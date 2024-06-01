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не хватило духа и настроения, поэтому решили обратиться к Амраху. В этой экскурсии прекрасно и продумано все: красивая правильная речь, выстроенный и структурированный рассказ, отличные знания истории, культуры, за время нашей прогулки мы пропитались настроением и духом города, пили чай под хурмой, ели вкуснейшую пахлаву, наслаждались видами и историями. Никто никого не торопил, Амрах внимательно отвечал на все вопросы, погружал в историю и культуру. С нами были подростки и ребенок, спросила их вечером: как вам? Все в один голос сказали, что потрясающе! Амрах, спасибо за такой запоминающийся вечер! Очень рекомендую