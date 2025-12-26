Мои заказы

К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Дербента

Открыть для себя природу и жизнь Дагестана - во всём величии и без фильтров
Это будет не классическая экскурсия, а путешествие к истокам. Вы увидите места, которые скрыты от большинства туристов.

Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» — вы убедитесь, что здесь история живёт повсюду, а природа поражает необузданным масштабом. А по пути увидите разрезающие плато каньоны, древние крепости и бурлящие водопады.
К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Дербента
К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Дербента
К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Дербента

Описание экскурсии

6:00 — выезд из Дербента

Начинаем путь навстречу рассвету в горах. Дорога за окном — первая часть путешествия, плавная смена климатических поясов и пейзажей.

8:30–10:00 — Хунзахское плато

Первая и главная панорама дня. Чашка кофе или чая с видом на бескрайнее плато, упирающееся в горные хребты.

10:00–11:00 — водопад Тобот

Мощный 70-метровый поток, низвергающийся с обрыва плато в Цолотлинский каньон. Мы подойдём к нему с лучших ракурсов, чтобы ощутить брызги и грохот падающей воды.

11:15–12:15 — Цолотлинский каньон

Спустимся к начальным смотровым площадкам каньона. Время для созерцания игры света на базальтовых скалах и осознания геологической мощи этого места.

12:30–13:30 — Аранинская крепость и селение Гонох

Осмотр неприступной крепости, вмурованной в скалу. Рядом — древнее селение Гонох, где жизнь буквально высечена в камне. Короткая, но яркая прогулка, погружающая в быт и историю горцев.

13:45–14:45 — обед в национальном стиле

Пауза в кафе с панорамным видом. Вам предложат сытные блюда дагестанской кухни.

15:00–15:45 — Матласские водопады

Каскад из нескольких живописных водопадов в ущелье. Прогулка по тропе вдоль прохладных потоков и зелёных склонов.

16:00–16:45 — экстрим-парк у края пропасти

Опциональная часть программы для желающих. Мост над бездной, зиплайн или просто вид на головокружительные аттракционы на фоне гор — выбор за вами.

17:00–17:45 — ущелье «Каменная чаша»

Прогулка по природному амфитеатру из причудливого песчаника. Особый свет предзакатного солнца, тишина и неземные пейзажи.

18:00 — выезд в Дербент

~21:30—22:00 — прибытие

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Для детей установим кресло или бустер
  • Обед оплачивается отдельно: 700 ₽ за чел. Но можно разделить его на двоих, так как он очень сытный
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный 11+3200 ₽
Дети до 10 лет3000 ₽
Пенсионеры3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Агасиева
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Дербенте
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории, и ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то я и моя большая команда, создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

Входит в следующие категории Дербента

Похожие экскурсии из Дербента

Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
На автобусе
13 часов
75 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдалённые уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
31 дек в 07:00
4 янв в 07:00
3700 ₽ за человека
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
На автобусе
12 часов
16 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
29 дек в 06:00
31 дек в 06:00
3700 ₽ за человека
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
На автобусе
13 часов
123 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Дербента
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Еженедельно
3700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дербенте