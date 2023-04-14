Колоритный Южный ДагестанМы с вами увидим яркий и красочный Южный Дагестан с его природными, историко-архитектурными достопримечательностями. Нашу экскурсию мы начнем с уникальной крепости под названием «Семь братьев и сестра». На территории крепости, в окружении живописного горного пейзажа, будто оживают местные сказания, хранящие полную невероятных событий историю этих мест. Здесь мы с вами увидим музей народных промыслов.

Далее мы с вами полюбуемся на Хучнинский водопад и Ханагские каскады. Вы сможете искупаться под водопадом и окунуться в реку Ханаг. Затем вас ждет вкусный обед из национальных блюд, а после обеда мы поедем на берег Каспийского моря. Здесь мы сможем восхититься мощью экраноплана «Лунь» и поплавать в Каспийском море, возле южных пляжей.

Важная информация• Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности, удобную обувь, сменную одежду, головной убор, полотенце, солнцезащитный крем, очки.