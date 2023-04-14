Индивидуальная экскурсия: купальный тур к Хучнинскому водопаду

Индивидуальная экскурсия

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Колоритный Южный Дагестан с его природными и архитектурно-историческими достопримечательностями можно увидеть в рамках этой экскурсии.

Мы полюбуемся Хучнинским водопадом, Ханагскими каскадами, увидим древнейшую крепость (VII-VIII вв.) и музей народных промыслов.

Далее вас ждёт вкусный обед из национальных блюд, после обеда поедем на берег Каспийского моря увидеть мощь Экраноплана «Лунь».

Вы сможете искупаться под водопадом, окунуться в реку Ханаг, и поплавать в Каспийском море, возле южных пляжей.
Индивидуальная экскурсия: купальный тур к Хучнинскому водопаду
Индивидуальная экскурсия: купальный тур к Хучнинскому водопаду
Индивидуальная экскурсия: купальный тур к Хучнинскому водопаду
Индивидуальная экскурсия: купальный тур к Хучнинскому водопаду
Индивидуальная экскурсия: купальный тур к Хучнинскому водопаду
Индивидуальная экскурсия: купальный тур к Хучнинскому водопаду
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Экраноплан Лунь и Песчаный пляж
  • Крепость «7 братьев и 1 сестры»
  • Музей
  • Хучнинский водопад
  • Ханагские каскады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Колоритный Южный ДагестанМы с вами увидим яркий и красочный Южный Дагестан с его природными, историко-архитектурными достопримечательностями. Нашу экскурсию мы начнем с уникальной крепости под названием «Семь братьев и сестра». На территории крепости, в окружении живописного горного пейзажа, будто оживают местные сказания, хранящие полную невероятных событий историю этих мест. Здесь мы с вами увидим музей народных промыслов.
Далее мы с вами полюбуемся на Хучнинский водопад и Ханагские каскады. Вы сможете искупаться под водопадом и окунуться в реку Ханаг. Затем вас ждет вкусный обед из национальных блюд, а после обеда мы поедем на берег Каспийского моря. Здесь мы сможем восхититься мощью экраноплана «Лунь» и поплавать в Каспийском море, возле южных пляжей.
Важная информация• Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности, удобную обувь, сменную одежду, головной убор, полотенце, солнцезащитный крем, очки.
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено.
  • Обязательно возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон.

Ежедневно 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
  • Вход в музей
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • С собой рекомендуется взять:
  • Купальные принадлежности
  • Удобная обувь
  • Сменная одежда
  • Головной убор
  • Полотенце
  • Солнцезащитный крем
  • Очки
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
  • Взять с собой документ удостоверяющий личность.
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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