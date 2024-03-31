История Дербента не была простой, но город выстоял под вихрями времени — и продолжает поражать своим величием и богатством культурного наследия.
На нашей экскурсии вы увидите мощную крепость 6 века, старейшую действующую мечеть и необычные запутанные кварталы — магалы.
А увлекательный рассказ гида поможет оживить достопримечательности и глубже понять силу этого города.
На нашей экскурсии вы увидите мощную крепость 6 века, старейшую действующую мечеть и необычные запутанные кварталы — магалы.
А увлекательный рассказ гида поможет оживить достопримечательности и глубже понять силу этого города.
Описание экскурсии
- Цитадель Нарын-кала — визитная карточка Дербента, входит в перечень ЮНЕСКО как исторически значимый объект. Не все части крепости сохранились до наших дней, но Нарын-кала по-прежнему удивляет своей мощью и красотой.
- Магалы Старого города — вы узнаете об их особенностях, поплутаете по лабиринту улиц и выйдете к Джума-мечети. Эта мусульманская святыня признана одной из старейших в мире и самой древней из действующих на территории России.
- Ландшафтный парк «Джарчи-капы». Тенистые аллеи, комфортные места для отдыха, смотровые площадки — продуманная планировка парка выглядит очень естественно и эстетично. Пешеходный маршрут через парк соединяет крепость Нарын-кала с большим мультимедийным фонтаном в парке Низами Гянджеви.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes, услуги гида.
- Дополнительно оплачивается входной билет в крепость — 300 ₽/чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 12:00 и 17:00, в пятницу в 12:00 и 16:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Улица 9-й Магал, 55
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 12:00 и 17:00, в пятницу в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 6 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 15913 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Очень интересная и познавательная экскурсия. Нам показали и рассказали про крепость Нарын Кала. Провели по старому городу. Большое спасибо
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А
Потрясает доброта турагентства. Уже не в первый раз. Экскурсию провели для нас двоих. Без автобуса, что понятно))) Спасибо большое гиду Татьяне за интересный рассказ.
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И
Обязательно к помещению при поездке в Дагестан. Берите экскурсию как мы и сделали. Ознакомились историей Дербента, и рассказали о жителях такого замечательного города Дербент. Михаил спасибо вам большое 🥰❤️ вы и ваша команда самые лучшие 🔥 успеха вам☺️
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Ю
Гид Солтан очень подробно и интересно излагал материал, отвечал на все каверзные вопросы, провел экскурсию по крепости и старому городу, мы очень ему благодарны за новые знания и впечатления! Спасибо, вернемся к Вам еще
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Ю
Экскурсия хоть и не длинная, но ооочень познаватательная, все было настолько интересно и чётко организованно, что даже не заметили как пролетело время я в восторге. Спасибо большое организаторам.
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Экскурсия очень сильно понравилась мне. Настоятельно рекомендую эту тур-фирму.
Эмоции лучшие, выразить всё словами невозможно.
Дербент жемчужина России обязательно посетите друзья❤️❤️❤️❤️
Эмоции лучшие, выразить всё словами невозможно.
Дербент жемчужина России обязательно посетите друзья❤️❤️❤️❤️
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