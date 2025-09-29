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Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемские водопады» в Дербенте, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
На автобусе
6 часов
99 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4Я (2ГИС ул. Приморская16/5)
«Полюбуемся Хучнинским водопадом, увидим древнейшую крепость (VII-VIII вв»
Расписание: Пятница в 11:00
3700 ₽ за человека
Водопад, крепость и экраноплан «Лунь» - индивидуальный тур
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопад, крепость и экраноплан «Лунь» - индивидуальный тур
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
«Далее мы с вами полюбуемся на живописный водопад Хучни в Дагестане»
Расписание: Ежедневно 11:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

З
Тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
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Е
Тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
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М
Тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Великолепный тур! Ая-тур в Дагестане, вы потрясающие!!! Гид Мирза-лчший! Это широчайшей души человек, любящий свое дело!!! Еще и вел экскурсию
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в свой день рождения! Транспорт комфортный! И как водителю ему отдельное спасибо!!! Профессионализм на высоте! С ним мы были спокойны! Наша остановка в частном секторе- это нечто! Все вкусно!!!! Природа Дагестана невероятна и её не описать словами, надо видеть!!! Так что приезжайте, не пожалеете!!! Все в Дагестан! Самый крутой отпуск обеспечен!!!! Марина, г. Санкт-Петербург, 11.10.2024

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L
Тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Замечательная экскурсия, фантастический гид Ольга - образованная, энергичная и позитивная, которая дала много информации по истории и традициям Дагестана. В
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лесу пересекали ручьи, так что обувь лучше надеть сразу пляжную или сандали, тк голыми ногами сложновато проходить каменное дно. Кормили вкусным домашним обедом в прекрасном саду частного дома с видом на море, потом купались в тёплом чистом море. Экраноплан Лунь обязательно надо посмотреть как пример великого технологического наследия советских времён. Спасибо А-Я тур за организацию поездки!

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А
Тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Благодарю за прекрасную организацию, начиная самого общения с менеджерами. все объяснили деталь. гид Оля легко ненавязчиво ведёт экскурсию как на
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одном дыхание все прошло. очень много интересной информации. экскурсия достаточно лёгкая. всем советую именно данного туроператора. обязательно берите тапочки либо удобную обувь для прохождения родников по воде

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А
Тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Тур прекрасный 👍 Особенно хотим выделить гида- Алима. Всё четко рассказывал, давал время на локациях)
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D
Тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
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Н
Тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
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О
Тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
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Д
Тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
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Всего 100 отзывов в Дербенте в категории "Чегемские водопады"

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Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Чегемские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Тур: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»;
  2. Водопад, крепость и экраноплан «Лунь» - индивидуальный тур.
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Крепость Нарын-Кала;
  2. Сулакский каньон;
  3. Экраноплан «Лунь»;
  4. Джума-Мечеть;
  5. Бархан Сарыкум;
  6. Девичьи бани;
  7. Старый город;
  8. Водопад Тобот;
  9. Гамсутль;
  10. Дербентская стена.
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июле 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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