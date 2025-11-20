С Сергей С погодой в ноябре нам повезло. Было солнечно и тепло, поэтому гуляли с удовольствием. Посетили Каменную чашу и потом посидели и попили чай со сладостями с видом на горы. Обошли все водопады, вкусно и очень сытно пообедали, заехали на Аварское Койсу, не входящее в экскурсию.

Ю Юлия Виды умопомрачительные, обед включен, кормили вкусно и сытно, нет толп туристов, погода замечательная, гид Тимур очень интересно рассказал о Дагестане, узнали много нового, обратно развез по домам. Огромное спасибо, приедем ещё!!!

М Максим Замечательная организация и люди, с 2023 года ездим с АЯ-ТУР на экскурсии, гиды профессионалы, водители с конкретным чётким вождением, в общем если едите отдыхать в ДЕРБЕНТ то однозначно АЯ-ТУР и на экскурсии, не пожалеете!!!! Спасибо вам ребята за отличный отдых и интересные экскурсии. Дай бог вам всем здоровья и процветания вашей замечательной организации!!!!!

Н Наталья Непременно буду советовать всем эту экскурсию, если повезут и вашим проводником-гидом будет Тимур, то увидите красоты по-новому. Организация, комфорт, безопасность (что влажно на сложной дороге в туман) плюс интересные истории - все это про наше путешествие в горы

Н Наталия Отличный тур! Много всего увидели! Отличный гид с машиной!

А обед превзошел все наши ожидания. Это был не список в 5 строчек на выбор. Мы попробовали все и даже на ужин хватило!!! Огромное спасибо и отдельное кафе!

С Светлана Были на экскурсии Каменная чаша, Матлаское ущелье, не описать словами красоту гори вадопадов. Таиб, наш гид, очень много знающий, молодой человек. Много нам всего рассказал. Буду всем советовать эту экскурсию.

И Ирина Очень интересная экскурсия. Горы, водопады красивейшие.

А Анастасия Экскурсия потрясающая, великолепные виды, прекрасный водитель и супер гид Севиль.

Локаций много, все очень красивые, от них захватывает дух.

Спасибо.

Н Натали читать дальше в общении с туристами, с юмором и в тоже время со знанием дела старался, чтобы все гости были довольны, ни в чем не испытывали неудобств, предлагал свою помощь в решении любых вопросов. Спасибо ему за четкую организацию экскурсии. Если ещё поедем на другие экскурсии, то обязательно только с теперь уже нашим Таибом👍 Была с подругами на этой экскурсии, наш гид Таиб замечательный парень, очень интересно и увлекательно рассказал нам о своем любимом Дагестане, конкретно о всех локациях нашей экскурсии. Таиб очень приятный

R Roma.lapshin2010 Очень красивые места. Незабываемые. С гидом нам повезло. Гид Севиль интересно и грамотно рассказывает об истории этих мест, традициях и обычаях. Вообщем 5 из 5. Рекомендую.

Е Елена Экскурсия очень понравилась. Гид Ольга рассказывала очень интересно

П Павел Безумно красивые виды, к программе 0 вопросов. Убрал 1 звезду за малое количество информации при посещении мест (гид Магомед хорошо рассказывал и показывал все в машине, но мало рассказывал на самих локация, хотелось бы побольше). И, если возможно, на данном маршруте стоит немного увеличить время пребывания на локациях (больше ехали, чем смотрели)

Т Татьяна Отличная поездка. Огромное спасибо, гиду Юлии и водителю Мураду. Увидели отличные локации. От гида услышали много интересной информации.

Л Людмила читать дальше войти с другой стороны спокойно и посмотреть пещеру. Но мы не знали и поэтому испытали шок когда по мокрым грязным камням куда то пришлось забираться в темноте. В остальном всё хорошо Хотелось бы что бы в локации Каменная чаша гид учитывал мнение людей. И давал выбор где им лучше зайти в пещеру. Ведь можно было не протискиваться в узкий проём а