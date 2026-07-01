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Индивидуальная
Крепость Нарын-Кала: отголоски прошлого
Нарын-Кала в Дербенте - это место, где история оживает. Откройте для себя величие древней цитадели и насладитесь захватывающими видами на горы и море
Начало: У Цитадели «Нарын-кала»
«Вы познакомитесь с протянувшейся по живописным холмам крепостью, которая многократно становилась свидетелем бурных событий, изнурительных сражений и торговых путей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
500 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Крепость Нарын-Кала и экраноплан Лунь
Начало: С места Вашего проживания или с Акушинского 3
«Вас ждет посещение знаменитой крепости Нарын-Кала, которая возвышается над городом, как символ мощи и защиты»
Расписание: Ежедневно, точное время согласуется с гидом
4750 ₽
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
От крепости к фонтану: прогулка из прошлого в современность
Начало: Смотровая площадка у цитадели Нарын-кала
«Потом спустимся в магалы, старинные микрорайоны между крепостными стенами, где витает дух древности»
Расписание: По средам - в 17:00 часов
Завтра в 10:00
9 июл в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопад, крепость и экраноплан «Лунь» - индивидуальный тур
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
«Нашу экскурсию мы начнем с уникальной крепости под названием «Семь братьев и сестра»»
Расписание: Ежедневно 11:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
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