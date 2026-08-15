Колоритный Южный Дагестан с его природными и архитектурно-историческими достопримечательностями можно увидеть в рамках этой экскурсии. Мы полюбуемся водопадом Хучни, увидим древнейшую крепость (VII-VIII вв.) и музей народных промыслов.
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Далее вас ждёт
Описание экскурсии
Колоритный Южный ДагестанМы с вами увидим яркий и красочный Южный Дагестан с его природными, историко-архитектурными достопримечательностями. Нашу экскурсию мы начнем с уникальной крепости под названием «Семь братьев и сестра». На территории крепости, в окружении живописного горного пейзажа, будто оживают местные сказания, хранящие полную невероятных событий историю этих мест. Здесь мы с вами увидим музей народных промыслов. Далее мы с вами полюбуемся на живописный водопад Хучни в Дагестане. Вы сможете искупаться под водопадом и окунуться в реку Ханаг. Затем вас ждет вкусный обед из национальных блюд, а после обеда мы поедем на берег Каспийского моря. Здесь мы сможем восхититься мощью экраноплана «Лунь» и поплавать в Каспийском море, возле южных пляжей. Важная информация• Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности, удобную обувь, сменную одежду, головной убор, полотенце, солнцезащитный крем, очки.
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено.
- Обязательно возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: Мтс, Билайн, Мегафон.
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость «7 братьев и 1 сестры»
- Музей
- Хучнинский водопад
- Экраноплан «Лунь»
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Обед (700-800р//чел.)
- Вход в музей (50-100р//чел)
- Личные расходы
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Завершение: Г. Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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