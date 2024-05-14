Целый день в Хунзахе, одном из самых живописных мест Дагестана.
Водопад Тобот, высотой 70 метров, Цолотлинский каньон протяжённостью 1,2 км, Аранинская крепость и ущелье Каменная чаша - это лишь часть маршрута.
Водопад Тобот, высотой 70 метров, Цолотлинский каньон протяжённостью 1,2 км, Аранинская крепость и ущелье Каменная чаша - это лишь часть маршрута.
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды
- 🚶♂️ Увлекательные маршруты
- 🏰 Исторические места
- 🍽️ Вкусный обед
- 🚌 Комфортный трансфер
- 🎢 Экстрим-парк
Что можно увидеть
- Водопад Тобот
- Цолотлинский каньон
- Аранинская крепость
- Матласские водопады
- Ущелье Каменная чаша
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Водопад Тобот — грандиозный 70-метровый каскад воды.
- Цолотлинский каньон — впечатляющая расщелина в скале протяжённостью 1,2 км.
- Аранинская крепость возле водопада Тобот — окунёмся в историю этого оборонительного сооружения.
- Матласские водопады и ущелье Каменная чаша — дагестанские красоты, которые предложит далеко не каждый путеводитель.
- Экстрим-парк (в сезон), где вас ждёт множество активных развлечений на выбор: зиплайн, виа феррата, прогулки по подвесному мосту.
Во время путешествия мы предложим вам сытный обед. Он включает курицу на углях, чечевичный суп, абрикосовую кашу с урбечом, аварский хинкал с мясом, чуду (творог, зелень, тыква), узбекский плов, компот, чай/кофе, сладости.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, услуги гида-проводника, обед
- Дополнительно и по желанию оплачиваются развлечения в парке — цены по запросу
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 300 ₽
|Дети 4-11 лет
|3 200 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|3 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 5643 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Андрей
14 мая 2024
Сказочные водопады, завораживает вид. Гид рассказывает историю региона и мест, весьма познавательно. Обязательно стоит посетить данные локации
Светлана
14 мая 2024
Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏 а так быть в Дагестане этот маршрут рекомендую 👍🔥
Юлия
11 мая 2024
Ездили на экскурсию в Хунзах с гидом Романом, всё очень понравилось, Роман рассказал многое интересное, про историю Дагестана, очень ему благодарны и всей группе Кавказ Тур!!!
И
Игорь
29 апр 2024
Хотите увидеть сердце Дагестана? В путь. Эти незабываемые места в горах с водопадами, орлами. Эта беседа о народах Дагестана и обычиях. Благодарим Мурата за увлекательную поездку!
А
Абай
15 апр 2024
Потрясающая экскурсия! Гид Роман, показал нам потрясающие виды! Быстро и комфортно доставил нас до самых популярных точек, раньше остальных, поэтому мы смогли насладится видами без толп туристов, которые приезжали уже после нас. При этом никуда не торопил! Это целое искусство. По пути рассказал много интересного из истории. От души рекомендую экскурсию и гида 👍🏼
Анна
30 мар 2024
Сама экскурсия замечательная, так как виды необыкновенные. В хунзах однозначно стоит ехать из-за красоты природы. Однако с гидом нам не очень повезло. У нас гид был Роман - очень нудный
Михаил
Ответ организатора:
Анна Здравствуйте, мы как организаторы не отменили вам экскурсию, вы изначально забронировали экскурсию у других организаторов, вас не стали везти
Гульназ
30 мар 2024
Гид-водитель Роман провел для нас эту экскурсию. Экскурсия прошла на одном дыхании. Роман рассказывал обо всём, что касалось нашей экскурсии очень подробно и интересно. Отвечал на вопросы развёрнуто. Видно, что человек любит свою республику, знает материал достаточно хорошо. С юмором. В общем, очень рекомендую.
А
Александр
19 мар 2024
Отличнейшая экскурсия на красивый водопад, Спасибо гиду Надиму, за интересные рассказы, останавливался по любой просьбе, Даже нет минусов, не к чему придраться и не хочется, когда по полной наслаждаешься поездкой. Была практически индивидуальная экскурсия по цене групповой, комфортный автомобиль. Остались только приятные впечатления и рекомендации. Александр (Москва)
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