читать дальше уменьшить

в свой день рождения! Транспорт комфортный! И как водителю ему отдельное спасибо!!! Профессионализм на высоте! С ним мы были спокойны! Наша остановка в частном секторе- это нечто! Все вкусно!!!! Природа Дагестана невероятна и её не описать словами, надо видеть!!! Так что приезжайте, не пожалеете!!! Все в Дагестан! Самый крутой отпуск обеспечен!!!! Марина, г. Санкт-Петербург, 11.10.2024