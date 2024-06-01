Красивые виды и панорамы Дербента

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Дербенте, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
41 отзыв
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
«Перед вами предстанет несколько дивных водопадов, панорамы Цолотлинского каньона и ущелья Каменная чаша»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 500 за человека
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
116 отзывов
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16/5 по ...
«Поднявшись на обзорную площадку, вы оцените панорамы одного из самых глубоких каньонов мира с рекой, извивающейся между скал бирюзовой лентой»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300 за человека
Прогулка по вечернему Дербенту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
«Панорама Дербента и Старый город»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Прогулка по вечернему Дербенту
    Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой подсветкой, послушали интересные рассказы Амраха, попили ароматный чай с пахловой…. Вообщем, время пролетело не заметно. Спасибо большое 🌸
    Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивойВечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой
  • А
    Александра
    24 мая 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Очень понравилась экскурсия, экскурсовод и участники путешествия. Была познавательная, всеобъемлющая программа. За время экскурсии мы очень сплотились и подружились. Спасибо большое организатором за такое волшебное путешествие.
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Природа того стоит! В пути развлекали познавательными фактами (не перегружая и с юмором), историей уклада жизни местных, было интересно и весело. Что приятно удивило еще - подарили достойный подарок на др (именно в день экскурсии). Сообщайте об этом при заказе😉
  • А
    Андрей
    18 мая 2024
    Прогулка по вечернему Дербенту
    Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!
    Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!
  • E
    Elena
    11 мая 2024
    Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Были на экскурсии Из Дербента — в Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Интересно, зрелищно, не утомительно. Большое спасибо гиду Алиму. Рекомендую экскурсии "А-Я-Тур" для посещения всеми туристами Дагестана: опытные водители, приятные коммуникабельные гиды.
    Были на экскурсии Из Дербента — в Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Интересно, зрелищно, не утомительноБыли на экскурсии Из Дербента — в Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Интересно, зрелищно, не утомительноБыли на экскурсии Из Дербента — в Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Интересно, зрелищно, не утомительно
  • Е
    Екатерина
    9 мая 2024
    Прогулка по вечернему Дербенту
    Амрах провел нам замечательную экскурсию по вечернему Дербенту. Утром мы посещали крепость и магалы с другой экскурсией и гидом, но
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    не хватило духа и настроения, поэтому решили обратиться к Амраху. В этой экскурсии прекрасно и продумано все: красивая правильная речь, выстроенный и структурированный рассказ, отличные знания истории, культуры, за время нашей прогулки мы пропитались настроением и духом города, пили чай под хурмой, ели вкуснейшую пахлаву, наслаждались видами и историями. Никто никого не торопил, Амрах внимательно отвечал на все вопросы, погружал в историю и культуру. С нами были подростки и ребенок, спросила их вечером: как вам? Все в один голос сказали, что потрясающе! Амрах, спасибо за такой запоминающийся вечер! Очень рекомендую

  • С
    Сергей
    3 мая 2024
    Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Все было просто замечательно! Рекомендую брать эту экскурсию, чтобы проехаться по самым интересным местам и потратить минимум времени. Обеды очень сытные, экскурсия огонь!
    Все было просто замечательно! Рекомендую брать эту экскурсию, чтобы проехаться по самым интересным местам и потратитьВсе было просто замечательно! Рекомендую брать эту экскурсию, чтобы проехаться по самым интересным местам и потратить
  • В
    Виктор
    3 мая 2024
    Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Отличная экскурсия. Прекрасные виды на каньон и извивающуюся внизу бирюзовую Сулак. Виды завораживают. Гид Евгения прекрасно изучила историю республики, ее народов. На
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    протяжении поездки рассказывала о местных традициях, обычаях. С готовностью отвечала на все вопросы. Водитель Джабраил вел прекрасно, даже на серпантинах не укачивало. Спасибо за организацию поездки! Рекомендую. (P.S. При планировании поездки стоит учитывать, что при выезде из Дербента продолжительность составит не 10-12 часов, а 14-15.)

    Отличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсия
  • Г
    Гюлназ
    10 марта 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Хочу еще раз съездит, теплый сезон 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
  2. Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  3. Прогулка по вечернему Дербенту
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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