшем уровне,очень понравилось отношение гида,компания и конечно сам город Дербент!
Ещё 21 отзыв
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