1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
«Перед вами предстанет несколько дивных водопадов, панорамы Цолотлинского каньона и ущелья Каменная чаша»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16/5 по ...
«Поднявшись на обзорную площадку, вы оцените панорамы одного из самых глубоких каньонов мира с рекой, извивающейся между скал бирюзовой лентой»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
«Панорама Дербента и Старый город»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июня 2024Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой подсветкой, послушали интересные рассказы Амраха, попили ароматный чай с пахловой…. Вообщем, время пролетело не заметно. Спасибо большое 🌸
- ААлександра24 мая 2024Очень понравилась экскурсия, экскурсовод и участники путешествия. Была познавательная, всеобъемлющая программа. За время экскурсии мы очень сплотились и подружились. Спасибо большое организатором за такое волшебное путешествие.
- ООльга22 мая 2024Природа того стоит! В пути развлекали познавательными фактами (не перегружая и с юмором), историей уклада жизни местных, было интересно и весело. Что приятно удивило еще - подарили достойный подарок на др (именно в день экскурсии). Сообщайте об этом при заказе😉
- ААндрей18 мая 2024Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!
- EElena11 мая 2024Были на экскурсии Из Дербента — в Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Интересно, зрелищно, не утомительно. Большое спасибо гиду Алиму. Рекомендую экскурсии "А-Я-Тур" для посещения всеми туристами Дагестана: опытные водители, приятные коммуникабельные гиды.
- ЕЕкатерина9 мая 2024Амрах провел нам замечательную экскурсию по вечернему Дербенту. Утром мы посещали крепость и магалы с другой экскурсией и гидом, но
- ССергей3 мая 2024Все было просто замечательно! Рекомендую брать эту экскурсию, чтобы проехаться по самым интересным местам и потратить минимум времени. Обеды очень сытные, экскурсия огонь!
- ВВиктор3 мая 2024Отличная экскурсия. Прекрасные виды на каньон и извивающуюся внизу бирюзовую Сулак. Виды завораживают. Гид Евгения прекрасно изучила историю республики, ее народов. На
- ГГюлназ10 марта 2024Хочу еще раз съездит, теплый сезон 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Панорамы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2024 год по теме «Панорамы», 171 ⭐ отзыв, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август