Это будет не классическая экскурсия, а путешествие к истокам. Вы увидите места, которые скрыты от большинства туристов. Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» — вы убедитесь, что здесь история живёт повсюду, а природа поражает необузданным масштабом. А по пути увидите разрезающие плато каньоны, древние крепости и бурлящие водопады.

Описание экскурсии

6:00 — выезд из Дербента

Начинаем путь навстречу рассвету в горах. Дорога за окном — первая часть путешествия, плавная смена климатических поясов и пейзажей.

8:30–10:00 — Хунзахское плато

Первая и главная панорама дня. Чашка кофе или чая с видом на бескрайнее плато, упирающееся в горные хребты.

10:00–11:00 — водопад Тобот

Мощный 70-метровый поток, низвергающийся с обрыва плато в Цолотлинский каньон. Мы подойдём к нему с лучших ракурсов, чтобы ощутить брызги и грохот падающей воды.

11:15–12:15 — Цолотлинский каньон

Спустимся к начальным смотровым площадкам каньона. Время для созерцания игры света на базальтовых скалах и осознания геологической мощи этого места.

12:30–13:30 — Аранинская крепость и селение Гонох

Осмотр неприступной крепости, вмурованной в скалу. Рядом — древнее селение Гонох, где жизнь буквально высечена в камне. Короткая, но яркая прогулка, погружающая в быт и историю горцев.

13:45–14:45 — обед в национальном стиле

Пауза в кафе с панорамным видом. Вам предложат сытные блюда дагестанской кухни.

15:00–15:45 — Матласские водопады

Каскад из нескольких живописных водопадов в ущелье. Прогулка по тропе вдоль прохладных потоков и зелёных склонов.

16:00–16:45 — экстрим-парк у края пропасти

Опциональная часть программы для желающих. Мост над бездной, зиплайн или просто вид на головокружительные аттракционы на фоне гор — выбор за вами.

17:00–17:45 — ущелье «Каменная чаша»

Прогулка по природному амфитеатру из причудливого песчаника. Особый свет предзакатного солнца, тишина и неземные пейзажи.

18:00 — выезд в Дербент

~21:30—22:00 — прибытие

Организационные детали