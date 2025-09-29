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до 19 чел.
Тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4Я (2ГИС ул. Приморская16/5)
«Полюбуемся Хучнинским водопадом, увидим древнейшую крепость (VII-VIII вв»
Расписание: Пятница в 11:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопад, крепость и экраноплан «Лунь» - индивидуальный тур
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
«Далее мы с вами полюбуемся на живописный водопад Хучни в Дагестане»
Расписание: Ежедневно 11:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
З
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Е
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М
Великолепный тур! Ая-тур в Дагестане, вы потрясающие!!! Гид Мирза-лчший! Это широчайшей души человек, любящий свое дело!!! Еще и вел экскурсию
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L
Замечательная экскурсия, фантастический гид Ольга - образованная, энергичная и позитивная, которая дала много информации по истории и традициям Дагестана. В
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А
Благодарю за прекрасную организацию, начиная самого общения с менеджерами. все объяснили деталь. гид Оля легко ненавязчиво ведёт экскурсию как на
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А
Тур прекрасный 👍 Особенно хотим выделить гида- Алима. Всё четко рассказывал, давал время на локациях)
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D
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Н
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Всего 100 отзывов в Дербенте в категории "Чегемские водопады"
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Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Чегемские водопады»
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Сейчас в Дербенте в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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