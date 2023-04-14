Индивидуальная экскурсия
Колоритный Южный Дагестан с его природными и архитектурно-историческими достопримечательностями можно увидеть в рамках этой экскурсии.
Мы полюбуемся Хучнинским водопадом, Ханагскими каскадами, увидим древнейшую крепость (VII-VIII вв.) и музей народных промыслов.
Далее вас ждёт вкусный обед из национальных блюд, после обеда поедем на берег Каспийского моря увидеть мощь Экраноплана «Лунь».
Вы сможете искупаться под водопадом, окунуться в реку Ханаг, и поплавать в Каспийском море, возле южных пляжей.
Мы полюбуемся Хучнинским водопадом, Ханагскими каскадами, увидим древнейшую крепость (VII-VIII вв.) и музей народных промыслов.
Далее вас ждёт вкусный обед из национальных блюд, после обеда поедем на берег Каспийского моря увидеть мощь Экраноплана «Лунь».
Вы сможете искупаться под водопадом, окунуться в реку Ханаг, и поплавать в Каспийском море, возле южных пляжей.
Ближайшие даты:
14
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даты
Что вас ожидает:
- Экраноплан Лунь и Песчаный пляж
- Крепость «7 братьев и 1 сестры»
- Музей
- Хучнинский водопад
- Ханагские каскады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Колоритный Южный ДагестанМы с вами увидим яркий и красочный Южный Дагестан с его природными, историко-архитектурными достопримечательностями. Нашу экскурсию мы начнем с уникальной крепости под названием «Семь братьев и сестра». На территории крепости, в окружении живописного горного пейзажа, будто оживают местные сказания, хранящие полную невероятных событий историю этих мест. Здесь мы с вами увидим музей народных промыслов.
Далее мы с вами полюбуемся на Хучнинский водопад и Ханагские каскады. Вы сможете искупаться под водопадом и окунуться в реку Ханаг. Затем вас ждет вкусный обед из национальных блюд, а после обеда мы поедем на берег Каспийского моря. Здесь мы сможем восхититься мощью экраноплана «Лунь» и поплавать в Каспийском море, возле южных пляжей.
Важная информация• Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности, удобную обувь, сменную одежду, головной убор, полотенце, солнцезащитный крем, очки.
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено.
- Обязательно возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон.
Ежедневно 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед
- Вход в музей
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4А
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 11:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- С собой рекомендуется взять:
- Купальные принадлежности
- Удобная обувь
- Сменная одежда
- Головной убор
- Полотенце
- Солнцезащитный крем
- Очки
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
- Взять с собой документ удостоверяющий личность.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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