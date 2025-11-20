Откройте для себя нетронутую природу горного Дагестана в нашем однодневном путешествии. Мы посетим удалённые, малолюдные места, где сохранилась первозданная красота.
Вас ждут впечатляющие пейзажи: мощный 120-метровый водопад Тобот, живописный каньон Цолотль, древнее село Хунзах, удивительная «Каменная чаша» и плато Матлас.
Вас ждут впечатляющие пейзажи: мощный 120-метровый водопад Тобот, живописный каньон Цолотль, древнее село Хунзах, удивительная «Каменная чаша» и плато Матлас.
Описание экскурсииЖивописные водопады Мы посетим сразу два прекрасных водопада в Хунзахском районе. Водопад Тобот падает бурным потоком с высоты 70 метров, после чего одноименная река вторит ему несколькими невысокими каскадами. После посмотрим Матласские водопады, рядом с которыми находится знаменитое ущелье «Каменная чаша». Цолотлинский каньон Еще одна живописная достопримечательность глубиной более 100 метров — Цолотлинский каньон. А неподалеку мы увидим Аранинскую крепость XIX века. Экстрим парк И, конечно, мы не пройдем стороной экстрим парк. Каждый любитель активного отдыха найдет здесь развлечение по вкусу.
Еженедельно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хунзахское плато
- Цолотлинский каньон
- Водопад Тобот
- Матласские водопады
- Ущелье «Каменная чаша»
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед - курица на углях, чечевичный суп, абрикосовая каша с урбечом, аварский хинкал с мясом, чуду (творог, зелень, тыква), узбекский плов, компот, чай, кофе, конфеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
- Прыжок с тарзанки
Место начала и завершения?
Г. Дербент ул. Ленина 41
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 111 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
20 ноя 2025
С погодой в ноябре нам повезло. Было солнечно и тепло, поэтому гуляли с удовольствием. Посетили Каменную чашу и потом посидели и попили чай со сладостями с видом на горы. Обошли все водопады, вкусно и очень сытно пообедали, заехали на Аварское Койсу, не входящее в экскурсию.
Ю
Юлия
19 ноя 2025
Виды умопомрачительные, обед включен, кормили вкусно и сытно, нет толп туристов, погода замечательная, гид Тимур очень интересно рассказал о Дагестане, узнали много нового, обратно развез по домам. Огромное спасибо, приедем ещё!!!
М
Максим
28 окт 2025
Замечательная организация и люди, с 2023 года ездим с АЯ-ТУР на экскурсии, гиды профессионалы, водители с конкретным чётким вождением, в общем если едите отдыхать в ДЕРБЕНТ то однозначно АЯ-ТУР и на экскурсии, не пожалеете!!!! Спасибо вам ребята за отличный отдых и интересные экскурсии. Дай бог вам всем здоровья и процветания вашей замечательной организации!!!!!
Н
Наталья
26 окт 2025
Непременно буду советовать всем эту экскурсию, если повезут и вашим проводником-гидом будет Тимур, то увидите красоты по-новому. Организация, комфорт, безопасность (что влажно на сложной дороге в туман) плюс интересные истории - все это про наше путешествие в горы
Н
Наталия
1 окт 2025
Отличный тур! Много всего увидели! Отличный гид с машиной!
А обед превзошел все наши ожидания. Это был не список в 5 строчек на выбор. Мы попробовали все и даже на ужин хватило!!! Огромное спасибо и отдельное кафе!
А обед превзошел все наши ожидания. Это был не список в 5 строчек на выбор. Мы попробовали все и даже на ужин хватило!!! Огромное спасибо и отдельное кафе!
С
Светлана
24 сен 2025
Были на экскурсии Каменная чаша, Матлаское ущелье, не описать словами красоту гори вадопадов. Таиб, наш гид, очень много знающий, молодой человек. Много нам всего рассказал. Буду всем советовать эту экскурсию.
И
Ирина
9 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Горы, водопады красивейшие.
А
Анастасия
7 сен 2025
Экскурсия потрясающая, великолепные виды, прекрасный водитель и супер гид Севиль.
Локаций много, все очень красивые, от них захватывает дух.
Спасибо.
Локаций много, все очень красивые, от них захватывает дух.
Спасибо.
Н
Натали
19 авг 2025
Была с подругами на этой экскурсии, наш гид Таиб замечательный парень, очень интересно и увлекательно рассказал нам о своем любимом Дагестане, конкретно о всех локациях нашей экскурсии. Таиб очень приятный
R
Roma.lapshin2010
16 авг 2025
Очень красивые места. Незабываемые. С гидом нам повезло. Гид Севиль интересно и грамотно рассказывает об истории этих мест, традициях и обычаях. Вообщем 5 из 5. Рекомендую.
Е
Елена
22 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид Ольга рассказывала очень интересно
П
Павел
16 июл 2025
Безумно красивые виды, к программе 0 вопросов. Убрал 1 звезду за малое количество информации при посещении мест (гид Магомед хорошо рассказывал и показывал все в машине, но мало рассказывал на самих локация, хотелось бы побольше). И, если возможно, на данном маршруте стоит немного увеличить время пребывания на локациях (больше ехали, чем смотрели)
Т
Татьяна
10 июл 2025
Отличная поездка. Огромное спасибо, гиду Юлии и водителю Мураду. Увидели отличные локации. От гида услышали много интересной информации.
Л
Людмила
8 июл 2025
Хотелось бы что бы в локации Каменная чаша гид учитывал мнение людей. И давал выбор где им лучше зайти в пещеру. Ведь можно было не протискиваться в узкий проём а
И
Ирина
1 июл 2025
Спасибо Кавказ туру за предоставленную экскурсию, и отдельная благодарность гиду Надиму. Очень позитивный человек, с ним было совсем не скучно, 12 часов экскурсии пролетели очень незаметно, были и шутки, и познавательные, и интересные рассказы о дагистане и локациях. В общем рекомендуем и Кавказ тур, и гида Надима. Спасибо вам большое
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии из Дербента
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дербента - на Хучнинский водопад и в крепость семи братьев и одной сестры
Всего час пути - и вы в Табасаране, где вас ждёт экраноплан, крепость и водопад. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь природой
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдалённые уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
4 янв в 07:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
2 янв в 06:00
3700 ₽ за человека