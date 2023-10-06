Были на экскурсии 06.10.2023, экскурсией за такую стоимость назвать сложно. Организации никакой. Время экскурсии за час до её начала перенесли с 12 час на 16 час. Затем, после 15 час перезвонили, сказали, что можете подходить, после чего ещё ждали минут 20. Ехали по городу в полной тишине, что вперёд, что обратно. По приезду в крепость нас передали симпатичной девушке-экскурсоводу, которая рассказала об истории крепости, затем мы спустились в старый город. Правда, к тому времени уже стемнело. Быстро пробежались по его улочкам и обратно в машину. Никакой информации о городе от организаторов экскурсии мы не получили. Нас высадили у светящегося моста. Показали, в какой стороне площадь фонтанов, в какой пешеходная зона, после чего водитель уехал. Вместо обещанных 3 часов экскурсии, она продолжалась около 2х часов. В итоге, это был обычный трансферт до крепости и обратно. Гораздо проще, быстрее и дешевле было доехать до крепости на такси и взять экскурсию на месте ещё с утра, как и предполагалось. Однозначно не рекомендую такую экскурсию!