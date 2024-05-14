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мужчина, рассказывает информацию как заученный текст. Максимально неэмоционально, много терминов и лишних названий. Для обывателя важно понять суть истории, а не подробную, как в учебнике истории, информацию. Когда получаешь слишком много подробного текста, под конец 12-часовой экскурсии вообще ничего не помнишь. Роман - как робот. Заучил текст и погнали бу-бу-бу.



Больше всего меня возмутила следующая ситуация. Моя мать - женщина с больными ногами. Спускаясь к каменной чаше по скользкой лестнице, ей было тяжело и она попросила Романа подать ей руку для подстраховки. Таких просьб было несколько, на все просьбы о помощи подать руку, Роман отказал. Достойное поведение взрослого мужчины - не подать руку женщине.



В общем, если вы хотите веселого, задорного, интересного гида, который действительно будет сопровождать и помогать при необходимости - вам не к Роману. Но в сам Хунзах очень советую съездить, потрясающее место.



Если вы считаете, что я слишком предвзято отношусь к гиду, то мне просто есть с чем сравнить. До Хунзаха мы с мамой были еще на 2х экскурсиях, где гиды - очень интересные рассказчики, доносящие информацию простыми словами, с хорошим чувством юмора. Где надо - помогут, где надо - подождут. И все было очень гладко.